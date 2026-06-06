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Palestine Nakba Day Commemoration: हर साल, जैसे ही मई का महीना आता है, दुनिया भर के न्याय-प्रिय लोगों के दिलों में एक पुराना लेकिन गहरा ज़ख्म फिर से हरा हो जाता है. यह ज़ख्म "नकबा दिवस" का है—वह सबसे काला दिन, जब 1948 में, अंतरराष्ट्रीय साज़िशों के तहत फ़िलिस्तीन की पवित्र और ऐतिहासिक धरती पर एक कब्ज़ा करने वाले ज़ायोनी राज्य की स्थापना की गई थी.
यह महज़ एक राज्य की स्थापना नहीं थी, बल्कि एक मुस्कुराती हुई सभ्यता का नरसंहार, एक पूरे राष्ट्र का उखाड़ फेंका जाना, और लाखों फ़िलिस्तीनियों को उनके पुश्तैनी घरों, ज़ैतून के बागों, सदियों पुरानी बस्तियों और शहरों से ज़बरदस्ती बेदखल किया जाना था—आधुनिक मानव इतिहास में एक ऐसी त्रासदी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती. सैकड़ों गाँव नक्शे से मिटा दिए गए, इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया, और एक पूरे राष्ट्र को रातों-रात पलायन, निर्वासन और बेघर होने के अंतहीन अंधेरे में धकेल दिया गया.
फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए, यह त्रासदी कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है जो अतीत के पन्नों में दफ़्न हो गई हो, बल्कि यह एक लगातार जारी अन्याय है. ऐतिहासिक तथ्य इस बात की गवाही देते हैं कि ज़ायोनी हमलावरों ने ज़मीन पर कब्ज़ा करने और दहशत फैलाने के लिए सबसे क्रूर हथकंडे अपनाए. ज़ायोनी गुटों ने अमानवीय अत्याचार किए, यहाँ तक कि पीने के पानी की पाइपलाइनों में ज़हरीले पदार्थ भी मिला दिए; इंसानों की तो बात ही छोड़िए, मवेशियों को भी नहीं बख्शा गया, और लाखों फ़िलिस्तीनियों को बंदूक की नोक पर अपनी ही मातृभूमि से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा.
लेकिन आज, इस त्रासदी के 78 साल बाद, दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है: क्या किसी राष्ट्र के अस्तित्व और चेतना को दमन और भौतिक शक्ति से मिटाया जा सकता है? 1948 में, जब यूरोपीय यहूदी बसने वालों ने सुनियोजित और क्रूर जातीय सफ़ाए के ज़रिए इज़रायल की स्थापना की नींव रखी, तो ज़ायोनी नेतृत्व एक झूठे विश्वास में डूबा हुआ था. ज़ायोनी राष्ट्र के संस्थापक नेताओं में से एक, डेविड बेन-गुरियन का पक्का मानना था कि "शरणार्थी समस्या समय के साथ अपने आप हल हो जाएगी."
ज़ायोनिस्टों ने आम तौर पर यह मान लिया था कि फ़िलिस्तीनियों की कोई ठोस राष्ट्रीय पहचान या जड़ें नहीं हैं; वे रोएँगे, चीखेंगे-चिल्लाएँगे और अंततः पड़ोसी अरब देशों के समाजों में घुल-मिलकर अपनी पहचान खो देंगे. उनका मानना था कि बुज़ुर्ग लोग मर जाएँगे और नई पीढ़ियाँ अपने घरों और ज़मीनों को भूल जाएँगी। हालाँकि, इतिहास ने इस औपनिवेशिक और नस्लवादी ज़ायोनिस्ट विचारधारा को पूरी तरह से नकार दिया है। समय का हर गुज़रता पल बेन-गुरियन की भविष्यवाणी के ताबूत में आख़िरी कील साबित हुआ है.
दशकों बीत जाने के बाद भी, फ़िलिस्तीनी राष्ट्रीय उद्देश्य कमज़ोर होने के बजाय और भी मज़बूत हुआ है. आज, 1948 की मूल 'नकबा' (विपदा) के चश्मदीदों और जीवित बुज़ुर्गों की संख्या बहुत कम है, लेकिन अपनी ज़मीन, वापसी के अधिकार और ऐतिहासिक न्याय के प्रति उनका जुनून अब पहले से कहीं ज़्यादा युवा और मज़बूत है. इसका मुख्य कारण यह है कि फ़िलिस्तीनी बुज़ुर्गों ने अपनी आने वाली पीढ़ियों को "आशा" की एक ऐसी विरासत सौंपी है, जिसे दुनिया की कोई भी सेना बंदूकों के ज़ोर पर उनसे छीन नहीं सकती.
उन्होंने अपने बच्चों को यह नहीं सिखाया कि वे उस त्रासदी को भूलकर आगे बढ़ें; बल्कि, उन्होंने नई पीढ़ी के मन में अपने पुश्तैनी घरों के नक्शे और उनके तालों की चाबियाँ सहेजकर रखीं। यही कारण है कि आज, गाज़ा के एक शरणार्थी शिविर में तंबू में बैठा चौथी पीढ़ी का एक फ़िलिस्तीनी बच्चा भी, जाफ़ा, हाइफ़ा और अकार में स्थित अपने घरों के बारे में बात करता है.
ज़ायोनी धोखे का यह पूरा ताना-बाना तब ढह गया, जब यही शरणार्थी शिविर—जिन्हें उसे कमज़ोर और बेसहारा बनाने के लिए बनाया गया था—फ़िलिस्तीनी प्रतिरोध, राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे बड़े गोला-बारूद के अड्डों और केंद्रों के रूप में उभरकर सामने आए। इन झुग्गियों और शिविरों ने दुनिया को महान फ़िलिस्तीनी बुद्धिजीवी, डॉक्टर, शिक्षक, कवि और निडर राजनीतिक नेता दिए, जिन्होंने दुनिया के हर कोने तक केवल एक ही संदेश पहुँचाया: “इस घिनौने कब्ज़े को कभी मान्यता नहीं दी जाएगी और वापसी के अधिकार पर कोई समझौता नहीं होगा."
फ़िलिस्तीनी इतिहास की धारा बदलने वाले महान जन-आंदोलन—1987 का पहला इंतिफ़ाज़ा और 2000 का दूसरा इंतिफ़ाज़ा—इन्हीं शरणार्थी शिविरों की कोख से पैदा हुए थे. इन आंदोलनों ने यह साबित कर दिया कि शोषित लोग और उनकी इच्छाशक्ति, शोषक के टैंकों और विमानों से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हैं। ज़ायोनी औपनिवेशिक परियोजना के पास इस लगातार हो रहे प्रतिरोध का कोई बौद्धिक या राजनीतिक जवाब नहीं था, इसलिए उसने अपनी क्रूर शक्ति और बर्बरता को और बढ़ा दिया.
बार-बार हुए नरसंहार, बिना मुक़दमे के हत्याएँ, बड़े पैमाने पर गिरफ़्तारियों और क़ैद की मुश्किलें, और पूरे-पूरे समुदायों को उनकी जड़ों से उखाड़ फेंकने की कोशिशें भी फ़िलिस्तीनियों को हरा नहीं सकीं; और "ग़ज़ा पट्टी" इस रणनीतिक विफलता का सबसे जीता-जागता और स्पष्ट उदाहरण है। ग़ज़ा पट्टी—जहाँ की लगभग 80 प्रतिशत आबादी 1948 के 'नकबा' (विपदा) के पीड़ितों और शरणार्थियों की ही वंशज है—हमेशा से ही ज़ायोनी राज्य की आँखों की किरकिरी बनी रही है.
अक्टूबर 2023 में शुरू हुई ज़ायोनी आक्रामकता और नरसंहार की सबसे भयानक शृंखला के बाद, इज़राइली सरकार ने बार-बार इस युद्ध को अपना "अस्तित्व का युद्ध" बताया. यह स्वीकारोक्ति अपने आप में डेविड बेन-गुरियन के उस सपने की अंतिम मृत्यु की घोषणा है कि फ़िलिस्तीनी लोग एक दिन पूरी तरह से विलुप्त हो जाएँगे। यदि 'नकबा' के 78 साल बाद भी, फ़िलिस्तीनियों की चौथी पीढ़ी ज़ायोनी राज्य के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि फ़िलिस्तीनी लोगों को मिटाने की इज़राइल की रणनीतिक योजना पूरी तरह से विफल हो चुकी है.
हालाँकि, ज़ायोनी राज्य इस समय एक विरोधाभास और अपनी ही क्रूर शक्ति के जाल में फँसा हुआ है, जिससे निकल पाना असंभव है. इज़राइल जितना ज़्यादा हिंसा, नरसंहार और जबरन विस्थापन को बढ़ावा देता है, और जितना ज़्यादा वह गाज़ा में 1948 के नक़बा (Nakba) को दोहराने की कोशिश करता है, फ़िलिस्तीनी लोगों का विरोध करने का संकल्प उतना ही गहरा और मज़बूत होता जाता है.
यह दमन फ़िलिस्तीन को उसकी जड़ों से नहीं उखाड़ रहा है, बल्कि फ़िलिस्तीनियों के दिलों और ज़मीनों में उसकी जड़ों को और भी गहरा कर रहा है। गाज़ा में हाल ही में हुआ नरसंहार इस घातक विरोधाभास का सबसे बड़ा और सबसे भयानक उदाहरण है। जहाँ 72,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 170,000 से ज़्यादा घायल हुए हैं, और 19 लाख (1.9 मिलियन) से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं; जहाँ बस्तियाँ मलबे में बदल गई हैं और अस्पताल, स्कूल तथा मस्जिदें तबाह हो चुकी हैं—वहाँ ज़ायोनियों ने आख़िर क्या हासिल किया है?
आज, गाज़ा में गोलियों की गूँज के बीच एक तंबू में पैदा होने वाले फ़िलिस्तीनी बच्चे को—जो बिना स्कूल, खेल के मैदान और उचित स्वास्थ्य सुविधाओं के बड़ा होता है, और अपने प्रियजनों के जनाज़े उठाता है—यह समझने के लिए किसी लंबी इतिहास की किताब या किसी जटिल कहानी की ज़रूरत नहीं है कि इसका कसूरवार कौन है। वह बचपन से ही जानता है कि उसकी इस हालत के लिए कौन ज़िम्मेदार है और न्याय पाने के लिए उसे क्या करना होगा। इज़राइल अपने ही हाथों से अपने ख़िलाफ़ प्रतिरोध की सबसे शक्तिशाली फ़सल बो रहा है.
लेकिन सच तो यह है कि मुस्लिम उम्माह—और विशेष रूप से मुस्लिम शासकों—पर एक भारी धार्मिक और नैतिक ज़िम्मेदारी है कि वे केवल ज़ुबानी जमा-खर्च और निंदा भरे बयानों से आगे बढ़कर, फ़िलिस्तीनियों का समर्थन करने के लिए वैकल्पिक राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा रणनीतियाँ तैयार करें. मुस्लिम उम्माह को अपने भीतर एकजुट होना चाहिए, वैश्विक स्तर पर इज़राइल के अत्याचारों को बेनकाब करना चाहिए, और अपने दमित फ़िलिस्तीनी भाइयों की आज़ादी तथा घर वापसी के अधिकार के लिए अपनी भौतिक और कूटनीतिक शक्ति का पूरा इस्तेमाल सुनिश्चित करना चाहिए.
डॉ. मोहम्मद अजमल-सहायक प्रोफेसर
भाषा संकाय, JNU, नई दिल्ली