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नकबा के 78 साल बाद भी कायम है उम्मीद, फ़िलिस्तीनी संघर्ष की अनकही दास्तान

Palestine Nakba Day Commemoration: नकबा की त्रासदी को 78 साल बीत चुके हैं, लेकिन फ़िलिस्तीनी आज भी अपनी पहचान, ज़मीन और वापसी के अधिकार की लड़ाई को जिंदा रखे हुए हैं. पीढ़ी दर पीढ़ी यह संघर्ष और उम्मीद आगे बढ़ी है, जिसने विस्थापन और कठिनाइयों के बावजूद फ़िलिस्तीनियों के हौसले को कमजोर नहीं होने दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written BySalaam Tv Digital TeamEdited By:Zeeshan Alam
Published: Jun 06, 2026, 11:44 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:44 PM IST
नकबा के 78 साल बाद भी कायम है उम्मीद, फ़िलिस्तीनी संघर्ष की अनकही दास्तान
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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