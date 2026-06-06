फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए, यह त्रासदी कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है जो अतीत के पन्नों में दफ़्न हो गई हो, बल्कि यह एक लगातार जारी अन्याय है. ऐतिहासिक तथ्य इस बात की गवाही देते हैं कि ज़ायोनी हमलावरों ने ज़मीन पर कब्ज़ा करने और दहशत फैलाने के लिए सबसे क्रूर हथकंडे अपनाए. ज़ायोनी गुटों ने अमानवीय अत्याचार किए, यहाँ तक कि पीने के पानी की पाइपलाइनों में ज़हरीले पदार्थ भी मिला दिए; इंसानों की तो बात ही छोड़िए, मवेशियों को भी नहीं बख्शा गया, और लाखों फ़िलिस्तीनियों को बंदूक की नोक पर अपनी ही मातृभूमि से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा.