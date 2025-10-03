Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2946124
Zee SalaamMuslim World

3 साल की फिलिस्तीनी बच्ची को डुबाकर मारने की कोशिश, अमेरिकी महिला को 5 साल की सज़ा

Palestine News: एक फिलिस्तीनी 3 साल की बच्ची को पानी में डुबाकर मारने के आरोप में एक महिला को पांच साल की सज़ा हुआ. पुलिस ने इस बात की पुष्टि की थी कि नस्लीय नफ़रत से प्रेरित हरकत थी.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 03, 2025, 01:36 PM IST

Trending Photos

3 साल की फिलिस्तीनी बच्ची को डुबाकर मारने की कोशिश, अमेरिकी महिला को 5 साल की सज़ा

Palestine News: अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक महिला को फिलिस्तीनी-अमेरिकी मुस्लिम बच्ची को डुबोने की कोशिश के आरोप में 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. यह घटना मई 2024 में हुई थी. पुलिस ने कहा था कि यह हमला नस्लीय नफ़रत से प्रेरित था. हमास और इजराइल की जंग 7 अक्टूबर 2023 से हो गई थी. जिसके बाद से फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है.

अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला

सीबीसी न्यूज के मुताबिक, जज एंडी पोर्टर ने 43  साल के एलिजाबेथ वुल्फ को यह सजा सुनाई है. वुल्फ ने हत्या की कोशिश और बच्चे को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गुनाह कबूल किया है. यह मामला पिछले साल दर्ज हुआ था और उस वक्त की राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस हमले की निंदा की थी.

कैसे हुई थी घटना?

यह हमला यूलेस, टेक्सास के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के स्विमिंग पूल में हुआ था. रिपोर्ट के मुताबिक, वुल्फ ने पीड़ित बच्ची की मां से बहस की और उनसे पूछा कि वे कहाँ से हैं. मां अपने 6 साल के बेटे और 3 साल की बेटी के साथ पूल पर मौजूद थी. जब महिला को पता लगा कि वह फिलिस्तीनी है तो वुल्फ ने 3 साल की बच्ची को डुबाने की कोशिश की और 6 साल के बेटे को भी पकड़ने की कोशिश की. मां ने तुरंत बच्ची को पानी से बाहर खींच लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि 2023 में हमास के हमले के बाद इज़राइल के ग़ज़ा पर हमले शुरू होने के बाद से अमेरिका में मुसलमानों, अरबों और यहूदियों के खिलाफ नफ़रत से जुड़े हमले लगातार बढ़ रहे हैं.

अमेरिका में पेश आई कई घटनाएं

हाल के महीनों में कई नफ़रत से जुड़े हमले सामने आए हैं.

- इलिनॉय में एक 6 साल के फिलिस्तीनी-अमेरिकी लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई.
- टेक्सास में एक फिलिस्तीनी-अमेरिकी शख्स पर चाकू से हमला किया गया.
- कैलिफ़ोर्निया में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों पर हिंसक हमला किया.
- फ़्लोरिडा में दो इज़राइली विजिटर्स को गोली मारी गई, क्योंकि हमलावर ने उन्हें फिलिस्तीनी समझ लिया था.
- न्यूयॉर्क सिटी में एक प्रो-इज़राइल भीड़ के जरिए अरबों की मौत हो के नारे लगाते हुए हमला किया गया

यहूदियों के खिलाफ भी हुई घटनाएं

- वॉशिंगटन डीसी में इज़राइल दूतावास के दो कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई.
- कोलोराडो में एक यहूदी शख्स पर हमला किया गया. जिसमें उसकी मौत हो गई. 
- पेनसिल्वेनिया के गवर्नर जॉश शापिरो के घर पर आगजनी की गई और हमला भी हुआ.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Palestinemuslim newshindi news

Trending news

Palestine
3 साल की फिलिस्तीनी बच्ची को डुबाकर मारने की कोशिश, अमेरिकी महिला को 5 साल की सज़ा
Uttar Pradesh news
दरगाह आला हजरत से 11वीं शरीफ के जुलूस पर हुआ बड़ा ऐलान; किसी को नहीं थी ऐसी उम्मीद
ziaur rahman barq
Mohan Bhagwat के एकदम उलट चलते हैं RSS वर्कर्स, SP सांसद जिया का जोरदार हमला
Pakistan News
बम विस्फोट से दहला पाकिस्तान, पेशावर में 10 लोगों की मौत कई घायल
gaza
Gaza: Trump के प्रस्ताव को Hamas मिलिट्री लीडर ने किया रिजेक्ट; दी बड़ी वजह
England attack on jews who was the attacker and how he did this know more detail
England में Jews पर कैसे, कब और किसने किया हमला; पुलिस ने हमलावर को किया ढेर
Asaduddin Owaisi
I Love Modi कह सकते हैं लेकिन I Love Muhammad नहीं, ओवैसी का ज़ोरदार हमला
Bareilly
Bareilly: जुमा के मद्देनजर भारी सिक्योरिटी, 8500 जवान तैनात, ड्रोन से हो रही निगरानी
gaza
Gaza: 1 दिन में 57 हत्याएं; ट्रंप के प्रस्ताव पर हमास का अपेड, क्या रुकेगी जंग?
Bareilly
मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा गलत, तो क्यों रोक रही है पुलिस, चंद्रशेखर हाउस अरेस्ट
;