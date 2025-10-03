3 साल की फिलिस्तीनी बच्ची को डुबाकर मारने की कोशिश, अमेरिकी महिला को 5 साल की सज़ा

Palestine News: अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक महिला को फिलिस्तीनी-अमेरिकी मुस्लिम बच्ची को डुबोने की कोशिश के आरोप में 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. यह घटना मई 2024 में हुई थी. पुलिस ने कहा था कि यह हमला नस्लीय नफ़रत से प्रेरित था. हमास और इजराइल की जंग 7 अक्टूबर 2023 से हो गई थी. जिसके बाद से फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है.

अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला

सीबीसी न्यूज के मुताबिक, जज एंडी पोर्टर ने 43 साल के एलिजाबेथ वुल्फ को यह सजा सुनाई है. वुल्फ ने हत्या की कोशिश और बच्चे को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गुनाह कबूल किया है. यह मामला पिछले साल दर्ज हुआ था और उस वक्त की राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस हमले की निंदा की थी.

कैसे हुई थी घटना?

यह हमला यूलेस, टेक्सास के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के स्विमिंग पूल में हुआ था. रिपोर्ट के मुताबिक, वुल्फ ने पीड़ित बच्ची की मां से बहस की और उनसे पूछा कि वे कहाँ से हैं. मां अपने 6 साल के बेटे और 3 साल की बेटी के साथ पूल पर मौजूद थी. जब महिला को पता लगा कि वह फिलिस्तीनी है तो वुल्फ ने 3 साल की बच्ची को डुबाने की कोशिश की और 6 साल के बेटे को भी पकड़ने की कोशिश की. मां ने तुरंत बच्ची को पानी से बाहर खींच लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि 2023 में हमास के हमले के बाद इज़राइल के ग़ज़ा पर हमले शुरू होने के बाद से अमेरिका में मुसलमानों, अरबों और यहूदियों के खिलाफ नफ़रत से जुड़े हमले लगातार बढ़ रहे हैं.

अमेरिका में पेश आई कई घटनाएं

हाल के महीनों में कई नफ़रत से जुड़े हमले सामने आए हैं.

- इलिनॉय में एक 6 साल के फिलिस्तीनी-अमेरिकी लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई.

- टेक्सास में एक फिलिस्तीनी-अमेरिकी शख्स पर चाकू से हमला किया गया.

- कैलिफ़ोर्निया में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों पर हिंसक हमला किया.

- फ़्लोरिडा में दो इज़राइली विजिटर्स को गोली मारी गई, क्योंकि हमलावर ने उन्हें फिलिस्तीनी समझ लिया था.

- न्यूयॉर्क सिटी में एक प्रो-इज़राइल भीड़ के जरिए अरबों की मौत हो के नारे लगाते हुए हमला किया गया

यहूदियों के खिलाफ भी हुई घटनाएं

- वॉशिंगटन डीसी में इज़राइल दूतावास के दो कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

- कोलोराडो में एक यहूदी शख्स पर हमला किया गया. जिसमें उसकी मौत हो गई.

- पेनसिल्वेनिया के गवर्नर जॉश शापिरो के घर पर आगजनी की गई और हमला भी हुआ.