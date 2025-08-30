मानवीय सहायता लेने गए वर्ल्ड लेवल फिलिस्तीनी एथलीट की इजरायली सेना ने की हत्या!
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2902470
Zee SalaamMuslim World

मानवीय सहायता लेने गए वर्ल्ड लेवल फिलिस्तीनी एथलीट की इजरायली सेना ने की हत्या!

War on Gaza: गज़ा में मानवीय सहायता लेने गए फिलिस्तीन के एथलीट अल्लाम अब्दुल्लाह अल-अमूर की इजरायली हमले में मौत हो गई है. इस बात की पुष्टी फिलिस्तीनी एथलीट फेडरेशन ने की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 30, 2025, 02:00 PM IST

Trending Photos

मानवीय सहायता लेने गए वर्ल्ड लेवल फिलिस्तीनी एथलीट की इजरायली सेना ने की हत्या!

War on Gaza: इजरायल ने पिछले दो सालों से गज़ा पर लगातार बमबारी कर के उसे जहन्नम में तब्दील कर दिया है. इजरायली सेना वहां के आम लोगों, पत्रकार, डॉक्टर और बचावकर्मियों पर निर्ममता से हमला कर रहे हैं और उनकी हत्या कर रहे हैं. इसी कड़ी में फिलिस्तीन के वर्ल्ड लेवल के एथलीट की इजरायली हमले में मौत हो गई है. इस बात की जानकारी फिलिस्तीनी एथलीट फेडरेशन ने दी है. 

गज़ा के दक्षिणी क्षेत्र के खान युनूस में इजरायली सेना की फायरिंग में फिलिस्तीन के वर्ल्ड लेवल के एथलीट अल्लाम अब्दुल्लाह अल-अमूर की मौत हो गई है. फिलिस्तीनी एथलीट फेडरेशन के मुताबिक अल्लाम अब्दुल्लाह अल-अमूर बीते दिनों मानवीय सहायता का एक पैकेट हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त इजरायली सेना की फायरिंग में उनकी मौत हो गई. 

फिलिस्तीनी एथलीट फेडरेशन ने इस नौजवान एथलीट की मौत पर गहरा दुख और अफसोस जाहिर किया है. फेडरेशन ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अल्लाम अब्दुल्लाह अल-अमूर पश्चिमी एशिया चैंपियनशिप में 5 हजार मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीत चुके थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि गज़ा में वहां के लोगों का जीवन बद से बदतर हो चुका है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजरायल की निंदा हो रही है. संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) ने आधिकारिक तौर पर गज़ा में भुखमरी घोषित कर दिया है. लोग इसे सिर्फ भुखमरी नहीं बल्कि, मानव निर्मित भुखमरी बता रहे हैं. क्योंकि इजरायल की सरकार गज़ा की चारों तरफ से घेराबंदी कर के किसी भी तरह की मानवीय सहायता अंदर जाने नहीं दे रही है. 

गाजा में भुखमरी से छोटे बच्चे कई तरह के बीमारियों से ग्रस्त हो गए हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि गज़ा में भुखमरी का आलम यह है कि वहां के बच्चे खाने के बिना इतना कमजोर हो गए हैं कि वे तेज आवाज से रो नहीं पा रहे हैं. इन सभी अमानवीय कार्रवाइयों को दुनिया भर के हुकमरान देख रहे हैं. इजरायल के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं. हालांकि दुनिया भर के तमाम अमनपसंद आवाम गज़ा में आम लोगों के कत्लेआम के खिलाफ बोल रहे हैं और सीजफायर की मांग कर रहे हैं. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

war on gazaIsraeli attack GazaIsrael Killed Palestinian AthletePalestinian Athlete Allam Abdullah Al AmourToday Newsmuslim world news

Trending news

Norway News
नार्वे में मुस्लिम की बाल-बाल बची जान; मस्जिद पर हमले की साजिश रचने वाला गिरफ्तार
war on gaza
मानवीय सहायता लेने गए वर्ल्ड लेवल फिलिस्तीनी एथलीट की इजरायली सेना ने की हत्या!
Eid Milad Un Nabi
Eid Milad Un Nabi पर विकास ने मंदिर पर लगाई हरी लाइटें; इलाके में तनाव
Youtuber Kanika Sharma Shaqib Saifi married
यूट्यूबर कनिका शर्मा करेंगी शाकिब से शादी;फैंस खुश,विरोधियों को इस बात की लगी मिर्ची
Mohan Bhagwat
Bhagwat का बयान दूसरे मज़ाहिब की तौहीन: AIIA चीफ मौलाना साजिद का बड़ा बयान
Bihar New
'मस्जिद राजनीति के लिए नहीं, सरकार की तारीफ के लिए है'..गिरिराज सिंह के बयान पर बवाल
Uttarakhand
Uttarakhand: हलद्वानी दंगों के दो आरोपियों को जमानत, जमीयत लड़ रही है केस
RSS chief Mohan Bhagwat
मुसलमानों को छोड़ देनी चाहिए काशी और मथुरा मस्जिद, RSS चीफ का बड़ा बयान
Supreme Court
बंगाली बोलने पर भेजा जा रहा बांग्लादेश? SC ने सरकार से मांगा जवाब
BJP
पूर्व BJP MLA और पुलिस ने मिलकर रची साज़िश, बिटकॉइन डकैती में उम्रकैद
;