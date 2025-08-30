मानवीय सहायता लेने गए वर्ल्ड लेवल फिलिस्तीनी एथलीट की इजरायली सेना ने की हत्या!

War on Gaza: इजरायल ने पिछले दो सालों से गज़ा पर लगातार बमबारी कर के उसे जहन्नम में तब्दील कर दिया है. इजरायली सेना वहां के आम लोगों, पत्रकार, डॉक्टर और बचावकर्मियों पर निर्ममता से हमला कर रहे हैं और उनकी हत्या कर रहे हैं. इसी कड़ी में फिलिस्तीन के वर्ल्ड लेवल के एथलीट की इजरायली हमले में मौत हो गई है. इस बात की जानकारी फिलिस्तीनी एथलीट फेडरेशन ने दी है.

गज़ा के दक्षिणी क्षेत्र के खान युनूस में इजरायली सेना की फायरिंग में फिलिस्तीन के वर्ल्ड लेवल के एथलीट अल्लाम अब्दुल्लाह अल-अमूर की मौत हो गई है. फिलिस्तीनी एथलीट फेडरेशन के मुताबिक अल्लाम अब्दुल्लाह अल-अमूर बीते दिनों मानवीय सहायता का एक पैकेट हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त इजरायली सेना की फायरिंग में उनकी मौत हो गई.

फिलिस्तीनी एथलीट फेडरेशन ने इस नौजवान एथलीट की मौत पर गहरा दुख और अफसोस जाहिर किया है. फेडरेशन ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अल्लाम अब्दुल्लाह अल-अमूर पश्चिमी एशिया चैंपियनशिप में 5 हजार मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीत चुके थे.

गौरतलब है कि गज़ा में वहां के लोगों का जीवन बद से बदतर हो चुका है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजरायल की निंदा हो रही है. संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) ने आधिकारिक तौर पर गज़ा में भुखमरी घोषित कर दिया है. लोग इसे सिर्फ भुखमरी नहीं बल्कि, मानव निर्मित भुखमरी बता रहे हैं. क्योंकि इजरायल की सरकार गज़ा की चारों तरफ से घेराबंदी कर के किसी भी तरह की मानवीय सहायता अंदर जाने नहीं दे रही है.

गाजा में भुखमरी से छोटे बच्चे कई तरह के बीमारियों से ग्रस्त हो गए हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि गज़ा में भुखमरी का आलम यह है कि वहां के बच्चे खाने के बिना इतना कमजोर हो गए हैं कि वे तेज आवाज से रो नहीं पा रहे हैं. इन सभी अमानवीय कार्रवाइयों को दुनिया भर के हुकमरान देख रहे हैं. इजरायल के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं. हालांकि दुनिया भर के तमाम अमनपसंद आवाम गज़ा में आम लोगों के कत्लेआम के खिलाफ बोल रहे हैं और सीजफायर की मांग कर रहे हैं.