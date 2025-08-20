न खाना और न ही मिला इलाज, गाजा के छोटे बच्चे अब्दुल्लाह की तुर्की पहुंचते ही मौत

Gaza War: गाजा में इजरायल की अमानवीयता को देखकर ऐसा लगता है कि इजरायली सेना नैतिकता और मानवीय संवेदना का सबसे बड़ा दुश्मन बन गई है. गाजा के लोगों को भूख से मारने की योजना के तहत इजरायल ने गाजा की घेराबंदी कर दी है. इस घेराबंदी की वजह से गाजा में बुनियादी जरूरत की चीजें, जैसे खाना, दवाईयां नहीं पहुंच पा रही हैं.

इजरायल की इनहीं नीतियों की वजह से गाजा के मासूम बच्चे गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं और उन्हें वक्त रहते अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा है. ऐसा ही एक फिलिस्तीनी बच्चे की मौत तुर्की के एक अस्पताल में हुई है. उस बच्चे की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस वीडियो ने दुनिया को झकझोर कर दिया है. वीडियो में 5 वर्ष का अब्दुल्ला अबू जरका, दर्द भरी आवाज में कहता दिख रहा है कि मुझे भूख लगी है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पर इजरायली घेराबंदी के दौरान महीनों तक भूख, बीमारी और अच्छा इलाज न मिलने की वजह से 5 वर्षीय अब्दुल्ला अबू जरका की हालात बिगड़ती जा रही थी. गाजा पर घेराबंदी की वजह से पीड़ित अब्दुल जरका को बाहर देश ले जाने में अर्चने पैदा की गई. इन सब के बीच अब्दुल जरका की हालात और गंभीर होती गई. आखिर में तुर्की के अदाना स्थित एक अस्पताल में अब्दुल जरका की मौत हो गई.

गौरतलब है कि इस 5 वर्षीय बच्चे की मौत ने दुनिया को इजरायली क्रूरता के खिलाफ सोचने को मजबूर कर दिया है. यह कोई नई घटना नहीं, जहां फिलिस्तीनी बच्चे की मौत इलाज के अभाव में हुई हो. यह साफ है कि जब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजरायल के खिलाफ उसके युद्ध अपराधों, गाजा में नरसंहार के लिए कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इजरायल इसी तरह अपनी अमानवीय कारनामों से बाज नहीं आएगा.