फिलिस्तीनियों को फांसी देने को वैध बना रहा इजरायल; सड़कों पर उतरा मानवाधिकार संगठन

Israel News: दशकों से इजरायल की सरकार और फौज फिलिस्तीनियों पर जुल्म करते आया है. इजरायल के जेल में कैद फिलिस्तीनी कैदियों की हालात पहले से ही बहुत बुरे हैं. इजरायली जेलों में फिलिस्तीनी कैदियों के साथ अमानवीय बरताव किए जाते हैं. इस सब के बावजूद हाल ही में इजरायल की संसद में फिलिस्तीनी अपराधियों के लिए एक विवादित कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया. इस प्रस्ताव के तहत अगर कोई फिलिस्तीनी नागरिक किसी इजरायली नागरिक की हत्या करता है तो इस अपराध के लिए उसे फांसी की सजा दी जा सकती है. इस प्रस्ताव के खिलाफ फिलिस्तीनी अधिकार समूहों और वकीलों ने प्रदर्शन किया है.

दरअसल, यह प्रस्ताव भेदभावपूर्ण है. क्योंकि इजरायली नागरिक की हत्या करने पर फांसी की सजा, लेकिन किसी इजरायली नागरिक द्वारा फिलिस्तीनियों की हत्या पर फांसी की सजा का कोई प्रवधान नहीं है. इसलिए इस प्रस्ताव को भेदभावपूर्म कहा जा रहा है. फिलिस्तीनी वकीलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि यह कानून न्यायिक सुरक्षा को कमजोर करता है और कैदियों का इंटरनेशनल स्टेटस खत्म करने की कोशिश बता रहे हैं.

प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने प्रस्तावित बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह कानून न केवल कैदियों के मानवाधिकारों के लिए गंभीर खतरा है, बल्कि यह कैदियों को सिर्फ नस्ल, देश या इजरायल विरोधी भावना के आरोप में मौत की सजा देने की भी इजाजत देता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दो सालों में इजरायल के जेलों में कैद कम से कम 94 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ के साथ यौन हिंसा भी हुई है. इजरायल के कट्टर दक्षिणपंथी मंत्री इतेमार बेन-ग्विर ने खुले तौर पर कहा है कि उनके कार्यकाल में फिलिस्तिनी कैदियों के लिए हालात और मुश्किल हो गए हैं.

इंडिपेंडेंट कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के हेड फरीद अल-अतरश का कहना है कि यह कानून फिलीस्तीनी कैदियों को उनके सेल्फ-डिटरमिनेशन के अधिकार और आजादी के लिए संघर्ष करने के लिए सजा देने का एक तरीका बन सकता है.