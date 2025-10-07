Advertisement
Pakistan: दो मासूम बच्चों का गला घोंटकर हत्या, जल्लाद पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Pakistan Crime News: पाकिस्तान में एक दंपति ने अपने ही दो मासूम बच्चों का गला घोंटकर निर्ममता से हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में जांच जारी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 07, 2025, 11:20 AM IST

Pakistan Crime News: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इंसानियात को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है. यहां एक दंपति ने अपने ही दो मासूम बच्चों की निर्ममता से हत्या कर दी. इस घटना से उस पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. इस घटना के बाद पति और पत्नी एक-दूसरे पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं. 

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम के खेवड़ा इलाके में एक दंपति ने अपने ही दो बच्चों का गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक मृतक एक 9 महीने का मासूम लड़का और 8 साल की एक लड़की है. पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर यह पता चला है कि बच्चों की गला घोंटकर हत्या उनके पिता ने की थी.

वहीं, पुलिस की शुरुआती जांच रिपोर्ट से अलग मुल्जिम पिता ने मृतक बच्चों की माँ पर दोनों बच्चों की हत्या का आरोप लगाया है. फिलहाल इस मामले में पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही है और इस मामले की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. पुलिस ने आगे बताया कि मृतक बच्चों के माता-पिता दोनों ईसाई समुदाय से हैं. 

मुल्जिम पिता की पहचान कैसर गौरी के रूप में हुई है, जबकि माँ की पहचान सोनिया के रूप में हुई है. कैसर इलेक्ट्रिशियन का काम करता है. अपने ही बच्चों की हत्या के आरोप में पुलिस ने मुल्जिम पिता कैसर गौरी को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही बच्चों की लाशों को खेवड़ा अस्पताल भेज दिया गया है.

इससे पहले, पंजाब के दस्का में एक व्यक्ति ने अपनी माँ के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी को आग लगा दी थी. महिला की शादी पाँच महीने पहले इस्लाम नगर निवासी सूफियान से हुई थी. अपनी आपबीती बताते हुए, महिला ने बताया कि उसकी सास ने उसे पकड़ रखा था और उसके पति सूफियान ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. हालांकि पीड़ित महिला की जान बच गई थी.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Pakistan NewsPakistan crime newsmuslim world newsToday News

