साफ पानी के लिए तरस रहा पाकिस्तान, हजारों बच्चों की मौत, रिपोर्ट से हुआ खुलासा

Pakistan News: पाकिस्तान में गरीबी अपने चरम पर है. इस बीच एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के 53 प्रतिशत आबादी को पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिल पा रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में असुरक्षित पानी की वजह से हर साल 53,000 बच्चों की मौत होती है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 17, 2025, 01:38 PM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
Pakistan News: पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बदहाल है. पाकिस्तान में रोजमर्रा की चीजों की रेट आसमान छू रहा है. वहीं, पाकिस्तान की आधे से ज्यादा आबादी को पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिल पा रहा है. इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स (PIDE) द्वारा आयोजित एक सेमिनार में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान में केवल 47 प्रतिशत लोगों को ही सुरक्षित पीने का पानी मिल पाता है, यानी देश के 53 परसेंट आबादी को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पा रहा है. 

विशेषज्ञों ने पाकिस्तान बढ़ते पानी की गुणवत्ता के संकट और सार्वजनिक स्वास्थ्य, उत्पादकता और स्थायी विकास पर इसके गंभीर परिणामों पर जोर दिया. पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज (PCRWR) में महानिदेशक डॉ. हिफ्जा रशीद ने कहा कि पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति ताजे पानी की उपलब्धता 1951 में 5,260 क्यूबिक मीटर से घटकर 2024 में 1,000 क्यूबिक मीटर से कम हो गई है, जिससे यह पानी की कमी का सामना करने वाले देशों में शामिल हो गया है.

डॉ. रशीद और PIDE में डीन डॉ. शुजात फारूक ने बताया कि असुरक्षित पानी के कारण देश भर में लगभग 40 प्रतिशत बीमारियाँ होती हैं. उन्होंने पाकिस्तान में साफ पानी और उसके भविष्य की सुरक्षा के लिए तुरंत सुधारों का आह्वान किया. 

इसी आयोजन में डॉ. फारूक ने कहा कि पाकिस्तान में समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद, प्रदूषण, अत्यधिक दोहन और संस्थागत अव्यवस्था जैसे कारकों ने पानी की असुरक्षा को देश के सबसे जरूरी स्वास्थ्य मुद्दा बना दिया है. UNICEF के आंकड़ों का हवाला देते हुए, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में लगभग 70% घर दूषित पानी का इस्तेमाल करते हैं. इसी असुरक्षित पानी की वजह से दस्त, हेपेटाइटिस और टाइफाइड सहित 30-40% बीमारियाँ होती हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में असुरक्षित पानी की वजह से हर साल 53,000 बच्चों की मौत होती है.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ

Unsafe Drinking Water in Pakistanmuslim world newsToday News

