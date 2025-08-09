'मौत कबूल है, लेकिन विस्थाप नहीं'...गाजावासियों ने कर दिया बड़ा ऐलान?

War on Gaza: इजरायली वॉर कैबिनेट ने गुजिश्ता शुक्रवार को गाजा पर पूर्ण कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है. इसके बाद इजरायली सेना गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन तेज करने की तैयारी कर रही है, ताकि गाजा पर पूरी तरह से कब्जा किया जा सके. वहीं, इस फैसले के बाद गाजावासियों में खौफ का माहौल है. हालांकि गाजा के लोग अभी भी अपनी जमीन को छोड़कर कहीं और जाने को तैयार नहीं हैं. अल जज़ीरा मीडिया से एक फिलिस्तीनी व्यक्ति ने बात करते हुए कहा कि उसे मौत को स्वीकार है, लेकिन विस्थापन नहीं.

दरअसल, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी शैतानी योजना की घोषणा कर दी है. इस घोषणा के मुताबिक इजरायली सेना गाजा पर पूरी तरह कब्जा करेगी और गाजा से हमास को खत्म कर देगी. अल जज़ीरा मीडिया से गाजावासी 'अहमद हिर्ज' ने बात करते हुए कहा "अल्लाह की कसम गाजा पर इजरायली हमले के बाद से मैंने लगभग 100 बार मौत का सामना किया है और इस दौरान लगभग 8 बार अपने परिवार के साथ विस्थापित हुआ हूँ. इसीलिए मेरे लिए गाजा में ही मरना बेहतर होगा."

'अहमद हिर्ज' ने बताया कि गाजावासियों ने हर तरीके की यातनाएं, मुश्किलें, और खराब प्रस्थितियों को झेली हैं और गाजावासियों का आखिरी फैसला यही है कि वे गाजा में ही मरेंगे. अहमद हिर्ज ने कहा कि वह गाजा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे.

अल जज़ीरा से बात करते हुए गाजा के कई लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की. एक अन्य गाजावासी 'रजब खादर' ने अल जज़ीरा से बात करते हुए कहा कि वह कुत्तों और दीगर जानवरों के साथ सड़क पर रह लेंगे, लेकिन विस्थापन स्वीकार नहीं करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि इजरायलियों को हमारे जिस्म और रूह के अलावा कुछ नहीं मिलेगा. उन्होंने गाजावासियों से अपील की कि गाजा के लोगों को अपने शहर में ही रहना होगा.