'मौत कबूल है, लेकिन विस्थाप नहीं'...गाजावासियों ने कर दिया बड़ा ऐलान?
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2873492
Zee SalaamMuslim World

'मौत कबूल है, लेकिन विस्थाप नहीं'...गाजावासियों ने कर दिया बड़ा ऐलान?

War on Gaza: इजरायली वॉर कैबिनेट ने गाजा पर पूर्ण कब्जे की योजना पर मंजूरी दे दी है. इजरायल के इस फैसले के बाद गाजावासियों ने विस्थापन को खारिज कर दिया है और गाजा की जमीन पर मरने को तैयार हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 09, 2025, 10:49 AM IST

Trending Photos

तस्वीर गाजा की है
तस्वीर गाजा की है

War on Gaza: इजरायली वॉर कैबिनेट ने गुजिश्ता शुक्रवार को गाजा पर पूर्ण कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है. इसके बाद इजरायली सेना गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन तेज करने की तैयारी कर रही है, ताकि गाजा पर पूरी तरह से कब्जा किया जा सके. वहीं, इस फैसले के बाद गाजावासियों में खौफ का माहौल है. हालांकि गाजा के लोग अभी भी अपनी जमीन को छोड़कर कहीं और जाने को तैयार नहीं हैं. अल जज़ीरा मीडिया से एक फिलिस्तीनी व्यक्ति ने बात करते हुए कहा कि उसे मौत को स्वीकार है, लेकिन विस्थापन नहीं.

दरअसल, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी शैतानी योजना की घोषणा कर दी है. इस घोषणा के मुताबिक इजरायली सेना गाजा पर पूरी तरह कब्जा करेगी और गाजा से हमास को खत्म कर देगी. अल जज़ीरा मीडिया से गाजावासी 'अहमद हिर्ज' ने बात करते हुए कहा "अल्लाह की कसम गाजा पर इजरायली हमले के बाद से मैंने लगभग 100 बार मौत का सामना किया है और इस दौरान लगभग 8 बार अपने परिवार के साथ विस्थापित हुआ हूँ. इसीलिए मेरे लिए गाजा में ही मरना बेहतर होगा."

'अहमद हिर्ज' ने बताया कि गाजावासियों ने हर तरीके की यातनाएं, मुश्किलें, और खराब प्रस्थितियों को झेली हैं और गाजावासियों का आखिरी फैसला यही है कि वे गाजा में ही मरेंगे. अहमद हिर्ज ने कहा कि वह गाजा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे. 

अल जज़ीरा से बात करते हुए गाजा के कई लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की. एक अन्य गाजावासी 'रजब खादर' ने अल जज़ीरा से बात करते हुए कहा कि वह कुत्तों और दीगर जानवरों के साथ सड़क पर रह लेंगे, लेकिन विस्थापन स्वीकार नहीं करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि इजरायलियों को हमारे जिस्म और रूह के अलावा कुछ नहीं मिलेगा. उन्होंने गाजावासियों से अपील की कि गाजा के लोगों को अपने शहर में ही रहना होगा. 

TAGS

war on gazagaza warisrael newsGaza NewsToday Newsmuslim world news

Trending news

war on gaza
'मौत कबूल है, लेकिन विस्थाप नहीं'...गाजावासियों ने कर दिया बड़ा ऐलान?
Donald Trump
Trump ने फिर किया दावा, ऐसे निपटाया भारत-पाकिस्तान विवाद
NYC
NYC Beach पर इजराइली सैनिक से भिड़ गई फिलिस्तीनी महिला; देखें वायरल वीडियो
Spain
मुसलमान पब्लिकली नहीं मना पाएंगे अपना फेस्टिवल, Spain में प्रस्ताव हुआ पास
Israel Gaza War
जर्मनी के इस फैसले से बौखलाया इजरायल, नेतन्याहू ने पार की बेशर्मी की हदें
gaza
Gaza जैसा बदहाल हो रहा है ये मुस्लिम देश, बीमारी और जंग से बुरे हालात
Amroha
Amroha के अजमल को 7 दिन की रिमांड, पाकिस्तानियों के साथ मिलकर कर रहा था ये काम
gaza
Gaza News: नेतन्याहू का गाजा हथियाने का प्लान, खिलाफ खड़े हुए ये देश
jammu kashmir news
कश्मीर में मिला हजारों किलों सड़ा मांस; जुमा में मीरवाइज की खरी-खरी से से मचा हड़कंप
Awami League Black Day
आवामी लीग ने 8 अगस्त को 'काला दिवस' बताया, यूनुस सरकार पर लगाया तख्तापलट का आरोप
;