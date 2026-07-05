/ग़ज़ा के मशहूर डॉक्टर हुस्साम अबू सफिया की जान को खतरा, इजरायल में उठी उनके रिहाई की मांग

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Gaza News Today: ग़ज़ा में जारी नरसंहार और तबाही के बीच अब एक ऐसे डॉक्टर की ज़िंदगी पर भी संगीन खतरा मंडरा रहा है, जिसने बमबारी, दवाओं की कमी और तबाह हो चुके इलाजी निजाम के बावजूद अपने मरीजों का साथ नहीं छोड़ा. उत्तरी ग़ज़ा के कमाल अदवान अस्पताल के निदेशक डॉ. हुस्साम अबू सफिया की सेहत को लेकर अब गंभीर चिंता जताई गई है. उनका इलाज़ करने के बजाय उन्हें महीनों से हिरासत में रखा गया है और अब एक चिकित्सकीय अधिकार संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर फ़ौरन कदम नहीं उठाए गए तो उनकी जान को वास्तविक खतरा हो सकता है.
डॉ. हुस्साम के लिए इजरायल में उठी आवाज
इजरायल के मेडिकल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन फिज़ीशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स इजरायल (PHRI) ने अपने बयान में कहा है कि डॉ हुस्साम अबू सफिया की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है. ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, उनके वकील नासिर ओदेह ने नित्ज़ान जेल के भीतर मौजूद अंडरग्राउंड राकेफेत इंटरोगेशन सेंटर में जाकर उनसे मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद वकील ने बताया कि डॉ. अबू सफिया की सेहत इस कदर बिगड़ चुकी है कि उनकी जिंदगी पर साफ तौर पर खतरा पैदा हो गया है.
ऑर्गेनाइजेशन ने इजरायली हुकूमत से फौरन दखल देने की अपील की है. PHRI का कहना है कि डॉ. अबू सफिया को फौरन इस केंद्र से दूसरी जगह भेजा जाए और उनकी हालत का जायजा लेने के लिए अदालत की तरफ से फौरी दौरा कराया जाए. PHRI ने आगाह किया कि कहीं ऐसा न हो कि मदद पहुंचने में बहुत देर हो जाए.
डॉ. हुस्साम अबू सफिया को 27 दिसंबर 2024 को इजरायली फौज ने उत्तरी ग़ज़ा स्थित कमाल अदवान अस्पताल पर छापेमारी के दौरान हिरासत में लिया था. इसके बाद से उन्हें इजरायल के "अनलॉफुल कॉम्बैटेंट्स लॉ" के तहत अवैध तरीके कैद में रखा गया है. इस कानून को इजरायली सरकार ने साल 2002 में पारित किया था. इस कानून के तहत किसी शख्स को बिना औपचारिक आरोप लगाए अनिश्चित समय तक हिरासत में रखा जा सकता है. इतना ही नहीं, हिरासत में रखे गए लोगों को जिनेवा कन्वेंशन्स के तहत मिलने वाली कई अहम कानूनी सुरक्षा भी नहीं मिलती.
डॉ. अबू सफिया ने जानपर खेलकर की फिलिस्तीनियों की हर मुमकिन मदद
हिरासत में लिए जाने से पहले डॉ. अबू सफिया ने इजरायली फौज के उस आदेश को मानने से इंकार कर दिया था, जिसमें अस्पताल को जबरदस्ती खाली कराने के लिए कहा गया था. उन्होंने अस्पताल छोड़ने के बजाय अपने मरीजों के साथ रहने का फैसला किया और बेहद मुश्किल हालात में भी इलाज जारी रखा.
डॉ. अबू सफिया बच्चों के मशहूर डॉक्टर माने जाते हैं. उन्होंने ग़ज़ा में लगातार हो रही बमबारी, दवाओं और जरूरी सामान की भारी कमी, हेल्थ सिस्टम के पूरी तरह बिखर जाने के बावजूद बच्चों का इलाज जारी रखा. यही वजह है कि उन्हें दुनियाभर में बहुत ही इज्जत और ऐहतराम की नजर से देखा जाता है. इजारयली धमकियों के बावजूद बाद में डॉ. अबू सफिया ने कई वीडियो संदेश जारी किया था. इन संदेशों में उन्होंने दुनिया भर की बिरादरी से दखल देने की गुजारिश की थी और ग़ज़ा के अस्पतालों पर हो रहे इजरायली हमलों को रोकने की अपील की थी.
डॉ. अबू सफिया की गिरफ्तारी पर एमनेस्टी इंटरनेशन नाराज
इस मामले पर इससे पहले अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल भी सख्ती का इजहार कर चुका है. एमनेस्टी इंटरनेशनल कह चुका है कि डॉ. अबू सफिया की गिरफ्तारी और हिरासत इस बात की मिसाल है कि इजरायल फिलिस्तीनी स्वास्थ्यकर्मियों को व्यवस्थित तरीके से निशाना बना रहा है. एमनेस्टी के मुताबिक, ग़ज़ा में हेल्थ सर्विस से जुड़े निजाम को तबाह किया जा रहा है ताकि ऐसे हालात पैदा हों, जिनसे फिलिस्तीनियों के तबाही का रास्ता तैयार हो.