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ग़ज़ा के मशहूर डॉक्टर हुस्साम अबू सफिया की जान को खतरा, इजरायल में उठी उनके रिहाई की मांग

Gaza Doctor in Israel Prison: ग़ज़ा के कमाल अदवान अस्पताल के डॉयरेक्टर डॉ. हुस्साम अबू सफिया की इजरायली हिरासत में बिगड़ती सेहत पर मानवाधिकार संगठन PHRI ने गंभीर चिंता जताई है. ऑर्गेनाइजेशन ने नेतन्याहू सरकार से उनकी तुरंत रिहाई, सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफर और न्यायिक जांच की मांग की है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 05, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 04:31 PM IST
ग़ज़ा के मशहूर डॉक्टर हुस्साम अबू सफिया की जान को खतरा, इजरायल में उठी उनके रिहाई की मांग
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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