Zee Salaam

पाकिस्तान एयरलाइंस की फजीहत, उड़ान में एयर होस्टेस की मारपीट कैमरे में कैद

PIA Viral Video: पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक फ्लाइट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें दो फ्लाइट अटेंडेंट आपस में लड़ते हुए दिख रहे हैं. इस घटना ने PIA के वर्क कल्चर और अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 28, 2025, 03:14 PM IST

Trending Photos

Pakistan News: पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस सुर्खियों में है. नीलामी की काफी चर्चा हो रही है. इस बीच, एक वीडियो क्लिप भी शर्मिंदगी का कारण बन रही है. इसमें दो एयर होस्टेस के बीच लड़ाई हो रही है. दोनों अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही थीं, लेकिन अपने देश की जमीन पर नहीं, बल्कि विदेश में! यह क्लिप जेद्दा (सऊदी अरब) एयरपोर्ट की है, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) की दो एयर होस्टेस लड़ती हुई दिख रही हैं, जबकि PIA के अधिकारी उन्हें शांत कराने की नाकाम कोशिश करते दिख रहे हैं. जब यह क्लिप वायरल हुई, तो PIA को एक्शन लेना पड़ा.

हम न्यूज़ के मुताबिक, यह घटना 23 दिसंबर को जेद्दा एयरपोर्ट के इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज में हुई, जब PIA की एक फ्लाइट मुल्तान के लिए रवाना होने वाली थी. सूत्रों के अनुसार, बहस गरमागरम बातचीत से शुरू हुई लेकिन जल्द ही हाथापाई में बदल गई. इस दौरान, मौके पर मौजूद एक PIA अधिकारी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन खड़ी एयर होस्टेस को अपनी बैठी हुई साथी को मारते हुए साफ देखा जा सकता है. उसे गुस्से में यह कहते हुए भी सुना जा सकता है, "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की?" यह क्लिप सिर्फ 12 सेकंड की है.

दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहे अधिकारी को वीडियो रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति को देखते हुए और उसे रिकॉर्ड न करने के लिए कहते हुए देखा जा सकता है. बाद में वहां मौजूद कर्मचारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि दोनों एक-दूसरे पर पर्सनल हमले कर रही थीं.
उनके तुरंत दखल के बावजूद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया, जिससे लोगों का ध्यान गया और काम की जगह पर अनुशासन पर सवाल उठे. इसके बाद, एयरलाइन ने प्रोफेशनल व्यवहार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, जांच होने तक दोनों कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया.

PIA के एक प्रवक्ता ने घटना की पुष्टि की और कहा कि एयरलाइन अनुशासन और प्रोफेशनल व्यवहार के मामलों को बहुत गंभीरता से लेती है. प्रवक्ता ने आगे कहा, “दोनों एयर होस्टेस को सस्पेंड कर दिया गया है, और जांच शुरू कर दी गई है. कंपनी के नियमों के अनुसार जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.” इस घटना ने काम की जगह पर व्यवहार और एयरलाइन स्टाफ के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बातचीत शुरू कर दी है. इस बीच, PIA ने जनता को आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के प्रति अपनी ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी को दोहराया है.

