हजारों फीट ऊपर थम गईं उमरा जायरीन की सांसें, PIA फ्लाइट की सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग

PIA Emergency Landing in Saudi: सऊदी के जेद्दा से लाहौर जा रही पीआईए की फ्लाइट में उस समय हड़कंप मच गया, जब तकनीकी खराबी की वजह से उसे किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान की PIA की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आई है, हालिया दिनों कराची से लाहौर पहुंची PIA की एक फ्लाइट बगैर पहिये के पहुंची थी. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 20, 2025, 06:40 PM IST

(फाइल फोटो)
Saudi Arabia News Today: सऊदी अरब के जेद्दा से लाहौर जा रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) से सफर करने वाले यात्रियों की सांसे उस समय अटक गई, जब तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइनट सऊदी अरब में दोबारा इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. बताया जा रहा है कि उड़ान के दौरान अचानक ऑक्सीजन मास्क खुल जाने से विमान में सवार यात्रियों में घबराहट फैल गई. इस फ्लाइट में दर्जनों उमरा के लिए गए जायरीन शामिल थे. स्थानीय मीडिया ने शनिवार (20 दिसंबर) को यह जानकारी दी.

PIA के प्रवक्ता के मुताबिक, फ्लाइट पीके-860 को रात करीब 8 बजे लाहौर पहुंचना था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइट का रूट बदलना पड़ा. इसके बाद विमान को सऊदी अरब के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया गया, जहां इस फ्लाइट की सुरक्षित तरीके से लैंडिंग कराई गई. इस फ्लाइट में कुल 381 यात्री सवार थे. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐसा ही एक मामला पिछले महीने भी सामने आया था. तब लाहौर से जेद्दा जा रही पीआईए की फ्लाइट पीके-859 को उड़ान के दौरान बीच में ही मोड़कर कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा था. उस समय विमान के फर्स्ट ऑफिसर की विंडशील्ड में दरार आ गई थी, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई थी. उस घटना के बाद पीआईए अधिकारियों ने बताया था कि विंडशील्ड बदलने के बाद यात्रियों को उसी विमान या किसी वैकल्पिक विमान से जेद्दा भेजा जाएगा.

इससे पहले इसी साल पीआईए की एक डोमेस्टिक फ्लाइट को लेकर भी गंभीर मामला सामने आया था. 13 मार्च को कराची से लाहौर जा रही फ्लाइट पीके-306 बिना एक पिछले पहिये के लाहौर पहुंच गई थी. जब फ्लाइट ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की, तो जांच के दौरान पता चला कि लैंडिंग गियर का एक पहिया गायब था.

PIA के प्रवक्ता ने उस समय कहा था कि यह समस्या विमान के लैंड करने के बाद निरीक्षण के दौरान सामने आई. हैरानी की बात यह रही कि बड़े पैमाने पर खोजबीन के बावजूद उस गायब टायर का कोई सुराग नहीं मिल सका. वहीं, कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों ने पुष्टि की थी कि उड़ान भरते समय वह पहिया मौजूद था और लाहौर में विमान की लैंडिंग सामान्य रूप से हुई थी.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में उपद्रवियों का कहर; BNP नेता की बेटियों को जिंदा जलाया, 7 साल के बच्ची की दर्दनाक मौत

