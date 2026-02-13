‘बांग्लादेश के साथ मजबूती से खड़ा है भारत’, PM मोदी ने तारिक रहमान को ऐतिहासिक जीत पर दी बधाई

Advertisement
PM Modi congratulates Tarique Rahman: पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में ऐतिहासिक चुनावी जीत पर तारिक रहमान को बधाई दी और कहा कि भारत एक प्रोग्रेसिव और स्थिर बांग्लादेश के साथ मजबूती से खड़ा है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 13, 2026, 10:23 AM IST

Bangladesh Election 2026: शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में पहले आम चुनाव हुए हैं. आज वोटों की गिनती चल रही है. शुरुआती रुझानों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की बड़ी जीत दिख रही थी. अब यह साफ है कि BNP बांग्लादेश में सरकार बनाएगी और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान अगले प्रधानमंत्री बनेंगे. इस शानदार जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को दिल से बधाई दी. सोशल मीडिया एक्स पर PM मोदी ने इस जीत को बांग्लादेश के लोगों के उनके लीडरशिप में अटूट भरोसे का सबूत बताया.

प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, "मैं पार्लियामेंट्री चुनाव में BNP को अहम जीत दिलाने के लिए तारिक रहमान को दिल से बधाई देता हूं. यह जीत बांग्लादेशी लोगों के आपके लीडरशिप पर भरोसे को दिखाती है." उन्होंने आगे कहा कि भारत एक डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव और सबको साथ लेकर चलने वाले बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़ा रहेगा और दोनों देशों के साझा डेवलपमेंट गोल को मज़बूत करने के लिए मिलकर काम करने को तैयार है.

शेख हसीन के तख्तापलट के बाद पहली बार चुनाव
दरअसल, शेख हसीना के हटने के बाद बांग्लादेश में यह पहला बड़ा चुनाव था. 17 साल के देश निकाला के बाद तारिक रहमान की पार्टी का सत्ता में वापस आना साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है. इस बधाई मैसेज के जरिए, भारत ने साफ इशारा किया है कि वह नई सरकार के साथ भी मजबूत बाइलेटरल रिश्तों को प्रायोरिटी देगा.

209 सीटों पर दर्ज की जीत
गौरतलब है कि बांग्लादेश में गुरुवार को हुए आम चुनावों के बाद शुक्रवार शाम को वोटों की गिनती शुरू हो गई है. शुरुआती नतीजों में तारिक रहमान की लीडरशिप वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अलायंस को बड़ी बढ़त मिल रही है. अब तक मिले डेटा के मुताबिक, अलायंस ने 300 मेंबर वाली नेशनल पार्लियामेंट में 209 सीटें जीती हैं और दो-तिहाई बहुमत हासिल किया है. चुनाव के नतीजों से साफ है कि देश में नई सरकार बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है. 

पार्टी ने किया जीत का ऐलान
हालांकि, इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी आखिरी और ऑफिशियल नतीजों का ऐलान होना बाकी है. शुरुआती ट्रेंड्स ने बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने चुनाव में जीत का दावा किया है और देशवासियों को बधाई दी है, लेकिन समर्थकों से जश्न न मनाने की अपील की है. पार्टी ने कहा कि जीत का जश्न मनाने के बजाय, कार्यकर्ता और समर्थक देश भर में शुक्रवार की नमाज़ पढ़ें और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ज़िया को याद करें.

