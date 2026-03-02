ईरान-इजरायल युद्ध के बीच PM मोदी ने नेतन्याहू से की फोन पर बात, दुश्मनी खत्म करने का किया आह्वान

Iran Israel War: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध जारी है, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से हमले जारी है और जान-माल का नुकसान हो रहा है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की. इस दौरान PM मोदी ने आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की जरूरत पर जोर दिया. PM मोदी ने खुद एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने PM बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है. इससे पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची समेत सऊदी, कुवैत, यूनाइटेज अरब अमीरता, बहरीन, कतर के वेदश मंत्री से बातचीत की थी और मौजूदा हालात को लेकर चिंता व्यक्त की थी.

प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के PM नेतन्याहू से फोन पर बात की और मौजूदा घटनाक्रमों पर चिंता व्यक्त की. साथ ही उन्होंने आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की जरूरत पर जोर दिया. PM मोदी ने दुश्मनी को जल्द खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया. PM मोदी ने इजरायल के अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी फोन पर बात की और UAE पर हाल के हमलों की कड़ी निंदा की, और जानमाल के नुकसान पर दुख जताया.

प्रधानमंत्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्य से इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने UAE के प्रेसिडेंट से फोन पर बात की है. PM मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भारत इस मुश्किल समय में UAE के साथ एकजुटता में खड़ा है. इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि भारत तनाव कम करने, इलाके में शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं.

गौरतलब है कि इजरायल और अमेरिका ने बीते शनिवार (28 फरवरी) को ईरान पर भीषण हमला करके ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई समेत ईरान के लगभग 40 टॉप अधिकारियों की हत्या कर दी. इस हमले के बाद ईरान ने जवाबी हमला शुरू किया और मिडिल इस्ट के देशों में मौजूद अमेरिकी सेना के बेस पर हमला किया. इसके साथ ही इजरायल पर भी हमला किया.