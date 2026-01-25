मोदी के 'मन की बात' में UAE के प्रेसिडेंट अल नाहयान का ज़िक्र; मुस्लिम देशों की जमकर की तारीफ

Advertisement
Zee SalaamMuslim Worldमोदी के मन की बात में UAE के प्रेसिडेंट अल नाहयान का ज़िक्र; मुस्लिम देशों की जमकर की तारीफ

PM Modi Praise Muslim Country in Man ki Baat: प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के साथ मुस्लिम देश यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) और मलेशिया के साथ प्राचीन, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया. इस दौरान उन्होंने इन मुस्लिम मुल्कों की तारीफ भी की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 25, 2026, 04:51 PM IST

PM Modi Praise Muslim Country in Man ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (25 जनवरी) को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 130वें एपिसोड में भारतीय परंपरा और मुस्लिम देशों से भारत की प्राचीन संबंधों का जिक्र किया और कई मु्स्लिम देशों की जमकर तारीफ भी की. इस दौरान उन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद बिन अल नाहयान का जिक्र किया. हाल ही में UAE के प्रेसिडेंट भारत के दौरे पर आए थे और दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी समेत कई क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करने के लिए समझौते हुए हैं. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के दौरे पर आए UAE के राष्ट्रपति अल नाहयान का जिक्र करते हुए कहा कि अल नाहयान ने मुझे बताया कि UAE 2026 को परिवार वर्ष के रूप में मना रहा है. इसका उद्देश्य अपने लोगों के बीच सद्भाव और सामुदायिक भावना को मजबूत करना है. PM मोदी ने UAE के इस पहल की सराहना की. इसके साथ ही PM मोदी ने कहा कि भारत की पारिवारिक व्यवस्था हमारी परंपरा का एक अभिन्न अंग है. उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देश ऐसी पारिवारिक व्यवस्थाओं को बहुत सम्मान देते हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मुस्लिम देश मलेशिया के साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आज मलेशिया में 500 से ज्यादा तमिल स्कूल हैं. उन्होंने बताया कि इनमें तमिल भाषा की पढ़ाई के साथ ही अन्य विषयों को भी तमिल में पढ़ाया जाता है, उन्होंने बताया कि इसके अलावा मलेशिया में तेलुगु और पंजाबी समेत अन्य भारतीय भाषाओं पर भी बहुत फोकस रहता है.

प्रधानमंत्री मोदी ने 'मलेशिया इंडिया हेरिटेज सोसायटी' की तारीफ की. उन्होंने कहा कि भारत और मलेशिया के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में इस सोसायटी की बड़ी भूमिका है. उन्होंने कहा कि अलग-अलग कार्यक्रमों के साथ ही यह संस्था एक 'हैरिटेज वॉक' का भी आयोजन करती है, इसमें दोनों देशों को आपस में जोड़ने वाले सांस्कृतिक स्थलों को कवर किया जाता है.

प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की साड़ी का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले महीने मलेशिया में 'लाल पाड़ साड़ी' आइकॉनिक वॉक का आयोजन किया गया. उन्होंने बताया कि इस साड़ी का बंगाल की हमारी संस्कृति से विशेष नाता रहा है. उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में सबसे अधिक संख्या में इस साड़ी को पहनने का रिकॉर्ड बना, जिसे 'मलेशियाई बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में दर्ज किया गया. उन्होंने बताया कि इस मौके पर ओडिशा के डांस और बाउल संगीत ने लोगों का दिल जीता.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

