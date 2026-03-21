पीएम मोदी ने दी ईरान को ईद-नवरोज की बधाई, राष्ट्रपति से मांगी शांति की गारंटी

PM Modi message to Iranian President Masoud Pezeshkian: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अनिश्चित हालात के बीच, जब पूरी दुनिया शांति और स्थिरता की उम्मीद कर रही है, उसी दौरान ईद और नवरोज जैसे पवित्र त्योहार लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आए हैं. ईद और नवरोज के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान से फोन पर बात कर उन्हें ईद और नवरोज की मुबारकबाद दी और क्षेत्र में अमन-चैन की कामना की.

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर शनिवार (21 मार्च) को एक पोस्ट किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में उम्मीद जताई कि यह त्योहार वेस्ट एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि लेकर आएगा. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस समय क्षेत्र में जिस तरह जरूरी ढांचों (क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर) पर हमले हो रहे हैं, वह पूरी तरह गलत हैं. इससे न सिर्फ हालात और बिगड़ते हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर व्यापार और सप्लाई चेन भी प्रभावित होती है.

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बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री रास्तों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि जहाजों के आने-जाने के रास्ते पूरी तरह सुरक्षित और खुले रहने चाहिए, ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार बिना किसी बाधा के चलता रहे. यह मुद्दा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है. इसके अलावा भारत ने ईरान का आभार भी व्यक्त किया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और देखभाल के लिए वहां की सरकार लगातार मदद कर रही है, जो सराहनीय है.

Spoke with President Dr. Masoud Pezeshkian and conveyed Eid and Nowruz greetings. We expressed hope that this festive season brings peace, stability and prosperity to West Asia. Condemned attacks on critical infrastructure in the region, which threaten regional stability and… — Narendra Modi (@narendramodi) March 21, 2026

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर भी इस बातचीत की जानकारी शेयर करते हुए लिखा कि उन्होंने राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान से बात की और ईद व नवरोज की शुभकामनाएं दीं. प्रधानमंत्री मोदी के जरिये एक्स पर ईरानी प्रधानमंत्री को टैग करते संदेश लिखा. दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि यह त्योहार क्षेत्र में शांति, स्थिरता और खुशहाली लेकर आए.

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