जॉर्डन के अम्मान में पीएम मोदी–किंग अब्दुल्ला की मुलाकात, 5 बिलियन डॉलर का होगा कारोबार

PM Modi Jordan Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 दिसंबर को अम्मान में अल हुसैनीया पैलेस में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान उन्होंने अगले पांच सालों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखने का प्रस्ताव दिया. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है. पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों को आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए.

मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा, “अम्मान में किंग अब्दुल्ला II के साथ सार्थक चर्चा हुई. भारत-जॉर्डन संबंधों को मजबूत करने के लिए उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता सराहनीय है. इस साल, हम अपने द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर हमें नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा.”

प्रधान मंत्री मोदी ने जॉर्डन की डिजिटल पेमेंट प्रणाली और भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के बीच सहयोग की भी वकालत की. बयान में कहा गया है कि जॉर्डन भारत को उर्वरकों का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है और भारत में फॉस्फेटिक उर्वरकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जॉर्डन में निवेश के संबंध में दोनों देशों की कंपनियों के बीच बातचीत चल रही है. इससे पहले, पीएम मोदी का किंग अब्दुल्ला II ने गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें औपचारिक राजकीय सम्मान दिया गया. दोनों नेताओं ने सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की, जिसके दौरान उन्होंने अपनी पिछली मुलाकातों को याद किया और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रकाश डाला.

नेताओं ने कहा कि यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और जॉर्डन अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 साल मना रहे हैं, जो इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाता है. प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-जॉर्डन संबंधों को मजबूत करने के लिए किंग अब्दुल्ला की प्रतिबद्धता की सराहना की. किंग अब्दुल्ला II ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए समर्थन व्यक्त किया और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की.

प्रधानमंत्री मोदी ने किंग अब्दुल्ला के नेतृत्व और आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरवाद से निपटने के वैश्विक प्रयासों में उनके योगदान की सराहना की. बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, उर्वरक और कृषि, नवाचार, आईटी और डिजिटल प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, शिक्षा और क्षमता निर्माण, पर्यटन और विरासत, संस्कृति, और लोगों से लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर चर्चा की.

उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के महत्व को दोहराया. प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की. इस मौके पर दोनों देशों ने संस्कृति, रिन्यूएबल एनर्जी, वॉटर मैनेजमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रा और एलोरा के बीच ट्विनिंग अरेंजमेंट से जुड़े मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoUs) को फाइनल किया. उम्मीद है कि ये समझौते भारत-जॉर्डन के द्विपक्षीय संबंधों और दोस्ती को नई गति देंगे. बातचीत के बाद किंग अब्दुल्ला II ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया. प्रधानमंत्री मोदी ने किंग अब्दुल्ला को भारत आने का न्योता भी दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया.