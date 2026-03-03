Advertisement
पीएम मोदी ने सऊदी, बहरीन और जॉर्डन से की क्या बात? जानिए पूरी डिटेल

PM Modi on Middle East Conflict: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब, बहरीन और जॉर्डन के नेताओं से बात करके हाल के हमलों की निंदा की. उन्होंने इलाके की एकता, शांति और बातचीत का सम्मान करने पर ज़ोर दिया.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 03, 2026, 10:17 AM IST

Iran Israel War: इजरायल-अमेरिकी हमले के बाद ईरान में उथल-पुथल मची हुई है. तेहरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहा है. ईरान ने सऊदी अरब, ओमान, सीरिया, UAE, कतर, बहरीन, जॉर्डन और कुवैत पर भी हमले तेज कर दिए हैं. इन हमलों में अमेरिकी बेस तबाह हो गए हैं. IRGC भी इजरायल पर हमला कर रहा है. ईरान के हमलों ने इजरायल के कई शहरों को बर्बाद कर दिया है. इस बीच, PM नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की. उन्होंने हाल के हमलों की निंदा की और उन्हें संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया. उन्होंने कहा कि भारत इस मुश्किल समय में उनके लोगों के साथ खड़ा है. 

पीएम ने जॉर्डन के किंग से क्या कहा?
प्रधानमंत्री ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II से भी बात की और इलाके में तेज़ी से बदलते हालात पर गहरी चिंता जताई. बहरीन और सऊदी अरब के नेताओं के साथ अपनी बातचीत के दौरान, PM मोदी ने इलाके में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल करने की अहमियत पर ज़ोर दिया. उन्होंने इन मुश्किल हालात में वहां रहने वाले भारतीय समुदाय का ध्यान रखने के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया.

इजरायली हमले में शहीद हो गए सुप्रीम लीडर
गौरतलब है कि इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए थे. सुप्रीम लीडर की बेटी और दामाद समेत IRGC के कई सीनियर कमांडर भी शहीद हुए थे. इस हमले के बाद ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल और मिडिल ईस्ट में US के ठिकानों को निशाना बनाया. मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ गए हैं. US बार-बार ईरान को आक्रामक रवैया अपनाने पर उसे खत्म करने की धमकी दे रहा है, लेकिन ईरान इन धमकियों से बेपरवाह है.

IRGC कर रहा है भीषण हमला
IRGC ने आज सऊदी अरब में US एम्बेसी को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की. इस हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि US एम्बेसी में भीषण आग लगी हुई है. ईरान के इन हमलों में कई अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं. ईरान ने दावा किया है कि 200 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं. ईरान ने कतर में तीन US फाइटर जेट मार गिराने का भी दावा किया है.

