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इंटरनेट बंदी और पाबंदियों से ठप हुआ कारोबार, PoJK के व्यापारियों ने जताई चिंता

Pakistan News: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में लंबे समय से जारी विरोध-प्रदर्शनों और पाबंदियों का असर मकामी कारोबार पर साफ़ दिखाई दे रहा है. इंटरनेट बंदी, आवाजाही पर रोक और व्यापारिक गतिविधियों में रुकावट से छोटे कारोबारी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं. कारोबारियों ने हालात सामान्य कर आर्थिक गतिविधियां बहाल करने की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 27, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:10 PM IST
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