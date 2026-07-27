/इंटरनेट बंदी और पाबंदियों से ठप हुआ कारोबार, PoJK के व्यापारियों ने जताई चिंता

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Pakistan News: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में 'पब्लिक एक्शन कमेटी' के विरोध प्रदर्शनों के दौरान लंबे समय तक चले शटडाउन और पाबंदियों ने व्यावसायिक गतिविधियों को बुरी तरह बाधित किया है. स्थानीय कारोबारियों के मुताबिक पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में कारोबारियों को लगातार बढ़ते आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. PoJK में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के जवाब में ऑफिसर्स ने बैंक, इंटरनेट सेवाएँ, पेट्रोल पंप, होटल, गेस्ट हाउस और तालीमी इदारे बंद करने का आदेश दिया, जिससे सामान्य आर्थिक गतिविधियाँ लगभग ठप हो गईं.
छोटे कारोबारियों का कहना है कि इन पाबंदियों ने कई लोगों को आर्थिक तंगी के कगार पर पहुँचा दिया है. शटडाउन के असर के बारे में बात करते हुए मुज़फ़्फ़राबाद के व्यवसायी ज़फ़र चौहान, जो बैंक रोड पर एक निजी गेस्ट हाउस चलाते हैं - ने कहा कि इंटरनेट सेवाएँ बंद होने और आवाजाही पर पाबंदियों से पर्यटन और रोज़मर्रा के व्यापार पर निर्भर व्यवसायों को भारी झटका लगा है. चौहान ने कहा कि एक दिन के लिए भी इंटरनेट बंद होने से पूरे इलाके में अरबों रुपयों का नुकसान होता है, क्योंकि विश्वविद्यालय, कार्यालय और व्यवसाय सहित लगभग हर क्षेत्र डिजिटल कनेक्टिविटी पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मुज़फ़्फ़राबाद में आने-जाने पर बुरी तरह असर पड़ने के कारण व्यावसायिक गतिविधियाँ लगभग रुक गई हैं.
चौहान ने कहा, "सरकार ने एक दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया, जिससे अरबों रुपयों का नुकसान हुआ. आज हर विश्वविद्यालय, दफ्तरों और कारोबार इंटरनेट पर निर्भर है. कोई भी मुज़फ़्फ़राबाद से बाहर नहीं जा रहा है और न ही अंदर आ रहा है, और इससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है." उन्होंने आगे कहा कि पर्यटन क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, और होटलों व गेस्ट हाउस में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है. चौहान के मुताबिक PoJK में छोटे कारोबारी को इस लंबी रुकावट की वजह से लगभग लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है.
कारोबारी ने कहा कि कई कारोबारी कर्ज में डूब गए हैं, क्योंकि आमदनी बंद हो गई है, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है. उन्होंने कहा कि कई परिवार खाने-पीने की ज़रूरी चीज़ें खरीदने और बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. हालात से निपटने के सरकार के तरीके की तनकीद करने के बावजूद, चौहान ने पाकिस्तान के लिए अपना समर्थन दोहराया. उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग ऐतिहासिक तौर पर पाकिस्तान को ही अपना डेस्टिनेशन मानते रहे हैं और उम्मीद जताई कि मौजूदा नेतृत्व इलाके की आर्थिक चुनौतियों को हल करेगा. लगातार हो रही रुकावटों ने मकामी कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है. वे ऑफिसर्स से लगातार मांग कर रहे हैं कि हालात नॉर्मल किए जाएं और पूरे POJK में आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू की जाएं.