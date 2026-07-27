/इंटरनेट बंदी और पाबंदियों से ठप हुआ कारोबार, PoJK के व्यापारियों ने जताई चिंता

कारोबारी ने कहा कि कई कारोबारी कर्ज में डूब गए हैं, क्योंकि आमदनी बंद हो गई है, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है. उन्होंने कहा कि कई परिवार खाने-पीने की ज़रूरी चीज़ें खरीदने और बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. हालात से निपटने के सरकार के तरीके की तनकीद करने के बावजूद, चौहान ने पाकिस्तान के लिए अपना समर्थन दोहराया. उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग ऐतिहासिक तौर पर पाकिस्तान को ही अपना डेस्टिनेशन मानते रहे हैं और उम्मीद जताई कि मौजूदा नेतृत्व इलाके की आर्थिक चुनौतियों को हल करेगा. लगातार हो रही रुकावटों ने मकामी कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है. वे ऑफिसर्स से लगातार मांग कर रहे हैं कि हालात नॉर्मल किए जाएं और पूरे POJK में आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू की जाएं.