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PoJK में फूटा अवाम का गुस्सा, Pak फौज ने मुजफ्फराबाद में बरसाई गोलियां, 600 से ज्यादा गिरफ्तार

Pak Army Crackdown PoJK: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में बुनियादी हक और गिरफ्तार नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं. मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों में पाकिस्तानी फौज और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई. पाकिस्तानी फौज की गोलीबारी और आंसू गैस के गोला दागने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 05, 2026, 11:07 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:10 PM IST
PoJK में फूटा अवाम का गुस्सा, Pak फौज ने मुजफ्फराबाद में बरसाई गोलियां, 600 से ज्यादा गिरफ्तार
Image Credit: PoJK में फूटा अवाम का गुस्सा, प्रदर्शनकारियों पर पाक फौज ने बरासाई गोलियां (PC-Reuters)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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