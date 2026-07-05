/PoJK में फूटा अवाम का गुस्सा, Pak फौज ने मुजफ्फराबाद में बरसाई गोलियां, 600 से ज्यादा गिरफ्तार

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PoJK Protest News Today: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में हालात लगातार संगीन होते जा रहे हैं. बुनियादी हक की मांग और बड़ी तादाद में की गई गिरफ्तारियों के खिलाफ शुरू हुआ एहतिजाज अब कई इलाकों में जबरदस्त टकराव में बदल गया है. इतवार (5 जुलाई) को मुजफ्फराबाद समेत कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुईं. इस दौरान गोलीबारी, गोले दागे जाने और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की खबरें सामने आई हैं. इन घटनाओं में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोग ज़ख्मी बताए जा रहे हैं.
जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) अहम जानकारी शेयर की. इस पोस्ट में JAAC की तरफ से कहा गया है कि मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने गोले दागे. इस दौरान कई नौजवानों की मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचाया गया. पुलिस और पाकिस्तान रेंजर्स ने एहतिजाज कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन जारी रहा.
PoJK में अवाम का फूटा गुस्सा
मिली जानकारी के मुताबिक, मुजफ्फराबाद के मंक पियान, सांगी मेरा, तरीकाबाद, लोअर छत्रा और बैला नूर शाह समेत कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़पें हुईं. लोअर छत्रा इलाके से लगातार गोलीबारी होने की भी खबरें सामने आईं, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई.
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) की PoJK यूनिट का कहना है कि पाकिस्तान रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोलीबारी की, जिसमें एक शख्स की जान चली गई और कई अन्य लोग जख्मी हो गए. JAAC ने भी इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिससे कई लोग गंभीर रुप से घायल हुए.
JAAC के मुताबिक, अब्बासपुर के सरदार गुलाम हुसैन खान खेल मैदान में हजारों लोग जमा हुए. इनमें औरतें, बच्चे और बुज़ुर्ग भी शामिल थे. यह जमावड़ा पूरे इलाके में चल रहे उस एहतिजाजी तहरीक का हिस्सा था, जिसमें बुनियादी हक दिए जाने और गिरफ्तार किए गए नेताओं की रिहाई की मांग की जा रही है. प्रदर्शनकारियों की अहम मांगों में JAAC के नेता शौकत नवाज मीर की रिहाई भी शामिल है.
PoJK में क्यों हो रहा है प्रदर्शन?
JAAC का कहना है कि अमन पसंद तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के लिए सुरक्षा बलों ने गोलीबारी और गोलेबारी का सहारा लिया, जिसकी वजह से कई लोग नाजुक हालत में पहुंच गए. कमेटी ने यह भी बताया कि रावलाकोट में जारी धरने की जगह पर लगातार बड़े-बड़े काफिले पहुंच रहे हैं. इसके अलावा पीओजेके के कई दूसरे इलाकों में भी लोग सड़कों पर उतरकर अपना एहतिजाज दर्ज करा रहे हैं.
सिर्फ PoJK ही नहीं, बल्कि विदेशों में रहने वाले कश्मीरी भी इस मसले को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं. JAAC के मुताबिक, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में कश्मीरी प्रवासियों ने प्रदर्शन कर गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं की फौरन रिहाई की मांग की.
यह बड़ा एहतिजाज पाकिस्तान सरकार की हालिया सख्त कार्रवाई के जवाब में हो रहा है. 30 जून को JAAC ने इस्लामाबाद की कड़ी मुखालफत करते हुए कहा था कि विपक्षी नेताओं के एक सियासी वफ्ज को PoJK में दाखिल होने से रोक दिया गया. कमेटी ने इसे जम्हूरी हक और सियासी मुखालफत को दबाने की कोशिश करार दिया था.
PoJK में स्थानीय चुनाव मुकम्मल बहिष्कार की अपील
कार्यकर्ताओं का दावा है कि इस वक्त पाकिस्तानी सुरक्षा बल धरना दे रहे लोगों की निगरानी के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसी वजह से स्थानीय नेताओं ने 27 जुलाई को होने वाले स्थानीय चुनाव के मुकम्मल बहिष्कार की अपील की है. JAAC ने पूरे PoJK में अमन के साथ प्रदर्शन जारी रखने की अपील की है. कमेटी ने लोगों से कहा है कि वे सफेद झंडे लेकर निकलें, अपने बुनियादी हक की मांग करें और हर हाल में अमन कायम रखें.
दूसरी तरफ PoJK के सोशल वर्कर अमजद अयूब मिर्जा ने दावा किया है कि शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के बाद अब तक JAAC के 600 से ज्यादा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को हिरासत में लिया जा चुका है. उनका कहना है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में हालात पल-पल बिगड़ते जा रहे हैं और इन गिरफ्तारियों के खिलाफ PoJK के साथ-साथ विदेशों में भी प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं.