Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /POK विधानसभा चुनाव: 53 सीटों पर मुकाबला, जानिए कैसे बंटी हैं सीटें और क्यों हो रहा है एहतिजाज?

POK विधानसभा चुनाव: 53 सीटों पर मुकाबला, जानिए कैसे बंटी हैं सीटें और क्यों हो रहा है एहतिजाज?

POK Assembly Election 2026: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तनाव बढ़ गया है. हिंसक प्रदर्शनों, चुनाव बहिष्कार की अपील और शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को लेकर जारी तनाजा तूल पकड़कने लगा है. चुनाव के दौरान हुकूमत और विपक्षी दल के नेता एक पर दूसरे पर संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, और हिंसक झड़पों में लगभग 50 लोगों की मौत हो चुकी है.

Written ByAfsar Alam
Published: Aug 08, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:53 AM IST
POK विधानसभा चुनाव: 53 सीटों पर मुकाबला, जानिए कैसे बंटी हैं सीटें और क्यों हो रहा है एहतिजाज?
Image Credit: (फाइल फोटो)

About the Author

Afsar Alam

Afsar Alam

..

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
फिरोज पप्पू मर्डर केस में अदालत का बड़ा फैसला, दोषियों पर गिरी कानून की गाज
2
3
4
5