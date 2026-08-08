/POK विधानसभा चुनाव: 53 सीटों पर मुकाबला, जानिए कैसे बंटी हैं सीटें और क्यों हो रहा है एहतिजाज?

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Pakistan News Today: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है. कई इलाकों में मुकामी लोगों का एहतिजाज कर रहे हैं और कई जगहों पर हालात हिंसक भी हो चुके हैं. चुनावों के दौरान ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी (JAAC) की अगुवाई में मुजफ्फराबाद, रावलकोट, मीरपुर और पुंछ डिवीजन में सबसे ज्यादा उग्र विरोध प्रदर्शन और हिंसक झड़पें होने की खबरें मिल रही हैं.
इन झड़पों के दौरान पाकिस्ती फौज की गोलीबारी में लगभग 50 लोगों के मौत की खबरें सामने आई हैं. ऐसे हालात में चुनाव के बहिष्कार की अपील ने पूरे इलाके का माहौल और ज्यादा संगीन बना दिया है. इसी बीच विधानसभा की सीटों के बंटवारे को लेकर भी नया तनाजा खड़ा हो गया है, जिस पर अलग-अलग दावे और जवाबी दलीलें सामने आ रही हैं.
POK में कितनी हैं विधानसभा सीटें?
पाकिस्तानी कब्जे कश्मीर में कुल 53 विधानसभा सीटें हैं. इनमें 45 आम सीटें हैं, जबकि 8 सीटें मुख्तलिफ तबकों के लिए रिजर्व रखी गई हैं. यही सीटों का ढांचा इस वक्त सियासी बहस का सबसे बड़ा मरकज बना हुआ है. 45 आम सीटों में से 33 सीटों पर मुकामी हलकों के लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं.
इसके अलावा 12 सीटें उन कश्मीरी शरणार्थियों के लिए रिजर्व हैं, जो पाकिस्तान के अलग-अलग हिस्सों में रहते हैं. इन 12 सीटों का भी अलग-अलग बंटवारा किया गया है. इनमें 6 सीटें जम्मू डिवीजन से आए शरणार्थियों के लिए तय हैं, जबकि बाकी 6 सीटें कश्मीर घाटी से आए शरणार्थियों की नुमाइंदगी करती है.
इसके अलावा विधानसभा में 8 रिजर्व सीटें भी हैं. इनमें 5 सीटें ख्वातीन के लिए रखी गई हैं. एक सीट तकनीकी माहिर के लिए, एक सीट उलेमा यानी दीनी आलिम के लिए और एक सीट विदेशों में रहने वाले नागरिकों के लिए रिजर्व है. इन्हीं 12 शरणार्थी सीटों को लेकर सबसे ज्यादा इख्तिलाफ सामने आया है.
JAAC का पाकिस्तान हुकूमत संगीन इल्जाम
पाकिस्तान में प्रतिबंधित जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का इल्जाम है कि पाकिस्तान सरकार इन सीटों का इस्तेमाल मुकामी सियासत को मुतास्सिर करने के लिए करती है. तंजीम का कहना है कि शरणार्थियों के लिए रिजर्व इन सीटों के जरिये चुनावी समीकरण बदले जाते हैं और इसका फायदा हुकूमत या सत्ता पक्ष को मिलता है.
हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इन तमाम इल्जामात को पूरी तरह खारिज कर दिया है. सरकार का कहना है कि चुनावी अमल पूरी तरह संविधान और कानून के मुताबिक कराया जाता है. हुकूमत का दावा है कि विधानसभा की सभी सीटों का इंतजाम पहले से तय उसूलों के तहत किया गया है और उनमें किसी तरह की गड़बड़ी या सियासी दखलअंदाजी का सवाल ही पैदा नहीं होता.
POK में हिंसक प्रदर्शनों में लगभग 50 की मौत
इस पूरे मसले को लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पिछले कुछ समय से एहतिजाज लगातार बढ़ रहा है. कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक शक्ल भी ले चुके हैं, जिनमें लगभग 50 लोगों के जानें जाने की खबरें सामने आई हैं. अब जबकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे हालात में विरोध और चुनाव के बहिष्कार की अपील का असर मतदान पर पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है.