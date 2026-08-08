/POK विधानसभा चुनाव: 53 सीटों पर मुकाबला, जानिए कैसे बंटी हैं सीटें और क्यों हो रहा है एहतिजाज?

POK में हिंसक प्रदर्शनों में लगभग 50 की मौत

इस पूरे मसले को लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पिछले कुछ समय से एहतिजाज लगातार बढ़ रहा है. कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक शक्ल भी ले चुके हैं, जिनमें लगभग 50 लोगों के जानें जाने की खबरें सामने आई हैं. अब जबकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे हालात में विरोध और चुनाव के बहिष्कार की अपील का असर मतदान पर पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है.