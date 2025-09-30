POk में कंप्लीट बंद से उड़ी पाकिस्तान सरकार की नींद, जानें कौन है इसका सूत्रधार?

POK News Today: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में इस समय हालात ठीक नहीं है. नीलम वैली पब्लिक एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर ने अवाम की बुनियादी मांगों को लेकर पूरे इलाके में बंद का ऐलान किया है. इस ऐलान के बाद से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है. बीते दिनों शुरू हुआ बंद अभियान कामयाबी के साथ जारी है और इस बंद का अवाम का पुरजोर समर्थन हासिल है. हालांकि, इसको लेकर PoJK की सरकार ने धमकी दी थि कि अगर बंद लागू करने की कोशिश की गई तो उसे बलपूर्वक खत्म कराया जाएगा.

इस बंद को लेकर शौकत नवाज मीर ने कहा कि जनता का सब्र अब खत्म हो चुका है. सालों से सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार ने लोगों को उनके बुनियादी हक जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सड़क, साफ पानी से वंचित रखा है, जबकि संसाधनों को सियासी फायदे के लिए और रिश्वतखोरी में बर्बाद किया जा रहा है. बलपूर्वक बंद खुलवाने की धमकी के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.

बंद से जनजीवन ठप्प

PoJK जारी कामयाब बंद और स्थानीय लोगों के बढ़चढ़कर इसमें हिस्सा लेने के बाद पूरी दुनिया की निगाहें शौकत नवाज मीर पर टिकी हुई हैं. पाकिस्तान आधारित JKJAAC के केंद्रीय नेता शौकत नवाज मीर की अगुवाई में बुलाए गए बंद का असर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर दिखा. इस बंद के दौरान मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पुंछ, नीलम, भींबर और पलंदरी पूरी तरह से ठप हो गया.

इस दौरान बाजार बंद रहे, सड़कें जाम रहीं और इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई. खासकर मुजफ्फराबाद के ज्यादातर इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं, केवल खैबर पख्तूनख्वा की सीमा से लगे इलाकों में थोड़ी बहुत सुविधा उपलब्ध रही. इसके अलावा लैंडलाइन, मोबाइल और निजी इंटरनेट नेटवर्क भी बड़े पैमाने पर बंद कर दिए गए. इस बंद को कामयाब बनाने में यहां की अवाम का भी बड़ा रोल रहा है.

जानें कौन हैं शौकत नवाज मीर?

शौकत मीर ने PoJK स्थित कश्मीर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और इसके बाद सामाजिक क्षेत्र से जुड़े. ट्रेड यूनियन और अन्य संगठनों के जरिए उन्होंने पूरे इलाके में प्रभाव बढ़ाया. 2024 में मीर ने महंगाई के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया था, जिसके दबाव में सरकार को आटे की कीमतें घटानी पड़ीं.

शुरुआत में मीर कमेटी के साधारण सदस्य थे, लेकिन तेज भाषणों और रणनीति की कुशलता की वजह से वे अध्यक्ष पद तक पहुंचे. इस कमेटी में पीओके की कई राजनीतिक पार्टियां और बड़े नेता भी शामिल हैं. कमेटी की सबसे अहम मांग वीआईपी कल्चर खत्म करने की है. हाल ही में सरकार के दबाव पर पीओके हाई कोर्ट ने मीर को ट्रेड यूनियन अध्यक्ष पद से हटाने का आदेश दिया था. इसके बाद से वे एक्शन कमेटी में पूरी तरह सक्रिय हो गए.

लाल चौक पर सभा कर पाक सरकार की उड़ाई नीदें

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 28 सितंबर को मीर ने मुजफ्फराबाद की जनता से लाल चौक पर एकत्र होने की अपील की. उनकी अपील पर करीब 10 हजार से ज्यादा लोग लाल चौक पर जुट गए. वहां मीर ने 17 मिनट का भाषण दिया और ऐलान किया कि सरकार की बेरुखी के खिलाफ अब अनिश्चितकालीन लॉकडाउन रहेगा.

मीर का आरोप है कि सरकार उनकी जायज मांगों को मानने की बजाय जनता पर गोलियां चला रही है. सेना की कार्रवाई में अब तक 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है. लॉकडाउन के बाद पूरे पीओके में हालात ठप हो गए हैं. मुनीर आर्मी मुजफ्फराबाद में मौजूद है, लेकिन जनता के भारी समर्थन की वजह से वह मीर और उनके समर्थकों पर कोई सख्त कदम नहीं उठा पा रही है.

पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर निभाई अहम जिम्मेदारी

शौकत नवाज मीर ने पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों में भी अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने 'सेव द रिवर' अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नीलम-झेलम और कोहाला जैसे हानिकारक जलविद्युत परियोजनाओं के खिलाफ आवाज उठाई. अवामी संगठनों के साथ मिलकर उन्होंने मुजफ्फराबाद क्षेत्र पर इन परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाई. अगस्त 2023 में मीर ने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JKJAAC) की स्थापना की. यह एक क्षेत्रीय गठबंधन है, जो महंगाई, बिजली के बिल और शासन से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए बनाई गई है.

