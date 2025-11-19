पाकिस्तान ने कराया था लाल किला ब्लास्ट, POK के प्रधानमंत्री ने कबूल किया गुनाह!

Pakistan orchestrated the Delhi car blast: दिल्ली के लालकिला कार ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के प्रधानमंत्री ने वहां के विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान यह कबूल किया कि उनके लोगों ने ही लालकिला कार ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Pakistan orchestrated Delhi car blast: पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में लालकिला मैट्रो स्टेशन के सामने हुए कार ब्लास्ट के बाद देश भर में आक्रोश बढ़ा हुआ है. इस ब्लास्ट के लगभग 9 दिन बाद पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया है कि लालकिला कार ब्लास्ट में पाकिस्तान का सीधा हाथ है. दरअसल, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर अपने संबोधन में भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम पाकिस्तान के बलूचिस्तान को लहूलुहान करते रहे तो हम भी लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक भारत को तबाह कर देंगे.
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) के प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक ने POK के विधानसभा में लालकिला कार ब्लास्ट का जिक्र करते हुए कहा कि अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान ने कर दिखाया, हमारे बहादुर जवानों ने कर दिखाया.
वहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान, भारत के साथ फूल स्केल वॉर की संभावना से इनकार नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच पूरी तरह से सतर्क' है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लालकिला कार ब्लास्ट का मामला पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ है. इस कार ब्लास्ट में लगभग 13 बेकसूरों की जान गई, जबकि 20 अन्य घायल हो गए.
गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति में आक्रमक्ता लाते हुए कहा कि सीमा पार से होने वाली किसी भी आतंकवादी हमले को अब सिर्फ आतंकवादी हमला नहीं बल्कि देश पर हमला माना जाएगा और इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा. अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के प्रधानमंत्री के कबूलनामे के बाद भारत, पाकिस्तान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करेगा?