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POK Violent Protests: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (POK) में पिछले कुछ दिनों से हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं. इस 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) लीड कर रहा है. पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (POK) की सरकार ने मंगलवार (9 जून) को होने वाले प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से ठीक पहले आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) पर प्रतिबंध लगा दिया. इस प्रतिबंध के बाद प्रदर्शन और उग्र हो गया. इसी कड़ी में 9 जून को 7 प्रदर्शनकारियों और 4 सुरक्षा बलों के जवानों की मौत हुई है. यानी टोटल 11 लोगों की मौत हुई है. वहीं, JACC के नेताओं का कहना है कि मारे गए प्रदर्शनकारियों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है, उन्होंने दावा किया कि लगभग 30 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और 200 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं.
POK में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों, दोनों की तरफ से हुई मौतों की खबरों के बाद पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (HRCP) ने गहरी चिंता जताई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर जारी एक बयान में, HRCP ने कहा कि वह "पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर में बढ़ते टकराव और प्रदर्शनकारियों व सुरक्षा बलों, दोनों की जान जाने की घटनाओं से बहुत चिंतित है." संगठन ने तनाव को तुरंत कम करने और सभी मौतों व घायलों के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की.
मानवाधिकार संगठन ने यह भी चेतावनी दी कि "लोकप्रिय आंदोलनों पर रोक लगाने से लोकतांत्रिक दायरे के सिमटने का खतरा हमेशा बना रहता है." संगठन ने ज़ोर देकर कहा कि संवैधानिक बदलाव की मांगें टकराव और हिंसा के बजाय शांतिपूर्ण, प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के ज़रिए पूरी की जानी चाहिए.
इससे पहले, HRCP ने 9 जून को होने वाले प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से ठीक पहले आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) पर प्रतिबंध लगाने के PoJK सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की थी. आयोग ने कहा कि इस कदम से शांतिपूर्ण सभा और असहमति जताने के लिए जगह कम होने को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं.
आयोग ने बताया कि JAAC राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक मांगों को लेकर लोगों को एकजुट कर रहा था और उसने सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था. HRCP ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि जुलाई में होने वाले क्षेत्रीय चुनावों को देखते हुए, अभिव्यक्ति की आज़ादी, संगठन बनाने और शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकारों सहित बुनियादी आज़ादी की रक्षा करना ज़रूरी है.
क्षेत्रीय चुनावों से पहले बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच PoJK के रावलकोट में जानलेवा अशांति देखी गई. यह संकट PoJK सरकार द्वारा आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत JAAC पर प्रतिबंध लगाने और पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधायी सीटों को लेकर हुए विवाद के कारण पैदा हुआ.
JAAC, जो राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहा है, ने आरक्षित सीटों की व्यवस्था का विरोध किया। उनका तर्क है कि इससे स्थानीय प्रतिनिधित्व कमज़ोर होता है. आलोचकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वह पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में कड़े कानूनों, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और अभिव्यक्ति व सभा करने की आज़ादी पर पाबंदियों के ज़रिए राजनीतिक असहमति को दबाता रहा है.