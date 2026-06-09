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प्रदर्शनकारियों की मौत से दहला POK, मानवाधिकार संगठनों ने जताई चिंता

POK Violent Protests: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (POK) में JAAC पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए. झड़पों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों समेत कई लोगों की मौत हुई. मानवाधिकार आयोग (HRCP) ने चिंता जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की और लोकतांत्रिक अधिकारों व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा पर जोर दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 09, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:30 PM IST
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