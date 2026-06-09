POK Violent Protests: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (POK) में पिछले कुछ दिनों से हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं. इस 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) लीड कर रहा है. पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (POK) की सरकार ने मंगलवार (9 जून) को होने वाले प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से ठीक पहले आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) पर प्रतिबंध लगा दिया. इस प्रतिबंध के बाद प्रदर्शन और उग्र हो गया. इसी कड़ी में 9 जून को 7 प्रदर्शनकारियों और 4 सुरक्षा बलों के जवानों की मौत हुई है. यानी टोटल 11 लोगों की मौत हुई है. वहीं, JACC के नेताओं का कहना है कि मारे गए प्रदर्शनकारियों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है, उन्होंने दावा किया कि लगभग 30 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और 200 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं.