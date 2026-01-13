चावल, नमक और नदियों का पानी रोक दे भारत...बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए प्रवीण तोगड़िया ने कर दी ये बड़ी मांग

Pravin Togadia on Bangladesh: अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार का मुद्ददा उठाया है. उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश भारतीय सेना के खून और पसीने से एक देश बना है. इसलिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत सरकार को राजनयिक दबाव बनाना चाहिए और जरूरत पड़े तो भारत से बांग्लादेश जाने वाले चावल पर रोक लगा देनी चाहिए.

प्रवीण तोगड़िया ने यह बयान उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बीते शुक्रवार (9 जनवरी) को दिया. प्रवीण तोगड़िया सीतापुर स्थित पंजाबी धर्मशाला पहुंचे, जहां उनका स्वागत पंजाबी धर्मशाला परिषद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने किया. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बंटवारे के बाद मौजूदा बांग्लादेश पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था. उन्होंने कहा कि उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) में 30 प्रतिशत हिंदुओं की आबादी थी, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार की वजह से वहां सिर्फ 8 प्रतिशत हिंदू ही बचे हुए हैं.

प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि यह नमक हराम (बांग्लादेशी) सुधर नहीं रहे हैं, भारत सरकार बांग्लादेश पर दबाव बनाए. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का नमक भारत से जाता है काफी मात्रा में चावल जाता है और गंगा, ब्रह्मपुत्र का पानी भारत से जाता है तीनों बंद कर देंगे तो घुटनों पर आ जाएगा. उन्होंने कहा कि भारत सरकार को बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए दबाव बनाना चाहिए.

प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि हमारे देश में हजारों स्थान पर धरने-प्रदर्शन किए हैं हम अपनी बेटियों को बचपन से सावधान करें फिर भी कोई घटना होती है, तो परिवार के लिए पूरा समाज इकट्ठा होकर या बहन-बेटियों की रक्षा के लिए डटकर खड़ा रहे. उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि यहां तो योगी जी है उनका बुलडोजर ऐसे लोगों को ठीक कर देगा हम लोग धर्म की शिक्षा देंगे और योगी जी बुलडोजर चलाएंगे.