Zee Salaam

जरदारी-शहबाज-मुनीर ने लगाई पाकिस्तानी न्याय व्यवस्था की वाट! सड़कों पर जज, वकील और अवाम

Pakistan 27th Constitutional Amendment Controversy: पाकिस्तान में नए संवैधानिक संशोधनों ने न्यायपालिका और वकील समुदाय में गंभीर नाराजगी पैदा कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के अधिकार सीमित होने और राष्ट्रपति व सैन्य अधिकारियों को आजीवन छूट मिलने के फैसले को न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला बताया जा रहा है. यूएन ने भी इसे लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए खतरा करार दिया है.

 

Last Updated: Dec 07, 2025, 05:25 PM IST

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Pakistan News Today: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 26वें और 27वें संवैधानिक संशोधनों को लेकर न्यायपालिका और वकील समुदाय में भारी विरोध देखा जा रहा है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई जज इन संशोधनों के खिलाफ इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि वकील सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि ये संशोधन न्यायपालिका की आजादी पर सीधा हमला है.

लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित एक बड़े सम्मेलन में इस विरोध को तेज करते हुए एक प्रस्ताव भी पास किया गया. इस प्रस्ताव में इन संवैधानिक बदलावों को खारिज करते हुए कहा गया कि इससे संविधान को नुकसान पहुंचा है और पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था कमजोर हुई है. प्रस्ताव में Federal Constitutional Court की स्थापना को 'गैर-संवैधानिक' और 'न्याय की हत्या' जैसा बताया गया है.

इस प्रस्ताव में कई मांगें भी शामिल की गईं, जैसे कि देश से लापता लोगों को वापस लाना और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद के साथ-साथ बलूच एक्टिविस्ट महरंग बलूच और अन्य नेताओं को रिहा किया जाए. वकीलों का आरोप है कि इन्हें झूठे मामलों में गिरफ्तार किया गया है, जो जिंदगी, आजादी, समानता, निष्पक्ष सुनवाई और कानून की प्रक्रिया जैसे बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है.

पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रस्ताव की शुरुआत ही इन बदलावों को खारिज करने से की गई. रिपोर्ट में दावा किया गया कि इनसे न्यायपालिका को पूरी तरह कमजोर कर दिया गया है. इसी मुद्दे पर 28 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने भी गंभीर चिंता जताई थी. उन्होंने कहा था कि ये संशोधन शक्तियों के बंटवारे की प्रणाली के खिलाफ हैं, जो कानून के राज और मानवाधिकारों की सुरक्षा में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं.

13 नवंबर को लागू किए गए इन संशोधनों के तहत नए Federal Constitutional Court को संवैधानिक मामलों का अधिकार दिया गया है, जो पहले सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आते थे. अब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दीवानी और आपराधिक मामलों को देखेगा. वोल्कर टर्क ने चेतावनी दी कि इससे न्यायपालिका पर सियासी दबाव बढ़ सकता है और फैसलों पर कार्यपालिका का असर हो सकता है. उनके मुताबिक, न्यायिक स्वतंत्रता तभी मुमकिन है जब अदालतें सियासी हस्तक्षेप से आजाद हों.

इसके अलावा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने 27वें संशोधन को मंजूरी दी, जिसके बाद यह पाकिस्तान के संविधान का हिस्सा बन गया है. इस बदलाव के तहत राष्ट्रपति, फील्ड मार्शल, एयर फोर्स मार्शल और फ्लीट एडमिरल को जीवन भर के लिए गिरफ्तारी और आपराधिक मामलों से छूट मिलेगी. यूएन उच्चायुक्त ने इस छूट को जवाबदेही को कमजोर करने वाला कदम बताया और कहा कि इसका लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Pakistan News, Pak 27th Constitutional Amendment, Muslim World

