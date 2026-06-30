/पीस डील के लिए कतर पहुंचेगा ट्रंप का खास दूत, ईरान ने अमेरिका के सामने रखी बड़ी शर्त

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Iran America Peace Agreement: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर एक बार फिर कतर में बातचीत हो सकती है. CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकोफ कतर के दोहा जा रहे हैं. यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है और US और ईरान के बीच कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं. दो अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए CNN ने बताया कि विटकोफ़ अभी कतर की राजधानी जा रहे हैं।. हालांकि, खबर में यह साफ नहीं बताया गया कि विटकोफ़ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर साथ में दोहा जा रहे हैं या नहीं.
इस बीच, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने कहा कि अगर अमेरिका भी वैसा ही व्यवहार करता है, तो ईरान अपने वादे पूरे करेगा. साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी कि तेहरान धमकियों का कड़ा जवाब देगा. पेज़ेशकियन ने एक्स पर लिखा, "आपसी समझदारी दोनों तरफ से होनी चाहिए. अगर अमेरिकी पक्ष समझौते का पालन करता है, तो हम भी अपने वादे पूरे करेंगे." राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लिए बिना पेज़ेशकियन ने कहा, "बेवजह की शिकायतों और बेबुनियाद धमकियों के प्रति हमारा नज़रिया समझदारी और मानवीय गरिमा पर आधारित है और जब कार्रवाई की बात आती है तो हम बिना किसी हिचकिचाहट के मज़बूती से बचाव करते हैं."
ट्रंप ने रखी थी ये शर्त
इससे पहले, US के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि ईरान के साथ अहम कूटनीतिक बातचीत मंगलवार को दोहा, कतर में होगी. आने वाली इस मुलाकात को "शायद अहम" बताते हुए ट्रंप ने तेहरान के परमाणु महत्वाकांक्षाओं को खत्म करने के वाशिंगटन के सख्त रुख को दोहराया, जबकि ईरानी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से इस बात से इनकार किया कि US के साथ कोई औपचारिक बातचीत तय हुई है. यह कूटनीतिक पहल हाल ही में हुई सैन्य तनातनी के बाद की जा रही है, जिसमें होर्मुज (Strait of Hormuz) में बेहद संवेदनशील समुद्री घटनाओं को लेकर दोनों देशों के बीच गोलीबारी हुई थी.
ट्रंप ने किया था ये दावा
व्हाइट हाउस में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने US की भू-राजनीतिक स्थिति पर बहुत भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि समुद्री संघर्ष के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतें स्थिर हो गई हैं और उनमें गिरावट आई है. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "कल दोहा में इस पर एक बैठक होगी. देखते हैं कि वह कैसी रहती है. लेकिन हम इस मोर्चे पर बहुत अच्छा कर रहे हैं. दोहा में होने वाली बैठक शायद अहम हो, या शायद नहीं; यह हमें पता चल जाएगा." उन्होंने इस मुलाकात का मुख्य मकसद साफ-साफ बताया, "यह सच में बहुत आसान है, मकसद ईरान को परमाणु हथियारों से मुक्त करना है. हम नहीं चाहते कि उनके पास परमाणु हथियार हों और उनके पास परमाणु हथियार नहीं होंगे और ईमानदारी से कहें तो वे इस बात पर सहमत भी हो गए हैं."
ट्रंप के बयान पर ईरान का पलटवार
ट्रंप ने पहले 'ट्रुथ सोशल' पर यह खबर दी थी कि "ईरान ने मीटिंग की गुजारिश की है. यह कल दोहा में होगी!" बाद में व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की कि यह मीटिंग खास तौर पर ईरान के कहने पर रखी गई थी. अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए, व्हाइट हाउस ने अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर को दोहा भेजा है. वॉशिंगटन में जीत के उत्साह भरे माहौल के ठीक उलट, ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर इनकार किया है कि इस हफ्ते अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ कोई तकनीकी या राजनीतिक बातचीत होने वाली है.
ईरान का है सख्त रुख
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने साफ किया कि हालांकि ईरानी प्रतिनिधिमंडल कतर जा रहा है, लेकिन उनके दौरे का वहां आने वाले अमेरिकी अधिकारियों से कोई लेना-देना नहीं है. इसके बजाय, उन्होंने दावा किया कि यह दौरा पूरी तरह से पहले से मौजूद द्विपक्षीय समझौतों, खासकर मौजूदा समझौता ज्ञापन (MoU) के अनुच्छेद 11 पर आगे की कार्रवाई के लिए है. बघाई ने जोर देकर कहा, "अमेरिकी प्रतिनिधियों के कतर जाने का ईरानी प्रतिनिधिमंडल के दौरे से कोई संबंध नहीं है." साथ ही उन्होंने संयुक्त शिखर सम्मेलन की बात को सिरे से खारिज कर दिया. बघाई ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक व्यापक, दीर्घकालिक संधि के लिए औपचारिक बातचीत अभी शुरू भी नहीं हुई है, "हम अभी तक अंतिम समझौते के लिए बातचीत के चरण में नहीं पहुंचे हैं. MoU के अनुच्छेद 13 के मुताबिक, अंतिम समझौते के लिए बातचीत शुरू होना अनुच्छेद 1, 4, 5, 10 और 11 के कार्यान्वयन की शुरुआत और उनके कार्यान्वयन को जारी रखने पर निर्भर करता है."