/पीस डील के लिए कतर पहुंचेगा ट्रंप का खास दूत, ईरान ने अमेरिका के सामने रखी बड़ी शर्त

ईरान का है सख्त रुख

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने साफ किया कि हालांकि ईरानी प्रतिनिधिमंडल कतर जा रहा है, लेकिन उनके दौरे का वहां आने वाले अमेरिकी अधिकारियों से कोई लेना-देना नहीं है. इसके बजाय, उन्होंने दावा किया कि यह दौरा पूरी तरह से पहले से मौजूद द्विपक्षीय समझौतों, खासकर मौजूदा समझौता ज्ञापन (MoU) के अनुच्छेद 11 पर आगे की कार्रवाई के लिए है. बघाई ने जोर देकर कहा, "अमेरिकी प्रतिनिधियों के कतर जाने का ईरानी प्रतिनिधिमंडल के दौरे से कोई संबंध नहीं है." साथ ही उन्होंने संयुक्त शिखर सम्मेलन की बात को सिरे से खारिज कर दिया. बघाई ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक व्यापक, दीर्घकालिक संधि के लिए औपचारिक बातचीत अभी शुरू भी नहीं हुई है, "हम अभी तक अंतिम समझौते के लिए बातचीत के चरण में नहीं पहुंचे हैं. MoU के अनुच्छेद 13 के मुताबिक, अंतिम समझौते के लिए बातचीत शुरू होना अनुच्छेद 1, 4, 5, 10 और 11 के कार्यान्वयन की शुरुआत और उनके कार्यान्वयन को जारी रखने पर निर्भर करता है."