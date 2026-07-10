/गज़ा में हमास की सरकार भंग होते ही फिलिस्तीनी इलाकों में चुनाव का ऐलान; नवंबर में डाले जाएंगे वोट

इसके अलावा, गज़ा में चल रहा संघर्ष लॉजिस्टिक्स से जुड़ी बड़ी चुनौतियां पेश करता है. इज़रायली फौजी हमले ने इलाके के लगभग सभी 21 लाख निवासियों को आंतरिक रूप से विस्थापित कर दिया है, 90 परसेंट से ज़्यादा बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है और जनसंख्या रजिस्टर को बाधित कर दिया है, जिससे फिलहाल वोटिंग का आयोजन करना नामुमकिन हो गया है. साथ ही राष्ट्रपति महमूद अब्बास, जिन्हें 2005 में चार साल के कार्यकाल के लिए चुना गया था, दो दशकों से ज़्यादा समय से सत्ता में बने हुए हैं. उनके लंबे वक्त तक आदेशों के ज़रिए शासन करने पर देश और विदेश के जानकारों ने तनकीद की है और उन पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के इल्जाम लगाए हैं. हालांकि अब्बास ने पिछले महीने कहा था कि अगले साल की शुरुआत में राष्ट्रपति चुनाव होंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक यह साफ़ नहीं किया है कि क्या वह एक और कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं.