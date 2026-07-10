/गज़ा में हमास की सरकार भंग होते ही फिलिस्तीनी इलाकों में चुनाव का ऐलान; नवंबर में डाले जाएंगे वोट

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Palestine Election Announcement: हाल ही में हमास ने गज़ा में अपनी सरकार और प्रशासनिक समिति को भंग करने और सत्ता छोड़ने का ऐलान किया. इसके बाद फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने ऐलान किया कि इस साल नवंबर के आखिर में फिलिस्तीन में चुनाव होंगे, जो 2006 के बाद पहली बार होंगे. राष्ट्रपति अब्बास ने एक राष्ट्रपति आदेश जारी कर यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गज़ा पट्टी सहित सभी फ़िलिस्तीनी इलाकों में चुनाव कराने के लिए शनिवार, 28 नवंबर, 2026 की तारीख तय की है. राष्ट्रपति ने आदेश के ज़रिए फ़िलिस्तीनी लोगों से तय तारीख पर फ़िलिस्तीनी विधायी परिषद के सदस्यों को चुनने के लिए "स्वतंत्र और प्रत्यक्ष चुनावों" में भाग लेने का आह्वान किया है.
इस आदेश का "मकसद लोकतंत्र की नींव को मजबूत करना और फ़िलिस्तीन राज्य में शुरू हुई चुनावी प्रक्रिया को पूरा करना है." अगर ये चुनाव होते हैं, तो ये 20 साल में पहली बार होंगे. फ़िलिस्तीनी इलाके में आखिरी विधायी चुनाव 2006 में हुए थे, जब हमास ने जीत हासिल की थी और अब्बास की फ़तह पार्टी को हराया था, जिसका पहले फ़िलिस्तीनी राजनीति पर दबदबा था. 'अल जज़ीरा' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हार की वजह पार्टी में फूट पड़ गई, जिसके नतीजे में 2007 में हमास ने गज़ा पर कब्ज़ा कर लिया.
इजरायली की वजह से यरूसलम में चुनाव कराना नामुमकीन, पहले भी चुनाव हो चुके हैं रद्द
नतीजतन, फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण की संसद, फ़िलिस्तीनी विधायी परिषद (PLC) की बैठक 2007 के बाद से नहीं हुई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित चुनाव आगे बढ़ने से पहले कई बाधाओं को दूर करना होगा. एक मेन चिंता कब्ज़े वाले पूर्वी यरूशलेम में फ़िलिस्तीनियों की भागीदारी है, क्योंकि इज़रायल ने अभी तक इस ऐलान पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है. उस इलाके में वोटिंग के बारे में इजरायली की तरफ से गारंटी न मिलने की वजह से 2021 में पहले से तय राष्ट्रपति और विधायी चुनाव रद्द कर दिए गए थे.
इजरायली हमले में नष्ट हो गए हैं गज़ा में 90 परसेंट से ज़्यादा बुनियादी ढांचे, चुनाव कराना है नामुमकिन!
इसके अलावा, गज़ा में चल रहा संघर्ष लॉजिस्टिक्स से जुड़ी बड़ी चुनौतियां पेश करता है. इज़रायली फौजी हमले ने इलाके के लगभग सभी 21 लाख निवासियों को आंतरिक रूप से विस्थापित कर दिया है, 90 परसेंट से ज़्यादा बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है और जनसंख्या रजिस्टर को बाधित कर दिया है, जिससे फिलहाल वोटिंग का आयोजन करना नामुमकिन हो गया है. साथ ही राष्ट्रपति महमूद अब्बास, जिन्हें 2005 में चार साल के कार्यकाल के लिए चुना गया था, दो दशकों से ज़्यादा समय से सत्ता में बने हुए हैं. उनके लंबे वक्त तक आदेशों के ज़रिए शासन करने पर देश और विदेश के जानकारों ने तनकीद की है और उन पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के इल्जाम लगाए हैं. हालांकि अब्बास ने पिछले महीने कहा था कि अगले साल की शुरुआत में राष्ट्रपति चुनाव होंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक यह साफ़ नहीं किया है कि क्या वह एक और कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं.