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गज़ा में हमास की सरकार भंग होते ही फिलिस्तीनी इलाकों में चुनाव का ऐलान; नवंबर में डाले जाएंगे वोट

Palestine Election Announcement: हमास द्वारा गज़ा में सत्ता छोड़ने के ऐलान के बाद फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने नवंबर 2026 में चुनाव कराने की घोषणा की है. अगर चुनाव होते हैं, तो यह 20 साल बाद पहला संसदीय चुनाव होगा. हालांकि, गज़ा में जारी संघर्ष, विस्थापन और सुरक्षा चुनौतियां चुनावी प्रक्रिया के सामने बड़ी बाधाएं बनी हुई हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 10, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:00 PM IST
गज़ा में हमास की सरकार भंग होते ही फिलिस्तीनी इलाकों में चुनाव का ऐलान; नवंबर में डाले जाएंगे वोट
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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