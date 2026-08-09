/अमेरिकी हमले के बाद भी ईरान ने खोला शांति का दरवाजा, पेज़ेश्कियान ने रखी बड़ी शर्त

इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति ने क्या कहा?

इससे पहले, ईरान के राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बातचीत जारी रखने के देश के संकल्प को दोहराया और ज़ोर दिया कि तेहरान को झुकने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा. पेजेश्कियान ने शुक्रवार को अपने कार्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित एक इंटरव्यू में ये बातें कहीं. उन्होंने अमेरिका के साथ बातचीत करने और युद्ध खत्म करने के समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर करने के ईरानी सरकार के फैसले का बचाव किया. पेज़ेश्कियान ने कहा कि जब तक अमेरिका MoU के तहत अपने वादे पूरे करता है, ईरान भी अपनी ज़िम्मेदारियां निभाता रहेगा. उन्होंने कहा, "जहां भी वे अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहेंगे, हम आगे बढ़ने के लिए बाध्य नहीं होंगे."