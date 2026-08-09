/अमेरिकी हमले के बाद भी ईरान ने खोला शांति का दरवाजा, पेज़ेश्कियान ने रखी बड़ी शर्त

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Iran US Conflict: ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष को खत्म करने के मकसद से दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत शांति समझौता हुआ था. हालांकि, अमेरिका ने ईरान पर हमले करके युद्धविराम का उल्लंघन किया. इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि तेहरान और अमेरिका के साथ हाल ही में हुए समझौते (MoU) के तहत शांति का रास्ता अपनाता रहेगा, बशर्ते वॉशिंगटन भरोसा बनाने में मदद करे. पेज़ेश्कियान ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान MoU की "बातों" के आधार पर "शांति के रास्ते" पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है.
उन्होंने कहा, "अभी किसी समझौते पर पहुंचने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि देश में एकजुटता, ताकत और एकता है." उन्होंने कहा, "हम MoU को आधार बनाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते अमेरिका अविश्वास का माहौल खत्म करे और भरोसे का माहौल बने." उन्होंने अमेरिका के साथ बातचीत में आपसी सहयोग पर ज़ोर देते हुए कहा कि ईरान अपने वादों को अमेरिका के पालन के स्तर के बराबर रखेगा. उन्होंने कहा कि अगर दूसरी तरफ़ से ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, तो ईरान उसे नहीं मानेगा. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान की कार्रवाई का आधार सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के फ़ैसले होंगे.
इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति ने क्या कहा?
इससे पहले, ईरान के राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बातचीत जारी रखने के देश के संकल्प को दोहराया और ज़ोर दिया कि तेहरान को झुकने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा. पेजेश्कियान ने शुक्रवार को अपने कार्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित एक इंटरव्यू में ये बातें कहीं. उन्होंने अमेरिका के साथ बातचीत करने और युद्ध खत्म करने के समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर करने के ईरानी सरकार के फैसले का बचाव किया. पेज़ेश्कियान ने कहा कि जब तक अमेरिका MoU के तहत अपने वादे पूरे करता है, ईरान भी अपनी ज़िम्मेदारियां निभाता रहेगा. उन्होंने कहा, "जहां भी वे अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहेंगे, हम आगे बढ़ने के लिए बाध्य नहीं होंगे."
पेज़ेश्कियान ने पद छोड़ने से किया था इनकार
इस हफ़्ते की शुरुआत में पेज़ेश्कियान ने पद छोड़ने की बात से इनकार किया और कहा कि वह "पूरी दृढ़ता से अपना काम जारी रखेंगे." ये बातें MoU को लेकर ईरान के नेतृत्व में "मतभेदों" की अफ़वाहों के बीच सामने आईं. जून में ईरान और अमेरिका ने लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने के MoU पर हस्ताक्षर किए थे. दोनों पक्षों को अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए 60 दिनों के भीतर बातचीत करनी थी, लेकिन हाल ही में क्षेत्र में तनाव बढ़ने से बातचीत का भविष्य अनिश्चित हो गया है.