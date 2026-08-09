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अमेरिकी हमले के बाद भी ईरान ने खोला शांति का दरवाजा, पेज़ेश्कियान ने रखी बड़ी शर्त

Iran US Conflict: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बीच राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा कि तेहरान MoU के तहत शांति की राह पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका भरोसा बनाने में मदद करे, तो दोनों देशों के बीच शांति की दिशा में कोशिशें आगे बढ़ सकती हैं.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 09, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:42 AM IST
अमेरिकी हमले के बाद भी ईरान ने खोला शांति का दरवाजा, पेज़ेश्कियान ने रखी बड़ी शर्त

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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