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Iran-US Talks: ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते पर बातचीत चल रही है. इस समझौते में परमाणु मुद्दे समेत 14 बिंदुओं पर सहमति बनाना शामिल है. इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने 23 जून को साफ कर दिया है कि तेहरान का मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के साथ हुए 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन (MoU) में शामिल नहीं है और भविष्य में भी ऐसी किसी व्यवस्था का हिस्सा नहीं होगा.
ईरान के सरकारी मीडिया 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान ब्रॉडकास्टिंग' (IRIB) द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो के मुताबिक, पेजेशकियन ने इस्लामाबाद की अपनी यात्रा के दौरान पाकिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कहीं. पेज़ेशकियन ने ईरान की मिसाइल क्षमताओं और अमेरिका के साथ समझौते के बीच किसी भी संबंध को सख्ती से खारिज करते हुए कहा, "हमारे मिसाइलों पर चर्चा MoU में नहीं है, और न ही कभी होगी."
ईरान ने कर दिया सबकुछ क्लियर
उन्होंने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का बचाव करते हुए इसे देश की रक्षा रणनीति का एक अहम हिस्सा बताया. उन्होंने कहा, "अगर हमारे पास अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाली मिसाइलें नहीं होतीं, तो इजरायल और अमेरिका ने ईरान को बर्बाद कर दिया होता." पेजेशकियन की ये टिप्पणियां पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा के दौरान आईं. यह चर्चा स्विट्जरलैंड में तकनीकी बातचीत खत्म होने के बाद हुई, जो क्षेत्र में तनाव खत्म करने के मकसद से किए गए 14-सूत्रीय MoU का हिस्सा थी. पिछले हफ्ते अमेरिका ने ईरान के साथ हुए MoU का आधिकारिक टेक्स्ट जारी किया था.
ईरान की मिसाइलों पर नहीं लगेगा बैन
CNN के मुताबिक, अमेरिकी प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने 14-सूत्रीय दस्तावेज़ पढ़कर सुनाया। खबरों के मुताबिक, इसमें होर्मुज को फिर से खोलने, ईरान पर कुछ वित्तीय प्रतिबंधों में ढील देने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भविष्य की तकनीकी बातचीत के लिए उम्मीदें तय करने से जुड़े प्रावधान शामिल हैं. हालांकि, प्रकाशित टेक्स्ट में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम या व्यापक रक्षा क्षमताओं पर प्रतिबंधों का कोई ज़िक्र नहीं है. हथियारों से जुड़ा एकमात्र प्रावधान जिसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, वह है ईरान का "परमाणु हथियार न खरीदने या विकसित करने" का वादा. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगाने को सैन्य कार्रवाई का मुख्य आधार बनाया था, लेकिन राजनयिक बातचीत के दौरान उनका रुख बदल गया है. फ्रांस में पिछले हफ्ते हुए G7 शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि "मिसाइलें समस्या नहीं हैं."