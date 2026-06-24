ईरान की मिसाइलों पर नहीं लगेगा बैन

CNN के मुताबिक, अमेरिकी प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने 14-सूत्रीय दस्तावेज़ पढ़कर सुनाया। खबरों के मुताबिक, इसमें होर्मुज को फिर से खोलने, ईरान पर कुछ वित्तीय प्रतिबंधों में ढील देने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भविष्य की तकनीकी बातचीत के लिए उम्मीदें तय करने से जुड़े प्रावधान शामिल हैं. हालांकि, प्रकाशित टेक्स्ट में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम या व्यापक रक्षा क्षमताओं पर प्रतिबंधों का कोई ज़िक्र नहीं है. हथियारों से जुड़ा एकमात्र प्रावधान जिसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, वह है ईरान का "परमाणु हथियार न खरीदने या विकसित करने" का वादा. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगाने को सैन्य कार्रवाई का मुख्य आधार बनाया था, लेकिन राजनयिक बातचीत के दौरान उनका रुख बदल गया है. फ्रांस में पिछले हफ्ते हुए G7 शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि "मिसाइलें समस्या नहीं हैं."