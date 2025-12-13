पाक पीएम की फजीहत! शाहबाज करते रह गए पुतिन का इंतजार, फिर एर्दोआन मीटिंग...

Pakistan News: पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ तुर्कमेनिस्तान में इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड ट्रस्ट में शामिल होने पहुंचे. यहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी पहुंचे हैं. इसी दौरान, शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी बेइज्जती होती दिख रही है. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन की बैठक में अचानक पहुंच गए, जिसके बाद उनका वीडियो वायरल हो गया.

रूसी सरकारी समाचार एजेंसी आरआईए नोवोस्ती के मुताबिक, पुतिन और एर्दोआन अपने प्रतिनिधिमंडलों के जाने के बाद निजी तौर पर बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान, प्रधानमंत्री शरीफ उस कमरे में दाखिल हो गए, जहां दोनों नेताओं की मुलाकात चल रही थी, जबकि वह पुतिन से किसी अन्य कक्ष में मिलने की उम्मीद कर रहे थे. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि शहबाज शरीफ एक कमरे में पुतिन का इंतजार करते हुए काफी बेचैन नजर आ रहे थे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान के पीएम पुतिन का 40 मिनट से अधिक इंतजार करते रहे। उनके साथ विदेश मंत्री इशाक डार समेत पूरा प्रतिनिधिमंडल मौजूद था. लंबे इंतजार के बाद वह पुतिन-एर्दोआन की बैठक वाले दूसरे कमरे में चले गए. आरटी इंडिया ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए बताया, “पीएम शरीफ ने पुतिन का 40 मिनट तक इंतजार किया और फिर थककर एर्दोआन के साथ चल रही बैठक में प्रवेश कर गए. वह करीब 10 मिनट बाद वहां से निकल गए.”

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत का सफल राजकीय दौरा पूरा किया था. पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद देते हुए कहा था कि दोनों नेताओं के बीच “करीबी कार्य संबंध और व्यक्तिगत संपर्क” है और वे विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति पर लगातार नजर रखते हैं.

