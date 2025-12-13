Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3039181
Zee SalaamMuslim World

पाक पीएम की फजीहत! शाहबाज करते रह गए पुतिन का इंतजार, फिर एर्दोआन मीटिंग...

Pakistan News: प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़ इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड ट्रस्ट में शामिल होने के लिए तुर्कमेनिस्तान पहुंचे. इवेंट के दौरान एक ऐसी घटना हुई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की बुराई करना शुरू कर दिया.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 13, 2025, 08:44 AM IST

Trending Photos

पाक पीएम की फजीहत! शाहबाज करते रह गए पुतिन का इंतजार, फिर एर्दोआन मीटिंग...

Pakistan News: पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ तुर्कमेनिस्तान में इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड ट्रस्ट में शामिल होने पहुंचे. यहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी पहुंचे हैं. इसी दौरान, शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी बेइज्जती होती दिख रही है. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन की बैठक में अचानक पहुंच गए, जिसके बाद उनका वीडियो वायरल हो गया.

रूसी सरकारी समाचार एजेंसी आरआईए नोवोस्ती के मुताबिक, पुतिन और एर्दोआन अपने प्रतिनिधिमंडलों के जाने के बाद निजी तौर पर बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान, प्रधानमंत्री शरीफ उस कमरे में दाखिल हो गए, जहां दोनों नेताओं की मुलाकात चल रही थी, जबकि वह पुतिन से किसी अन्य कक्ष में मिलने की उम्मीद कर रहे थे. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि शहबाज शरीफ एक कमरे में पुतिन का इंतजार करते हुए काफी बेचैन नजर आ रहे थे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान के पीएम पुतिन का 40 मिनट से अधिक इंतजार करते रहे। उनके साथ विदेश मंत्री इशाक डार समेत पूरा प्रतिनिधिमंडल मौजूद था. लंबे इंतजार के बाद वह पुतिन-एर्दोआन की बैठक वाले दूसरे कमरे में चले गए. आरटी इंडिया ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए बताया, “पीएम शरीफ ने पुतिन का 40 मिनट तक इंतजार किया और फिर थककर एर्दोआन के साथ चल रही बैठक में प्रवेश कर गए. वह करीब 10 मिनट बाद वहां से निकल गए.”

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत का सफल राजकीय दौरा पूरा किया था. पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद देते हुए कहा था कि दोनों नेताओं के बीच “करीबी कार्य संबंध और व्यक्तिगत संपर्क” है और वे विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति पर लगातार नजर रखते हैं.

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Pakistan News

Trending news

Muzaffarnagar news
UP News: मदीना मस्जिद के मुअज्जिन इरफान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लगा ये इल्जाम
muslim women
Opinion: बेनाम-सा डर की चुप्पी में कैद ज़िंदगियाँ; घरेलू हिंसा की अनकही दास्तान
Maulana Tauqeer Raza Bail
मौलाना तौकीर रज़ा को मिली राहत, बरेली हिंसा में कोर्ट ने दिया बेल
Mohamed Ben Sulayem
मोहम्मद बेन सुलेयम फिर बने FIA के प्रेसिडेंट; निर्विरोध चुनाव के बाद मिली जीत
Afghanistan Ulema Joint Declaration
दूसरे देश के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का न हो इस्तेमाल, उलेमा की तालिबान से अपील
Friday Namaz Beldanga Babri Masjid
बेलडांगी की बाबरी मस्जिद में पढ़ी गई पहली जुमे की नमाज,MLA हुमायूं कबीर भी हुए शामिल
Lower Court Verdict on Bahraich Violence
राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड में कोर्ट के बयान पर सवाल; कौन बोल रहा है सच ?
Supreme Court on Madarsa RTE Petition
मदरसा शिक्षा के पीछे पड़ने वाले से सुप्रीम कोर्ट नाराज़; 1 लाख का लगाया जुर्माना
Sanskrit Language Courses in Pakistan
कट्टर पाकिस्तान का सेक्युलर फैसला, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएगी गीता और महाभारत
Bangladesh news
यूनुस सरकार से नहीं संभल रहा है बांग्लादेश, ढाका यूनिवर्सिटी में 3 शिक्षकों पर हमला