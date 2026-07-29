/अमेरिका में नेतन्याहू के खिलाफ बगावत! ट्रंप से मुलाकात से पहले सड़कों पर फूटा गुस्सा

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Benjamin Netanyahu US Visit: अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका दौरे के खिलाफ एक प्रदर्शन शुरू हो गया है. प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए और इजरायल को सपोर्ट करने की अमेरिकी पॉलिसी की आलोचना की. प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के झंडे और कई तरह के बैनर पकड़े हुए थे, जिन पर इजरायल को सपोर्ट खत्म करने और गाजा पर अमेरिकी पॉलिसी पर एतराज लिखा था. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि अमेरिकी सरकार इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) के जारी वारंट के तहत नेतन्याहू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे.
दूसरी तरफ, ईरान के हमलों से डरे हुए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू चुपचाप अमेरिका पहुंच गए हैं. इजरायली प्रधानमंत्री आज व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं. हालांकि, वे बहुत चुपचाप इजरायल से अमेरिका के लिए निकल गए. उनके जाने का समय पहले से घोषित नहीं किया गया था और वे कड़ी सुरक्षा के बीच अमेरिका के लिए रवाना हुए. इजरायली मीडिया के मुताबिक, ईरान से खतरे को देखते हुए यह चुप्पी साधी गई. नेतन्याहू हमेशा की तरह बेन-गुरियन एयरपोर्ट के बजाय नंबर 10 एयर के एक स्पेशल प्लेन से अमेरिका गए.
बंकर में मीटिंग कर रहे हैं नेतन्याहू?
इजरायली मीडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सुरक्षा कारणों से पिछले रविवार को कैबिनेट मीटिंग भी प्रधानमंत्री कार्यालय के बजाय प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई थी. यह एक सीक्रेट अंडरग्राउंड जगह पर हुआ था. बताया गया है कि इजरायली अधिकारियों ने इस बार इजरायली डिप्लोमैटिक मीडिया के पत्रकारों को नेतन्याहू के साथ ऑफिशियल प्लेन में सफर करने की इजाजत नहीं दी और इसका कोई कारण भी नहीं बताया गया. अमेरिका के लिए रवाना होने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मीटिंग में सभी मुद्दों पर चर्चा होगी, और ईरान इसमें नंबर वन होगा.
28 फरवरी को ईरान पर हुआ था हमला
गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया. इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए थे. उनकी शहादत के बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया. ईरान ने अमेरिका और इजरायल के कई ठिकानों पर ज़बरदस्त हवाई हमले किए, जिससे दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ. इस नुकसान के बाद अमेरिका ने ईरान के साथ एक समझौता किया और युद्धविराम की घोषणा की, लेकिन बाद में फिर से हमले शुरू कर दिए.