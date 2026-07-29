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अमेरिका में नेतन्याहू के खिलाफ बगावत! ट्रंप से मुलाकात से पहले सड़कों पर फूटा गुस्सा

Benjamin Netanyahu US Visit: अमेरिकी दौरे के दौरान वाशिंगटन D.C. में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए. प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए और मांग की कि अमेरिका अपनी गाजा नीति में बदलाव करे और ICC वारंट के मुताबिक नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई करे.

Edited ByTauseef Alam
Published: Jul 29, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:32 AM IST
अमेरिका में नेतन्याहू के खिलाफ बगावत! ट्रंप से मुलाकात से पहले सड़कों पर फूटा गुस्सा

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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