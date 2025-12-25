Advertisement
25 वर्षों से मस्जिद-ए-नबवी के मुअज्जिन अब्दुल मलिक की मौत, आखिरी अज़ान का विडियो वायरल

Saudi Arabia News: मस्जिद-ए-नबवी में पिछले 25 वर्षों से अजान देने वाले मुअज्जिन शेख फैसल बिन अब्दुल मलिक नोमान की मौत हो गई है. उनकी मौत के बाद मस्जिद प्रशासन ने मुअज्जिन की आखिरी अजान का एक वीडियो भी शेयर किया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 25, 2025, 07:39 PM IST

25 वर्षों से मस्जिद-ए-नबवी के मुअज्जिन अब्दुल मलिक की मौत, आखिरी अज़ान का विडियो वायरल

Saudi Arabia News: सऊदी अरब के मदीना शहर में पैगंबर मुहम्मद द्वारा एक मस्जिद बनवाई गई, जिसे मस्जिद-ए-नबवी या पैगंबर की मस्जिद के नाम से जाना जाता है. इस मस्जिद में 25 वर्षों से मुअज्जिन के तौर पर खिदमत करने वाले शेख फैसल बिन अब्दुल मलिक नोमान की बीते सोमवार (22 दिसंबर) को मौत हो गई. 

सऊदी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उनके जनाजे की नमाज मस्जिद-ए-नबवी में फज्र की नमाज के बाद पढ़ी गई, जिसके बाद उन्हें जन्नत अल-बकी (एक कब्रिस्तान का नाम) में दफना दिया गया. मस्जिद-ए-नबवी में पैगंबर मुहम्मद (स.) की भी कब्र है. ग्रैंड मस्जिद और मस्जिद-ए-नबवी के धार्मिक मामलों के प्रेसीडेंसी के प्रमुख शेख अब्दुल रहमान अल-सुदैस ने उनकी मौत पर गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की.

शेख फैसल बिन अब्दुल मलिक नोमान को 2001 में मस्जिद-ए-नबवी में मुअज्जिन के तौर पर नियुक्त किया गया था. मस्जिद प्रशासन ने मुअज्जिन की आखिरी अजान का एक वीडियो भी शेयर किया. बता दें कि शेख फैसल नोमान का जन्म मदीना में हुआ था. उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा मदीना में प्राप्त की और तैयबा यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन हासिल की. ​​

मृतक शेख फैसल बिन अब्दुल मलिक नोमान एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिनकी पीढ़ियां मस्जिद-ए-नबवी में आजान देती आ रही है. उनके दादा और पिता दोनों ही मस्जिद-ए-नबवी में आजान देने का खिदमत करते थे. उनके पिता शेख अब्दुल मलिक नोमान ने सिर्फ 14 साल की उम्र में मस्जिद-ए-नबवी में अजान दिया था.  मृतक मुअज्जिन के पिता शेख अब्दुल मलिक नोमान ने मस्जिद-ए-नबवी में अजान देने की खिदमत 90 साल की उम्र तक की. 

गौरतलब है कि पैगंबर मुहम्मद ने जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे तो वहां उन्होंने एक मस्जिद का निर्माण किया, जिसका नाम मस्जिद-ए-नबवी है. इस मस्जिद से मुसलमानों की अकीदत पैगंबर मुहम्मद की वजह से और बढ़ जाती है, क्योंकि मुहम्मद (स.) इस मस्जिद में खुद नमाज पढ़ा करते थे.

