Palestine Action के लिए लंदन की सड़कों पर भारी प्रदर्शन; 425 लोग गिरफ्तार
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2913274
Zee SalaamMuslim World

Palestine Action के लिए लंदन की सड़कों पर भारी प्रदर्शन; 425 लोग गिरफ्तार

London Palestine Protest: लंदन में फिलिस्तीनी संगठन को बैन करने के विरोध में भारी प्रदर्शन हुआ है. इस मामले में पुलिस ने 425 लोगों को गिरफ्तार किया है. प्रशासन ने पहले ही कहा था जो भी फिलिस्तीन एक्शन नाम के संगठन का समर्थन करेगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 08, 2025, 11:40 AM IST

Trending Photos

Palestine Action के लिए लंदन की सड़कों पर भारी प्रदर्शन; 425 लोग गिरफ्तार

London Palestine Protest: लंदन के संसद भवन क्षेत्र (पार्लियामेंट स्क्वायर) में शनिवार को फिलिस्तीन एक्शन संगठन पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ हुए प्रदर्शन में 425 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. जिसके बाद से सोशल मीडिया पर पुलिस की काफी आलोचना हो रही है.

क्या है पूरा मामला?

ब्रिटेन सरकार ने जुलाई में आतंकवाद अधिनियम (Terrorism Act) के तहत 'पैलेस्टाइन एक्शन' नाम के ग्रुप को प्रतिबंधित कर दिया था. इस कानून के बाद संगठन की सदस्यता लेना या उसका समर्थन करना अपराध है, जिसके लिए 14 साल तक की सजा हो सकती है. इसी एक्शन के विरोध में लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए.

पुलिस ने क्या कहा?

मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि ज्यादातर गिरफ्तारियां प्रतिबंधित संगठन का समर्थन करने पर हुईं. 25 से अधिक लोगों को पुलिस अधिकारियों पर हमला करने और अन्य अव्यवस्था फैलाने के मामलों में पकड़ा गया है. पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों को पंच, किक, थूकने और सामान फेंकने जैसी हिंसा का सामना करना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है प्रदर्शनकारियों का आरोप?

प्रदर्शन आयोजक संगठन Defend Our Juries ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों, यहां तक कि बुजुर्गों पर भी हिंसा की. संगठन ने एक वीडियो साझा किया जिसमें एक अधिकारी बुजुर्ग प्रदर्शनकारी को धक्का देते दिख रहा है. संगठन का कहना है कि यह प्रतिबंध लागू करना असंभव और संसाधनों की बर्बादी है.

कैसा था प्रदर्शन?

दोपहर 1 बजे बिग बेन की घंटी बजने के साथ ही प्रदर्शन शुरू हुआ. सैकड़ों लोगों ने हाथ में तख्तियां और पर्चे लिए जिन पर लिखा था,'I support Palestine Action'. पुलिस ने पहले ही चेतावनी दी थी कि प्रतिबंधित संगठन का समर्थन करने पर गिरफ्तारी होगी. करीब 15 मिनट बाद पुलिस ने तख्ती पकड़े प्रदर्शनकारियों को चुन-चुनकर गिरफ्तार करना शुरू किया.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Palestinemuslim news

Trending news

Palestine
Palestine Action के लिए लंदन की सड़कों पर भारी प्रदर्शन; 425 लोग गिरफ्तार
Kushinagar
Kushinagar: अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले नारे के पोस्टर पर विवाद, 5 लोग अरेस्ट
war on gaza
डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को दी बड़ी धमकी; इजरायली बंधकों को रिहा करने की मांग की
Uttar Pradesh news
Uttar Pradesh:मदरसा गौसिया फैजुल महिरवा पर मंडराया खतरा; HC तक पहुंचा मामला
Gujarat news
मासूम मुस्लिम बच्चे पर टूटा पुलिसिया कहर; किडनी तक डैमेज, ICU में जिंदगी से जंग!
Eid e Milad procession
इजरायल के झंडे पर रोक नहीं तो फिलिस्तीन के झंडे लहराने पर इरफान की गिरफ्तारी क्यों?
beef export
Modi सरकार में तेजी से बढ़ा बीफ एक्सपोर्ट; कभी उठाते थे मनमोहन सरकार पर सवाल
Delhi News
उमरा से लौट रहे मुसलमानों से गुंडागर्दी; टोपी उतरवाकर मंदिर में जबरन टेकवाया मत्था
Trump
क्या कहता है ट्रंप का नया सीजफायर प्रस्ताव? राष्ट्रपति बोले, जल्द आएंगे बंधक वापस
Meerut
Meerut: केवल मुसलमानों को बसाने का इल्ज़ाम,क्या बोले अब्दुल्लाह रेज़िडेंसी के बिल्डर
;