Palestine Action के लिए लंदन की सड़कों पर भारी प्रदर्शन; 425 लोग गिरफ्तार

London Palestine Protest: लंदन में फिलिस्तीनी संगठन को बैन करने के विरोध में भारी प्रदर्शन हुआ है. इस मामले में पुलिस ने 425 लोगों को गिरफ्तार किया है. प्रशासन ने पहले ही कहा था जो भी फिलिस्तीन एक्शन नाम के संगठन का समर्थन करेगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा.
London Palestine Protest: लंदन के संसद भवन क्षेत्र (पार्लियामेंट स्क्वायर) में शनिवार को फिलिस्तीन एक्शन संगठन पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ हुए प्रदर्शन में 425 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. जिसके बाद से सोशल मीडिया पर पुलिस की काफी आलोचना हो रही है.
ब्रिटेन सरकार ने जुलाई में आतंकवाद अधिनियम (Terrorism Act) के तहत 'पैलेस्टाइन एक्शन' नाम के ग्रुप को प्रतिबंधित कर दिया था. इस कानून के बाद संगठन की सदस्यता लेना या उसका समर्थन करना अपराध है, जिसके लिए 14 साल तक की सजा हो सकती है. इसी एक्शन के विरोध में लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए.
मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि ज्यादातर गिरफ्तारियां प्रतिबंधित संगठन का समर्थन करने पर हुईं. 25 से अधिक लोगों को पुलिस अधिकारियों पर हमला करने और अन्य अव्यवस्था फैलाने के मामलों में पकड़ा गया है. पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों को पंच, किक, थूकने और सामान फेंकने जैसी हिंसा का सामना करना पड़ा.
प्रदर्शन आयोजक संगठन Defend Our Juries ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों, यहां तक कि बुजुर्गों पर भी हिंसा की. संगठन ने एक वीडियो साझा किया जिसमें एक अधिकारी बुजुर्ग प्रदर्शनकारी को धक्का देते दिख रहा है. संगठन का कहना है कि यह प्रतिबंध लागू करना असंभव और संसाधनों की बर्बादी है.
दोपहर 1 बजे बिग बेन की घंटी बजने के साथ ही प्रदर्शन शुरू हुआ. सैकड़ों लोगों ने हाथ में तख्तियां और पर्चे लिए जिन पर लिखा था,'I support Palestine Action'. पुलिस ने पहले ही चेतावनी दी थी कि प्रतिबंधित संगठन का समर्थन करने पर गिरफ्तारी होगी. करीब 15 मिनट बाद पुलिस ने तख्ती पकड़े प्रदर्शनकारियों को चुन-चुनकर गिरफ्तार करना शुरू किया.