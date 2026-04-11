जबरन धर्म परिवर्तन और शादी के खिलाफ पाकिस्तान में भारी प्रदर्शन, अल्पसंख्यकों ने की ये मांग

Protest In Pakistan Over Minority Oppression: पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के नाबालिग बच्चियों को अपहरण करके जबरन धर्म परिवर्तन कराने और उनसे शादी करने की घटनाएं सामने आती रहती हैं. इसी को लेकर फैसलाबाद में कैथोलिक डायोसिज़ ने बिशप एंड्रियास रहमत की अगुवाई में "अल्पसंख्यक बच्चियों के लिए न्याय" शीर्षक से एक विरोध मार्च आयोजित किया. इस मार्च का उद्देश्य उन चिंताजनक मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना था, जिनमें नाबालिग बच्चियों के कथित अपहरण, जबरन शादी, जबरन धर्म परिवर्तन और उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं शामिल हैं.

'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रदर्शन का मकसद कमजोर अल्पसंख्यक बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर जताई जा रही चिंताओं को और अधिक मुखर करना था. 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' के मुताबिक, इस मार्च के जरिए एक कड़ा संदेश दिया गया: "एक नाबालिग बच्ची पत्नी नहीं हो सकती; धर्म परिवर्तन जबरन नहीं कराया जा सकता।" प्रतिभागियों ने अल्पसंख्यक समुदायों से ताल्लुक रखने वाली नाबालिग बच्चियों की गरिमा, स्वायत्तता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया.

इस सभा में विभिन्न पृष्ठभूमि से आए पादरी, शिक्षक, छात्र, युवा कार्यकर्ता, महिला प्रतिनिधि और नागरिक समाज के सदस्यों ने हिस्सा लिया. प्रदर्शनकारियों ने बैनर और तख्तियां थाम रखी थीं, जिनके जरिए वे बाल संरक्षण कानूनों को और अधिक सख्ती से लागू करने और ऐसे कथित अपराधों में शामिल लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे थे. भीड़ को संबोधित करते हुए बिशप रहमत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नाबालिग बच्चियां समाज में सबसे अधिक जोखिम वाले समूहों में से एक हैं और उन्हें तत्काल तथा बिना किसी समझौते के सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है. उन्होंने जबरन शादी और धर्म परिवर्तन की कड़ी निंदा करते हुए इन्हें मानवीय गरिमा, कानूनी मानदंडों और मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन करार दिया.

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बिशप ने आगे कहा कि किसी भी प्रकार के दबाव, डर या धमकी के जरिए हासिल की गई सहमति की कोई कानूनी या नैतिक वैधता नहीं होती. 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने सरकार, न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित सभी सरकारी संस्थानों से आह्वान किया कि वे प्रभावित बच्चियों को बचाने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने हेतु निर्णायक कदम उठाएं. इस कार्यक्रम में मौजूद अन्य वक्ताओं ने भी इसी तरह की चिंताएं व्यक्त करते हुए अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि जांच पूरी तरह से पारदर्शी हो और पीड़ितों तथा उनके परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान की जाए.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और अपनी आस्था के पालन की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के अनुसार, इस विरोध प्रदर्शन के जरिए अभिभावकों, शिक्षकों, धार्मिक गुरुओं और नागरिक समाज से भी अपील की गई कि वे जागरूकता फैलाने और इस तरह के दुर्व्यवहारों को रोकने के लिए मिलकर काम करें.