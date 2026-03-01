पाकिस्तानियों ने US अम्बेसी पर बोला धावा, गोली लगने से 14 प्रदर्शनकारियों की मौत कई घायल

Protesters Attack US Embassy in Pakistan: इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या कर दी, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ गया है. यह युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है, ईरान समर्थित कई लड़ाकू समूह इस युद्ध में हिस्सा ले सकते हैं. वहीं, खामेनेई की हत्या के विरोध में पूरी दुनिया में शिया समुदाय ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में पाकिस्तान में शिया समुदाय ने प्रदर्शन किया और गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के एम्बेसी पर धावा बोल दिया. इस दौरान सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर ओपेन फायर किया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घाल हो गए.

पाकिस्तान के कराची में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के एम्बेसी पर लाठी, डंडे और पत्थरों से हमला किया. सैंकड़ों प्रदर्शनकारियों ने कराची में अमेरिकी एम्बेसी में घुसकर तोड़फोड़ की और आगजनी की. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी एम्बेसी की गेट पर ईरान और लड़ाकू संगठन हिजबुल्लाह का झंडा लगाया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. गुस्साए प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपने रहबर की हत्या का बदला लेंगे.

बता दें कि ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई देशों में स्थित अमेरिका मिलिट्री बेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया. ईरान ने सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन, कुवैत कतर में स्थित अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला किया. वहीं, पाकिस्तान ने ईरान पर अमेरिका और इजरायल की हमलों की निंदा की है. साथ ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब समेत अरब देशों के साथ एकजूटता दिखाया है.

ईरान ने यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) की दुबई एयरपोर्ट पर भी हमला किया है. ईरान ने दावा किया कि उसने UAE में CIA की हेडक्वाटर पर सफलतापूर्वक हमला किया है. इन हमलों की वजह से UAE से आने जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं.

सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भारत में शिया समुदाय ने प्रदर्शन किया और दुख का इजहार किया. जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, पुलवामा समेत कई क्षेत्रों में शिया समुदाय ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने ईरान के समर्थन में और अमेरिका इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की. इस दौरान प्रदर्शनकारी आक्रोशित नजर आ रहे थे. इसके साथ ही लखनऊ में भी शिया समुदाय ने ईरान के समर्थन में प्रदर्शन किया और खामेनेई की हत्या की निंदा की.