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Iran News: ईरान में महिला कैदियों के साथ कथित दुर्व्यवहार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं. प्रदर्शनकारियों ने जेलों में बंद महिलाओं की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप करने की अपील की है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हिरासत में महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, जेल प्रशासन पर आरोप है कि महिला कैदियों को लंबे समय तक बेड़ियों में बांधकर रखा गया, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और उन्हें मानसिक तथा शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा. आरोपों में यह भी कहा गया है कि कुछ महिला कैदियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया और उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश की गई. लेकिन, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है.
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि जेलों में महिलाओं की गरिमा और उनके बुनियादी अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए. उनका आरोप है कि कुछ मामलों में पुरुष सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन है. इन आरोपों के सामने आने के बाद विभिन्न शहरों में प्रदर्शन आयोजित किए गए. प्रदर्शनकारियों ने बैनर और पोस्टर लेकर महिला कैदियों की रिहाई की मांग की तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों से मामले का संज्ञान लेने की अपील की.
प्रदर्शनकारियों का आरोप
प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि जेलों में बंद महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और कथित अत्याचारों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. प्रदर्शनकारियों ने कहा, "अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन होगा." उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और दूसरे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं से स्वतंत्र जांच कराने और जेलों की स्थिति की निगरानी करने की मांग की.
ईरान में मानवाधिकारों को लेकर लगातार होता रहता है हंगामा
ईरान में मानवाधिकारों का मुद्दा लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय रहा है. कई मानवाधिकार संगठन समय-समय पर राजनीतिक कैदियों और महिला बंदियों के साथ व्यवहार को लेकर चिंता जताते रहे हैं. वहीं, ईरानी सरकार कई बार इन आरोपों को खारिज करती रही है और उनका कहना है कि देश की न्यायिक और जेल व्यवस्था कानून के मुताबिक काम करती है.