Iran News: ईरान में महिला कैदियों के साथ कथित दुर्व्यवहार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं. प्रदर्शनकारियों ने जेलों में बंद महिलाओं की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप करने की अपील की है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हिरासत में महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, जेल प्रशासन पर आरोप है कि महिला कैदियों को लंबे समय तक बेड़ियों में बांधकर रखा गया, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और उन्हें मानसिक तथा शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा. आरोपों में यह भी कहा गया है कि कुछ महिला कैदियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया और उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश की गई. लेकिन, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है.