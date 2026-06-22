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ईरान में महिला कैदियों की रिहाई की मांग तेज, कथित अत्याचारों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग

Iran News: ईरान में महिला कैदियों के साथ कथित दुर्व्यवहार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के बीच उनकी रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए. प्रदर्शनकारियों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप और आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की अपील की.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 22, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:03 AM IST
ईरान में महिला कैदियों की रिहाई की मांग तेज, कथित अत्याचारों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग
Image Credit: फाइल फोटो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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