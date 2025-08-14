Pakistan: पुलिस और वकीलों का फूटा गुस्सा, सरकार के नाक में किया दम; नेताओं पर बढ़ा दबाव
Pakistan News: पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है. यहां पुलिस और वकील मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं. दोनों की अपनी-अपनी मांगें हैं. पुलिसवाले नेताओं के घरों पर धरने पर बैठ गए हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 14, 2025, 05:41 PM IST

Pakistan News: पाकिस्तान में पुलिस कर्मियों और वकीलों का प्रदर्शन चल रहा है. इस बीच पाकिस्तान अधिकृत गिलगित-बाल्टिस्तान (POGB) के कई इलाकों स्थानीय नेता के घर के बाहर पुलिस वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यह प्रोटेस्ट चौथे दिन भी जारी है. पुलिसकर्मी 2025-26 के बजट के अनुसार भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. 

दरअसल, चिलास में चीनी नागरिकों की सुरक्षा में तैनात बल समेत अन्य जिलों के पुलिसकर्मी भी इस धरने में शामिल हुए. बजट में पीओजीबी पुलिस का दैनिक भत्ता 440 पाकिस्तानी रुपये से बढ़ाकर 880 रुपये कर दिया गया था, लेकिन इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है.

पुलिसकर्मियों का कहना है कि वे महीनों से यह मांग उठा रहे हैं. दो सप्ताह पहले हुए विरोध प्रदर्शन को भी अधिकारियों के 14 दिनों में मसले के समाधान के आश्वासन पर समाप्त किया गया था, लेकिन समस्या के समाधान के बजाय सोमवार को पीओजीबी पुलिस ने "दुर्व्यवहार" के आरोप में विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी. शुरुआती चरण में 63 पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.

वकील क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट
इधर, वकीलों के संगठनों ने भी गिलगित, स्कर्दू, गिजर समेत अन्य जिलों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया और अदालतों का बहिष्कार किया. वकील पिछले 10 महीनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. गिलगित-बाल्टिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जीबी, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जीबी और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गिलगित ने संयुक्त बैठक कर हड़ताल का ऐलान किया और अदालत की कार्यवाही में शामिल न होने का निर्णय लिया.

वकीलों की है ये मांग
वकीलों की मुख्य मांगों में पीओजीबी सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में खाली पदों पर जजों की नियुक्ति, वकील संरक्षण अधिनियम का विस्तार, खाली सिविल जज पदों का विज्ञापन और न्यायिक मजिस्ट्रेट पदों को सिविल जज पदों से अलग करना शामिल है. वकीलों ने कहा कि सुप्रीम अपीलेट कोर्ट पिछले सात सालों से सिर्फ एक जज के साथ कार्य कर रहा है, जिसके चलते हजारों मामले लंबित हैं. 

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Pakistan NewsPakistan protest

;