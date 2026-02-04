Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3097538
Zee SalaamMuslim Worldबांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ अमेरिका के 25 शहरों में जोरदार प्रदर्शन

बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ अमेरिका के 25 शहरों में जोरदार प्रदर्शन

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचारों के खिलाफ पूरे अमेरिका के 25 शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए. प्रदर्शनकारियों ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और मानवाधिकारों के सम्मान की मांग की.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 04, 2026, 12:04 PM IST

Trending Photos

बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ अमेरिका के 25 शहरों में जोरदार प्रदर्शन

Bangladesh News: संयुक्त राज्य अमेरिका में बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के विरोध में प्रदर्शन जारी हैं. पिछले कुछ दिनों में अमेरिका भर के 25 शहरों में शांतिपूर्ण जागरूकता रैलियां आयोजित की गईं. कड़ाके की ठंड, बर्फबारी और बर्फीली सड़कों के बावजूद, बड़ी संख्या में लोगों ने इन रैलियों में हिस्सा लिया. उन्होंने बांग्लादेश में धार्मिक रूप से लक्षित हिंसा के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाई. सिटी हॉल और नागरिक केंद्रों पर इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने अपने प्रयासों को गैर-राजनीतिक और मानवीय बताया. प्रदर्शनकारियों ने एक मिनट का मौन रखा और प्रार्थना की.

एक मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने कमजोर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए शांतिपूर्ण अपील भी जारी की. मिडवेस्ट से लेकर पूर्वी और पश्चिमी तटों तक, प्रदर्शनकारियों ने लिंचिंग, आगजनी, यौन हिंसा और लक्षित हत्याओं की रिपोर्ट की गई घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया और जागरूकता बढ़ाई. इस राष्ट्रव्यापी अभियान का समन्वय दैपायन देब, दीप्ति महाजन, गीता सिकंद और दिव्या जैन ने किया.

दैपायन देब ने कहा, "ये रैलियां शांतिपूर्ण, गरिमापूर्ण और उद्देश्य में मानवीय थीं." दीप्ति महाजन ने कहा कि ये कार्यक्रम करुणा से प्रेरित थे, राजनीति से नहीं. उन्होंने कहा, "यह मानवीय गरिमा के लिए खड़े होने के बारे में था, राजनीति के बारे में नहीं. जब निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जाता है, तो करुणा को डर या असुविधा पर हावी होना चाहिए."

Add Zee News as a Preferred Source

गीता सिकंद ने कहा कि रैलियों ने समुदायों और धर्मों के बीच एकता का प्रदर्शन किया. गीता सिकंद ने कहा, "बांग्लादेशी हिंदू अमेरिकियों ने भी रैलियों में हिस्सा लिया. उन्होंने बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच हिंदुओं के अस्तित्व के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की." उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेशी सरकार की उदासीनता चिंताजनक है, क्योंकि उसने हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं.

दिव्या जैन ने इन अभियानों को शांत लेकिन प्रभावशाली संकल्प का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा, "आज हमने जो देखा वह शांत शक्ति थी. यह दिखाता है कि जागरूकता उपस्थित होने से शुरू होती है." कई शहरों में आयोजित प्रदर्शनों में स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों और नागरिक नेताओं ने भी भाग लिया. आयोजकों के अनुसार, इसने शांतिपूर्ण नागरिक अभिव्यक्ति और समुदाय-नेतृत्व वाली पहलों के महत्व को उजागर किया जो वैश्विक मानवाधिकार मुद्दों को सामने लाने में मदद करती हैं.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh newsBangladesh violence

Trending news

Bangladesh news
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ अमेरिका के 25 शहरों में जोरदार प्रदर्शन
muslim news
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की मां को कार ने मारी टक्कर, आरोपी मौके से फरार
iran us conflict
इजरायल में युद्ध के मूड में नहीं जनता, Iran-US टकराव से दूर रहना चाहते हैं नागरिक
muslim news
लीबिया में पसरा मातम, पूर्व तानाशाह गद्दाफी के बेटे सैफ अल-इस्लाम की हत्या
Supreme Court on Hate Crime Case
दाढ़ी नोचकर पीटने में हल्की धाराएं क्यों? योगी की पुलिस पर भड़क गया SC; दिया ये आदेश
UP News
SC की रोक के बाद भी बुल्डोजर एक्शन? इलाहाबाद HC ने योगी सरकार को कटघरे में किया खड़ा
Iran US Tensions
US के अब्राहम लिंकन कैरियर के पास पहुंच गया ईरानी ड्रोन, फिर जो हुआ...
Bangladesh news
बांग्लादेश में महिलाओं पर भेदभावपूर्ण सोच को लेकर जमात-ए-इस्लामी घिरी
UP News
मुनव्वर राना की बेटी हिबा ने शौहर-ससुर पर दर्ज कराई FIR, लगाए दहेज-तीन तलाक के आरोप
Assam news
शबे बरात की नूरानी रात; अजमेर से असम तक दुआ, इबादत और इसाले सवाब का सिलसिला जारी!