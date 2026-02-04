बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ अमेरिका के 25 शहरों में जोरदार प्रदर्शन

Bangladesh News: संयुक्त राज्य अमेरिका में बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के विरोध में प्रदर्शन जारी हैं. पिछले कुछ दिनों में अमेरिका भर के 25 शहरों में शांतिपूर्ण जागरूकता रैलियां आयोजित की गईं. कड़ाके की ठंड, बर्फबारी और बर्फीली सड़कों के बावजूद, बड़ी संख्या में लोगों ने इन रैलियों में हिस्सा लिया. उन्होंने बांग्लादेश में धार्मिक रूप से लक्षित हिंसा के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाई. सिटी हॉल और नागरिक केंद्रों पर इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने अपने प्रयासों को गैर-राजनीतिक और मानवीय बताया. प्रदर्शनकारियों ने एक मिनट का मौन रखा और प्रार्थना की.

एक मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने कमजोर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए शांतिपूर्ण अपील भी जारी की. मिडवेस्ट से लेकर पूर्वी और पश्चिमी तटों तक, प्रदर्शनकारियों ने लिंचिंग, आगजनी, यौन हिंसा और लक्षित हत्याओं की रिपोर्ट की गई घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया और जागरूकता बढ़ाई. इस राष्ट्रव्यापी अभियान का समन्वय दैपायन देब, दीप्ति महाजन, गीता सिकंद और दिव्या जैन ने किया.

दैपायन देब ने कहा, "ये रैलियां शांतिपूर्ण, गरिमापूर्ण और उद्देश्य में मानवीय थीं." दीप्ति महाजन ने कहा कि ये कार्यक्रम करुणा से प्रेरित थे, राजनीति से नहीं. उन्होंने कहा, "यह मानवीय गरिमा के लिए खड़े होने के बारे में था, राजनीति के बारे में नहीं. जब निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जाता है, तो करुणा को डर या असुविधा पर हावी होना चाहिए."

गीता सिकंद ने कहा कि रैलियों ने समुदायों और धर्मों के बीच एकता का प्रदर्शन किया. गीता सिकंद ने कहा, "बांग्लादेशी हिंदू अमेरिकियों ने भी रैलियों में हिस्सा लिया. उन्होंने बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच हिंदुओं के अस्तित्व के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की." उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेशी सरकार की उदासीनता चिंताजनक है, क्योंकि उसने हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं.

दिव्या जैन ने इन अभियानों को शांत लेकिन प्रभावशाली संकल्प का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा, "आज हमने जो देखा वह शांत शक्ति थी. यह दिखाता है कि जागरूकता उपस्थित होने से शुरू होती है." कई शहरों में आयोजित प्रदर्शनों में स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों और नागरिक नेताओं ने भी भाग लिया. आयोजकों के अनुसार, इसने शांतिपूर्ण नागरिक अभिव्यक्ति और समुदाय-नेतृत्व वाली पहलों के महत्व को उजागर किया जो वैश्विक मानवाधिकार मुद्दों को सामने लाने में मदद करती हैं.