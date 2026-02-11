PAK: SC के फैसले ने बदला खेल, इमरान खान से जेल में वकील की हाई-लेवल मीटिंग

Advertisement
PTI Lawyer Met Imran Khan: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा एमिकस क्यूरी नियुक्त किए जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक वकील ने अदियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की. इस मुलाकात को इमरान खान मामले में आगे की कानूनी रणनीति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 11, 2026, 12:40 PM IST

Pakistan News: पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट द्वारा इमरान खान को एमिकस क्यूरी नियुक्त किए जाने के बाद PTI के वकील ने अदियाला जेल में उनसे मुलाकात की. डॉन के मुताबिक, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के वकील सलमान सफदर ने पार्टी के फाउंडर इमरान खान से अदियाला जेल में मुलाकात की. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री के रहने के हालात का आकलन करने के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था.

करीब तीन घंटे की यह मुलाकात मंगलवार को हुई इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिन में सफदर को जेल जाने की इजाजत दी थी. जेल के बाहर रिपोर्टरों से बात करते हुए सफदर ने कहा कि इमरान ठीक हैं और हेल्दी दिख रहे हैं. हालांकि, उन्होंने मुलाकात के बारे में और जानकारी नहीं दी और कहा कि उन्हें कोर्ट को एक रिपोर्ट देनी है. उन्होंने कहा कि एक बार रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी जाएगी, तो वह जानकारी दे पाएंगे.

डॉन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने पहले सफदर को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था और उन्हें मंगलवार को अदियाला जेल जाने और बुधवार तक इमरान के रहने के हालात के बारे में एक लिखित रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था. यह डेवलपमेंट सीनियर PTI लीडर लतीफ खोसा की अर्जेंट मीटिंग की रिक्वेस्ट को पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की दो मेंबर वाली बेंच द्वारा ठुकराए जाने के एक दिन बाद हुआ. बेंच ने कहा था कि दूसरे पक्ष को सुने बिना ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता और सरकार को नोटिस जारी किया. दोबारा शुरू हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस अफरीदी ने सफदर को "फ्रेंड ऑफ द कोर्ट" अपॉइंट किया और उन्हें रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया.

PTI के वकील लतीफ खोसा और पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान कोर्ट के सामने पेश हुए. शुरू में चीफ जस्टिस अफरीदी ने खोसा को बोलने से रोक दिया. अटॉर्नी जनरल ने बेंच को बताया कि उन्होंने 24 अगस्त, 2023 के ऑर्डर के मद्देनजर चैंबर में एक रिटन जवाब जमा कर दिया है. 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को इमरान के "जेल में रहने के हालात" पर एक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था. अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऑर्डर के समय PTI फाउंडर अटक जेल में थे. उन्होंने आगे कहा, "हमने 28 अगस्त, 2023 को चैंबर में एक लिखित रिपोर्ट जमा की थी और बताया कि 5 अगस्त से 18 अगस्त तक की एक मेडिकल रिपोर्ट भी शामिल थी.

चीफ जस्टिस अफरीदी ने कहा, "24 अगस्त, 2023 के ऑर्डर के बाद रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है जो SC को ठीक लगे." डॉन के मुताबिक, कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया कि पिछली रिपोर्ट 2023 में अटक की डिस्ट्रिक्ट जेल में इमरान की कैद से जुड़ी थी और इसलिए यह सही लगा कि रावलपिंडी की सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट द्वारा "जेल में पिटीशनर के मौजूदा रहने के हालात" के बारे में एक रिपोर्ट जमा की जाए. इसके बाद, कोर्ट ने सफदर को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया। चीफ जस्टिस अफरीदी ने कहा, "सलमान सफदर को कोर्ट के दोस्त के तौर पर अदियाला जाना चाहिए." उन्होंने आगे कहा, "हमें सलमान सफदर पर पूरा भरोसा है." 

उन्होंने आगे कहा, "उन्हें PTI के फाउंडर से पूरी तरह मिलने दिया जाना चाहिए ताकि वह लिखित जवाब दे सकें." चीफ जस्टिस ने निर्देश दिया कि सफदर को "अदियाला के बाहर इंतज़ार नहीं कराया जाना चाहिए और उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर उन्हें कोई दिक्कत आती है, तो CJP का पर्सनल स्टाफ मौजूद रहेगा. सफदर ने पूछा "क्या रिपोर्ट का दायरा सिर्फ़ रहने की हालत तक ही सीमित है. हाल ही में हुए एक मेडिकल प्रोसीजर के बाद इमरान की सेहत को लेकर चिंताओं का ज़िक्र करते हुए. चीफ जस्टिस अफरीदी ने जवाब दिया, "सिर्फ़ रहने की हालत की रिपोर्ट जमा करें."

अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि ऑर्डर में यह भी शामिल किया जाए कि रिपोर्ट पहले ही जमा कर दी गई है. आखिर में खोसा ने इमरान से मिलने की अपनी रिक्वेस्ट मंज़ूर करने की मांग की, लेकिन इसे फिर से मना कर दिया गया. कोर्ट ने सुनवाई 12 फरवरी तक टाल दी. सुनवाई के बाद रिपोर्टरों से बात करते हुए PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने पिछले शुक्रवार को चीफ जस्टिस के साथ अपनी मीटिंग को याद किया और कहा कि इमरान की जेल और सेहत पर चर्चा हुई. उन्होंने कोर्ट के साथ बातचीत को "फायदेमंद" बताया और कहा कि इसके नतीजे में प्रोग्रेस हुई है. हालांकि, PTI लीडर ने साफ किया, "हम किसी भी चीज़ को फाइनल नहीं कह रहे हैं. हम यह नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और हमें सब कुछ मिल गया है. ऐसा नहीं है." 

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Pakistan NewsImran KhanPTI lawyer met Imran Khan

