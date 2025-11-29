जिंदा हैं इमरान खान, PTI सीनेटर ने कहा- पाकिस्तानी फौज-ISI इस बात के लिए बना रही दबाव!

Pakistan News Today: पाकिस्तान पर इस समय पूरी दुनिया की निगाहें हैं. इसकी वजह हैं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो लंबे समय से जेल में बंद हैं. भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सियासी संकट गहराता जा रहा है. फौज और आईएसआई (ISI) का सरकार के कामकाज में दखलंदाजी बढ़ती जा रही है. पाकिस्तानी फौज और ISI का विरोध करने वालों को जेलों में डाल दिया जाता है या फिर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है.

कमोबेश यही हाल पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का है. बीते कई दिनों से उनकी हत्या की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के सीनेटर खुर्म जीशान ने शनिवार (29 नवंबर) को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की अफवाहों को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि इमरान खान पूरी तरह सही सलामत हैं और जिंदा हैं और इस समय रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं.

सीनेटर जीशान ने दावा किया कि इमरान खान को अलग-थलग रखकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह पाकिस्तान छोड़ दें. पाकिस्तान से ANI से बात करते हुए खुर्म जीशान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत इमरान खान की लोकप्रियता से डरी हुई है और इसी वजह से उनकी कोई तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आने दी जा रही है.

गौरतलब है कि इसी हफ्ते अफगानिस्तान के कई सोशल मीडिया अकाउंट्स से ऐसी पोस्ट्स की जा रही थीं कि रावलपिंडी जेल में इमरान खान की हत्या कर दी गई है. इन अफवाहों के बीच यह भी सामने आया कि पिछले एक महीने से इमरान खान की बहनों को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई, जबकि अदालत ने मुलाकात की इजाजत दी थी.

PTI सीनेटर खुर्म जीशान ने कहा, "यह बहुत अफसोसनाक है. इमरान खान को लगभग एक महीने से अलग-थलग रखा गया है. न तो उनके परिवार को, न ही उनके वकीलों को और न ही PTI के सीनियर नेताओं को उनसे मिलने दिया जा रहा है. यह मानवाधिकारों का पूरी तरह से उल्लंघन है. ऐसा लगता है कि उनको किसी बात के लिए मजबूर किया जा रहा है."

इमरान खान की मौत की अफवाहों को सीनेटर खुर्म जीशान ने सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, "हमें पिछले कुछ दिनों में आश्वासन मिला है कि इमरान खान जिंदा हैं, अदियाला जेल में हैं और ठीक हैं." जब उनसे यह पूछा गया कि पाकिस्तान सरकार इमरान खान के साथ किस तरह की डील करना चाहती है, तो उन्होंने बताया कि उन्हें देश छोड़ने और चुप रहने का दबाव डाला जा रहा है.

सीनेटर ने कहा, "सरकार चाहती है कि इमरान खान पाकिस्तान छोड़कर किसी ऐसे देश में रहें जहां वह चुप रहें. इसके बदले उन्हें रियायतें देने का वादा भी किया जा रहा है. लेकिन इमरान खान कभी भी इस तरह की शर्तें नहीं मानेंगे. वह जिस तरह के नेता हैं, ऐसी किसी भी बात को मंजूर नहीं करेंगे." उन्होंने कहा कि जेल में बंद रहने के बावजूद इमरान खान की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. पाकिस्तान के नौजवानों में PTI की पकड़ मजबूत होती जा रही है और उनकी विचारधारा अब नई पीढ़ी तक पहुंच चुकी है.

जीशान ने कहा, "PTI का भविष्य उज्ज्वल है. ऐसे कठिन हालात में लोग और ज्यादा मजबूती से सामने आते हैं. जो लोग पार्टी के सिद्धांतों पर ईमानदारी से भरोसा करते हैं, वे आगे आ रहे हैं." अदियाला जेल से इमरान खान की कोई तस्वीर या वीडियो जारी न होने पर उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष को डर है कि खान की एक झलक भी अवाम को नाराज कर सकती है और सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा फूट सकता है.

