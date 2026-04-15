पाकिस्तान में 331 बच्चों में HIV संक्रमण से दहशत, एक की मौत; वजह जान रह जाएंगे दंग

Pakistan News: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तौंसा इलाके से एक बेहद चिंताजनक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां बड़ी संख्या में बच्चों में एचआईवी संक्रमण फैलने की घटना ने न सिर्फ परिवारों को झकझोर दिया है, बल्कि लापरवाही और खराब इलाज व्यवस्था की सच्चाई भी उजागर कर दी है.

एक जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच तौंसा में कम से कम 331 बच्चों में एचआईवी (HIV) संक्रमण के मामले पाए गए हैं. बताया जा रहा है कि इन बच्चों के परिवारों का मानना है कि यह संक्रमण असुरक्षित इलाज के तरीकों की वजह से फैला, खासकर सरकारी अस्पताल में सुइयों के दोबारा इस्तेमाल की वजह से ऐसा हुआ है.

इन पीड़ितों में आठ साल का मोहम्मद अमीन नाम का बच्चा भी शामिल था, जिसकी बाद में मौत हो गई. उसकी बहन असमां भी इस HIV की चपेट में आ गई. परिवारों का आरोप है कि सरकारी तहसील मुख्यालय अस्पताल में इलाज के दौरान एक ही सुई को बार-बार इस्तेमाल किया गया, जिससे यह खतरनाक बीमारी फैली. रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 के आखिर में एक स्थानीय डॉक्टर ने बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन को चेतावनी दी थी कि यह संक्रमण अस्पताल से जुड़ा हो सकता है. इसके बावजूद अधिकारियों की कार्रवाई को कमजोर और नाकाफी बताया गया.

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बाद में सख्ती करते हुए पंजाब सरकार ने अस्पताल के कुछ सीनियर कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया, लेकिन 2025 के आखिर में की गई खुफिया जांच में यह सामने आया कि संक्रमण रोकने के नियमों का लगातार उल्लंघन हो रहा था. जांच में पाया गया कि दवाओं की शीशियों में सुइयों का बार-बार इस्तेमाल किया जा रहा था, उपकरणों की सही तरीके से सफाई नहीं हो रही थी और स्वच्छता के नियमों की अनदेखी की जा रही थी.

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विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि ऐसी लापरवाही से वायरस सीधे एक मरीज से दूसरे में फैल सकता है. हालांकि, अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जो वीडियो सामने आए हैं, वे या तो पुराने हैं या फिर बनावटी हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि अस्पताल में सुरक्षा के सभी नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन सामने आए आंकड़ों और जांच रिकॉर्ड से यह संकेत मिलता है कि ज्यादातर मामलों में संक्रमण मां से बच्चे में नहीं फैला, बल्कि दूषित सुइयों के इस्तेमाल की वजह से हुआ. आधे से ज्यादा मामलों में इंजेक्शन को संभावित वजह बताया गया है.

यह मामला सिर्फ एक अस्पताल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था की गहरी समस्याओं की ओर इशारा करता है. यहां इंजेक्शन पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता, जरूरी चिकित्सा सामग्री की कमी और संक्रमण रोकने के लिए ट्रेनिंग से जुड़ी खामियां भी सामने आई हैं. इससे पहले भी देश के दूसरे हिस्सों में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं.

इस पूरी घटना का सबसे ज्यादा असर उन परिवारों पर पड़ा है, जिनके बच्चे इस बीमारी से प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब इन बच्चों को जिंदगीभर इलाज कराना पड़ेगा, साथ ही उन्हें समाज में भेदभाव और अलगाव का भी सामना करना पड़ सकता है. इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है और ऐसी रोकी जा सकने वाली घटनाओं को समय रहते क्यों नहीं रोका गया?

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