Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3179395
Zee SalaamMuslim Worldपाकिस्तान में 331 बच्चों में HIV संक्रमण से दहशत, एक की मौत; वजह जान रह जाएंगे दंग

पाकिस्तान में 331 बच्चों में HIV संक्रमण से दहशत, एक की मौत; वजह जान रह जाएंगे दंग

HIV Cases in Pakistan: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पंजाब से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, इस घटना के बाद न सिर्फ स्थानीय सरकारों की रवैये पर सवाल खड़े होने लगे हैं, बल्कि मानवाधिकार संगठनों ने हैरानी जाती है. बताया जा रहा है कि तौंसा में 331 बच्चों में HIV संक्रमण के मामले सामने आए हैं. परिवारों ने इसके पीछे की वजह का खुलासा किया है. जांच में इस बात की पुष्टि भी हुई है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 15, 2026, 11:11 AM IST

Trending Photos

(प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)
(प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

Pakistan News: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तौंसा इलाके से एक बेहद चिंताजनक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां बड़ी संख्या में बच्चों में एचआईवी संक्रमण फैलने की घटना ने न सिर्फ परिवारों को झकझोर दिया है, बल्कि लापरवाही और खराब इलाज व्यवस्था की सच्चाई भी उजागर कर दी है.

एक जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच तौंसा में कम से कम 331 बच्चों में एचआईवी (HIV) संक्रमण के मामले पाए गए हैं. बताया जा रहा है कि इन बच्चों के परिवारों का मानना है कि यह संक्रमण असुरक्षित इलाज के तरीकों की वजह से फैला, खासकर सरकारी अस्पताल में सुइयों के दोबारा इस्तेमाल की वजह से ऐसा हुआ है. 

इन पीड़ितों में आठ साल का मोहम्मद अमीन नाम का बच्चा भी शामिल था, जिसकी बाद में मौत हो गई. उसकी बहन असमां भी इस HIV की चपेट में आ गई. परिवारों का आरोप है कि सरकारी तहसील मुख्यालय अस्पताल में इलाज के दौरान एक ही सुई को बार-बार इस्तेमाल किया गया, जिससे यह खतरनाक बीमारी फैली. रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 के आखिर में एक स्थानीय डॉक्टर ने बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन को चेतावनी दी थी कि यह संक्रमण अस्पताल से जुड़ा हो सकता है. इसके बावजूद अधिकारियों की कार्रवाई को कमजोर और नाकाफी बताया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

बाद में सख्ती करते हुए पंजाब सरकार ने अस्पताल के कुछ सीनियर कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया, लेकिन 2025 के आखिर में की गई खुफिया जांच में यह सामने आया कि संक्रमण रोकने के नियमों का लगातार उल्लंघन हो रहा था. जांच में पाया गया कि दवाओं की शीशियों में सुइयों का बार-बार इस्तेमाल किया जा रहा था, उपकरणों की सही तरीके से सफाई नहीं हो रही थी और स्वच्छता के नियमों की अनदेखी की जा रही थी. 

यह भी पढ़ें: जल्द थमेगा ईरान US टकराव, डोनाल्ड ट्रंप के दावों से दुनिया ने ली राहत की सांस

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि ऐसी लापरवाही से वायरस सीधे एक मरीज से दूसरे में फैल सकता है. हालांकि, अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जो वीडियो सामने आए हैं, वे या तो पुराने हैं या फिर बनावटी हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि अस्पताल में सुरक्षा के सभी नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन सामने आए आंकड़ों और जांच रिकॉर्ड से यह संकेत मिलता है कि ज्यादातर मामलों में संक्रमण मां से बच्चे में नहीं फैला, बल्कि दूषित सुइयों के इस्तेमाल की वजह से हुआ. आधे से ज्यादा मामलों में इंजेक्शन को संभावित वजह बताया गया है.

यह मामला सिर्फ एक अस्पताल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था की गहरी समस्याओं की ओर इशारा करता है. यहां इंजेक्शन पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता, जरूरी चिकित्सा सामग्री की कमी और संक्रमण रोकने के लिए ट्रेनिंग से जुड़ी खामियां भी सामने आई हैं. इससे पहले भी देश के दूसरे हिस्सों में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं.

इस पूरी घटना का सबसे ज्यादा असर उन परिवारों पर पड़ा है, जिनके बच्चे इस बीमारी से प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब इन बच्चों को जिंदगीभर इलाज कराना पड़ेगा, साथ ही उन्हें समाज में भेदभाव और अलगाव का भी सामना करना पड़ सकता है. इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है और ऐसी रोकी जा सकने वाली घटनाओं को समय रहते क्यों नहीं रोका गया?

यह भी पढ़ें: लेबनान में बेगुनाहों के कत्ल से भड़कीं मेलोनी, इजरायल के साथ अरबों डॉलर का रक्षा समझौता रोका

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Pakistan NewsPunjab State NewsHIV positivemuslim news

Trending news

Pakistan News
पाकिस्तान में 331 बच्चों में HIV संक्रमण से दहशत, एक की मौत; वजह जान रह जाएंगे दंग
Bihar News
मुस्लिम छात्रों के लिए खुशखबरी, मुफ्त शिक्षा के साथ मिलेगी रहने-खाने की पूरी सुविधा,
maldives news
Maldives: ड्रैगन संग दोस्ती पड़ी भारी, अब कर्ज के लिए भारत के दरवाजे पर मुइज्जू
Middle East Tension
जल्द थमेगा ईरान US टकराव, डोनाल्ड ट्रंप के दावों से दुनिया ने ली राहत की सांस
Uttarakhand news
हिंदूवादी नेता का तांडव, मुस्लिम नौजवान को पीटा, बोला- "मुल्लों को खिलाऊंगा सूअर"
Italy News
लेबनान में बेगुनाहों के कत्ल से भड़कीं मेलोनी, इजरायल के साथ रक्षा समझौता रोका
Bihar News
पटना में मुस्लिम छात्र नफरत का शिकार, मनीष ने मजहब जान कर की बदसलूकी और लूट लिए पैसे
us china conflict
क्या चीन और अमेरिका के बीच होगी जंग, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नाकेबांदी पर बढ़ा तनाव
muslim news
वंदे मातरम के अपमान मामले पर BJP ने काटा बवाल, पार्षद रुबीना खान ने रखा अपना पक्ष
America Iran Second round Peace Talks
इस्लामाबाद वार्ता फेल; US-ईरान के बीच PAK कराएगा दूसरे दौर की बातचीत