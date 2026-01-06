पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जाल में फंस रहे छोटे बच्चे, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

Pakistani Spy in Panjab: पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत के बच्चों को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया है. पंजाब पुलिस ने इससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है. पंजाब की पठानकोट पुलिस ने 15 साल के एक बच्चे को जासूसी के आरोप में हिरासत में लिया है. पुलिस के मुताबिक वह बच्चा पिछले एक वर्ष से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम कर रहा था.

पठानकोट पुलिस ने बताया कि वे बच्चे अपने पाकिस्तानी हैंडलरों को भारत से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं दे रहे थे. पकड़े गए बच्चे के अलावा भी कई अन्य बच्चे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं. इस मामले की जानकारी पंजाब के अलग-अलग जिलों में दे दी गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पठानकोट पुलिस ने जिस 15 वर्षीय युवक को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है, वह जम्मू के साम्बा का रहने वाला है. आरोपी युवक पिछले एक वर्ष से पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था. पुलिस ने युवक के मोबाइल से काफी कुछ बरामद की है.

पाकिस्तान भारत के खिलाफ हमेशा साजिशें रचता रहता है, ताकि भारत को नुकसान पहुंचा सके. इसके लिए वह भारत में कई ऐसे काम कर रहा है, जिससे वह भारत को नुकसान पहुंचा सके. इसी कड़ी में पाकिस्तान ने जासूसी के लिए भारत के बच्चों को जाल में फंसाना शुरू कर दिया है.

आरोपी युवक से पूछताछ में पुलिस को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि पंजाब के कई जिलों में कम उम्र के युवक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में हैं. इस जानकारी के बाद पंजाब का प्रशासन अलर्ट हो गई है. साथ ही पांजब के सभी जिलों में इस सूचना को भेज दिया गया है, ताकि ISI के लिए काम करने वाले युवकों को पकड़ा जा सके.