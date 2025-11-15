पंजाब की सरबजीत ने पाकिस्तान में धर्म बदलकर किया निकाह? पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा

Punjab News Today: बीते 4 नवंबर को देश विदेश में श्री गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया है. इस मौके पर सैकड़ों भारतीय श्रद्धालु श्री गुरु नानक देव जी की जन्म स्थली पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि भारतीय श्रद्धालुओं में सरबजीत कौर नाम की औरत गायब हो गई, जिसकी भारत और पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां तलाश करने में जुटी हैं.

सरबजीत कौर, पंजाब के कपूरथला जिले के अमानीपुर गांव की रहने वाली हैं. वह भी 4 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए भारत से पाकिस्तान एक सिख जत्थे के साथ गई थीं. जत्था वापस लौटने पर वह उसमें नहीं मिलीं और तब से उनकी खोज जारी है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सरबजीत ने इस्लाम धर्म अपना लिया है और पाकिस्तान के शेखूपुरा के नासिर हुसैन से शादी कर ली है. विश्वसनीय स्रोतों से दावों की पुष्टि नहीं हुई है.

पाकिस्तान में गायब हुई सरबजीत कौर के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. इस संबंध में डीएसपी सुल्तानपुर लोधी और एएसपी धीरेंद्रा वर्मा ने कहा है कि यह मामला जांच के अधीन है. इसको अलग-अलग पहलुओं से जांच की जा रही है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि धर्म परिवर्तन या शादी को लेकर फिलहाल कोई भी पुष्टि नहीं की जा सकती है और न ही अभी तक इस तरह की कोई जानकारी मिली है.

SGPC ने सरकार के रवैये पर उठाए सवाल

घटना के सार्वजनिक होने पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने भी सरकार के रवैये पर नाराजगी का इजहार किया है. SGPC के सचिव प्रताप सिंह ने कहा कि जांच की कमी की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं. उन्होंने बताया कि SGPC को जो ऑफिशियल लिस्ट सरकार ने भेजी थी, उसमें गायब औरत का नाम शामिल नहीं था. जत्थे के सदस्यों के मुताबिक वह लगभग आठ दिनों तक साथ रही, पर किसी को अपनी निजी योजना या रिश्तेदार से मिलने की बात नहीं बताई.

SGPC के सचिव प्रताप सिंह ने कहा कि अगर वह औरत किसी से ऑनलाइन बातचीत कर रही थी या उसके इरादे संदिग्ध थे, तो यह जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के पास होनी चाहिए थी. उन्होंने तर्क दिया कि अगर समय पर जांच होती तो उसे बॉर्डर पार करने से पहले ही रोक दिया जाता. SGPC सचिव ने यह भी कहा कि यह घटना सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी सिख कौम की छवि पर असर डालती है.

प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार ने पाकिस्तान यात्रा के लिए वीजा व अन्य सुविधाओं में उदारता दिखाई, लेकिन इस घटना ने साबित किया कि जांच प्रक्रिया को और सख्त करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में जत्थों के साथ ऐसी घटनाएं न हों. उन्होंने चेतावनी दी कि गायब औरत के जरिये उठाए गए किसी भी कदम से परिवार और कौम की बदनामी हो सकती है.

