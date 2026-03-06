मिडिल ईस्ट जंग का असर आसमान तक, कतर एयरवेज़ ने बढ़ाई फ्लाइट्स पर रोक

Advertisement
Middle East Conflict: कतर एयरवेज़ ने वेस्ट एशिया में लड़ाई के बीच कतरी एयरस्पेस बंद होने की वजह से अपनी फ़्लाइट ऑपरेशन पर लगी रोक को कुछ समय के लिए बढ़ा दिया है. कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी के संबंधित अधिकारियों द्वारा कतरी एयरस्पेस को सुरक्षित रूप से फिर से खोलने की घोषणा करने के बाद एयरलाइन अपना ऑपरेशन फिर से शुरू कर देगी. इस बीच, एतिहाद एयरवेज़ ने अबू धाबी से एक लिमिटेड कमर्शियल फ़्लाइट शेड्यूल फिर से शुरू कर दिया है.

एयरलाइन 19 मार्च तक दुनिया की बड़ी जगहों के लिए कुछ खास रूट पर चलेगी. जिन यात्रियों ने पहले से बुकिंग कर रखी है, उन्हें जल्द से जल्द इन फ़्लाइट में फिर से बिठाया जाएगा. ये सर्विस UAE की राजधानी को एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कई बड़े इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से जोड़ेंगी. 

टेम्पररी शेड्यूल में शामिल डेस्टिनेशन हैं अहमदाबाद, बैंकॉक, बेंगलुरु, काहिरा, कोलंबो, दिल्ली, फ्रैंकफर्ट, मैड्रिड, माले, मिलान मालपेंसा एयरपोर्ट, हनोई, हैदराबाद, जेद्दा, कुआलालंपुर, लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट, शेरेमेत्येवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई, जॉन एफ. केनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पेरिस, फुकेट, रियाद, रोम, इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टोरंटो और ज्यूरिख.

एयरलाइन ने पैसेंजर्स से रिक्वेस्ट की है कि वे एयरपोर्ट तभी जाएं जब एतिहाद उनसे सीधे कॉन्टैक्ट करे या इन नई फ्लाइट्स में से किसी एक पर उनकी कन्फर्म बुकिंग हो. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कन्फर्म किया कि गुरुवार को इंडियन डोमेस्टिक एयरलाइंस की कुल 281 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं और कहा कि वह वेस्ट एशिया में बदलते हालात पर करीब से नज़र रखे हुए है.

यह वेस्ट एशिया में बढ़ते टेंशन के बीच हुआ है, जब शनिवार को ईरानी इलाके पर US-इज़राइल के जॉइंट मिलिट्री स्ट्राइक में उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और दूसरे सीनियर लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद तेहरान ने कड़ा जवाब दिया. जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कई अरब देशों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की झड़ी लगा दी और लड़ाई अब सातवें दिन में पहुंच गई है.

