कतर के इस ऐलान के बाद टेंशन में नेतन्याहू, दोहा में अरब देश बना सकते हैं खतरनाक प्लान
Qatar Emergency Arab Islamic Summit: इजरायली हमले के बाद कतर अरब देशों के साथ एक आपात बैठक करेगा. यह बैठक दोहा में होगी. इस बैठक में सभी मुस्लिम देश मिलकर इजरायल के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकते हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Sep 11, 2025, 08:05 PM IST

Qatar Emergency Arab Islamic Summit: गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजरायल ने 6 मुस्लिम देशों पर हमले किए हैं. इन हमलों से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया था और अब इज़रायल ने कतर पर हमला करके मिडिल ईस्ट के तापमान को और बढ़ा दिया है. इजरायली हमले के बाद कतर ने ऐसा कदम उठाया है कि अरब देशों और इजरायल के बीच किसी भी समय एक नए मोर्चे पर जंग छिड़ सकती है. 

कतर ने ऐलान किया है कि राजधानी दोहा में अगले रविवार और सोमवार को एक आपातकालीन अरब-इस्लामी शिखर सम्मेलन की बैठक होगी और इसकी मेजबानी कतर करेगा. कतर समाचार एजेंसी के मुताबिक, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कतर की धरती पर हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले के परिणामों पर विचार करना और इस गंभीर घटनाक्रम पर एकीकृत अरब-इस्लामी प्रतिक्रिया का समन्वय करना है. यह ऐलान दोहा में हुए हवाई हमले के दो दिन बाद की गई.

क्या अरब देश और इजरायल के बीच होगा युद्ध
इस ऐलान के बाद एक्सपर्ट का मनाना है कि अरब देश इजरायल के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा सकते हैं. वहीं, कतर ने इस हमले को कायरतापूर्ण करार दिया है. कतर के मुताबिक, इजरायली सेना ने हमास के राजनीतिक ब्यूरो के कई सदस्यों के आवासीय कार्यालयों को निशाना बनाया. इजरायली सेना ने भी इस हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि उसने शिन बेट के साथ मिलकर दोहा में ‘हमास नेतृत्व’ को निशाना बनाया. हमास ने पुष्टि की कि खलील अल-हय्या के नेतृत्व वाला उसका वार्ता प्रतिनिधिमंडल हत्या के प्रयास में बच गया, हालांकि इस हमले में संगठन के कई सदस्य मारे गए.

कतर के पीएम ने कही बड़ी बात
कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इजरायली हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था कि दोहा में हमास नेताओं पर किए गए हमले से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में बंधकों की रिहाई की सारी उम्मीदें खत्म कर दीं. शेख मोहम्मद ने यह बयान संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी उपस्थिति से पहले दिया. उनका यह बयान खाड़ी देशों, खासकर अरब देशों में इजरायली हमले के प्रति बढ़ते असंतोष को दर्शाता है. कतर के प्रधानमंत्री ने बताया कि हमले के दिन सुबह वह एक बंधक के परिवार से मिले थे, जो संघर्षविराम और मध्यस्थता पर पूरी तरह निर्भर थे. उन्होंने कहा, “नेतन्याहू ने इस कदम से बंधकों की रिहाई की सारी संभावनाएं खत्म कर दीं.”

