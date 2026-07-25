/पाकिस्तान में हुआ आतंकी हमला, तो कतर का फूटा गुस्सा; दुनिया के सामने सुनाई खरी-खरी

राज्य चुनें
Qatar Condemns Pakistan Attack: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के टैंक ज़िले में आत्मघाती हमलावरों ने एक संयुक्त सुरक्षा चौकी पर हमला किया. इस हमले में सेना के 12 जवानों समेत कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई दूसरे जख्मी हो गए. इस आत्मघाती हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. वहीं, कतर ने पाकिस्तान के टैंक जिले में आत्मघाती हमलावर के हमले की निंदा की. कतर के विदेश मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में देश ने "हिंसा, आतंकवाद और आपराधिक कृत्यों" के खिलाफ अपना मजबूत रुख दोहराया, चाहे उनके पीछे कोई भी मकसद या कारण क्यों न हो.
मंत्रालय ने कहा, "कतर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाकर किए गए हमले की निंदा करता है, जिसमें कई लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए." मंत्रालय ने पीड़ितों के परिवारों और पाकिस्तान की सरकार और जनता के प्रति कतर की संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की. यह हमला शुक्रवार तड़के खैबर पख्तूनख्वा के टैंक ज़िले में हुआ, जिसमें बारह सैन्य सैनिक, दो पुलिस अधिकारी और वन विभाग के एक पूर्व अधिकारी की जान चली गई.
हमले के बाद पाक सैनिक ने क्या कहा?
'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के बयान में कहा गया है कि हमला तब शुरू हुआ जब आतंकवादियों ने चौकी के घेरे में घुसने की कोशिश की. सेना ने कहा कि घुसपैठ की शुरुआती कोशिश को सुरक्षा बलों की सतर्क और दृढ़ प्रतिक्रिया से "तेजी से और निर्णायक रूप से नाकाम" कर दिया गया. सुरक्षा बलों ने 12 हमलावरों का मुकाबला करते हुए और उन्हें मार गिराते हुए "अटूट साहस और पेशेवर उत्कृष्टता" का प्रदर्शन किया. शुरुआती हमले के नाकाम होने के बाद, आतंकवादियों ने विस्फोटकों से लदी एक गाड़ी सीधे चौकी की बाहरी दीवार से टकरा दी. ISPR के एक बयान में कहा गया, "ब्लास्ट से पोस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ. इस वजह से देश के 15 बहादुर बेटों ने अपनी जान दे दी और शहीद हो गए."
हमले के पीछे किस सगंठन का है हाथ?
'डॉन' ने बताया कि आर्मी ने हमलावरों की पहचान 'फितना-अल-खवारिज' के मेंबर के तौर पर की है. यह शब्द पाकिस्तानी अधिकारी बैन ऑर्गनाइजेशन 'तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान' (TTP) के लिए इस्तेमाल करते हैं. हमले के तुरंत बाद, बाकी आतंकवादियों का पता लगाने के लिए आस-पास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ISPR ने देश से विदेशी समर्थित आतंकवाद के खतरे को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों और कानून लागू करने वाली संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे आतंकवाद-विरोधी अभियानों को पूरी तेजी से जारी रखने के सरकारी संकल्प को दोहराया. ये अभियान नेशनल एक्शन प्लान पर फेडरल एपेक्स कमेटी द्वारा मंजूर किए गए 'अज़्म-ए-इस्तेहकाम' विज़न के तहत चलाए जा रहे हैं.