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पाकिस्तान में हुआ आतंकी हमला, तो कतर का फूटा गुस्सा; दुनिया के सामने सुनाई खरी-खरी

Qatar Condemns Pakistan Attack: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के टैंक ज़िले में एक संयुक्त सुरक्षा चौकी पर हुए आत्मघाती हमले में 12 सेना के जवानों समेत कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और कई दूसरे घायल हो गए. हमले के बाद कतर ने इस घटना की कड़ी निंदा की. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 25, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 09:48 AM IST
पाकिस्तान में हुआ आतंकी हमला, तो कतर का फूटा गुस्सा; दुनिया के सामने सुनाई खरी-खरी

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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