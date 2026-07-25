/पाकिस्तान में हुआ आतंकी हमला, तो कतर का फूटा गुस्सा; दुनिया के सामने सुनाई खरी-खरी

हमले के बाद पाक सैनिक ने क्या कहा?

'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के बयान में कहा गया है कि हमला तब शुरू हुआ जब आतंकवादियों ने चौकी के घेरे में घुसने की कोशिश की. सेना ने कहा कि घुसपैठ की शुरुआती कोशिश को सुरक्षा बलों की सतर्क और दृढ़ प्रतिक्रिया से "तेजी से और निर्णायक रूप से नाकाम" कर दिया गया. सुरक्षा बलों ने 12 हमलावरों का मुकाबला करते हुए और उन्हें मार गिराते हुए "अटूट साहस और पेशेवर उत्कृष्टता" का प्रदर्शन किया. शुरुआती हमले के नाकाम होने के बाद, आतंकवादियों ने विस्फोटकों से लदी एक गाड़ी सीधे चौकी की बाहरी दीवार से टकरा दी. ISPR के एक बयान में कहा गया, "ब्लास्ट से पोस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ. इस वजह से देश के 15 बहादुर बेटों ने अपनी जान दे दी और शहीद हो गए."