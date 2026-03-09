'नागरिक इलाकों पर हमला बर्दाश्त...', सऊदी पर ईरान के हमले के बाद भड़का कतर

Iran Saudi conflict: ईरान ने सऊदी अरब के शहर अल-खराज में एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया. इस हमले में कम से कम दो लोग मारे गए और 12 अन्य घायल हो गए. एक भारतीय नागरिक भी घायल हुआ है. हमले के बाद सऊदी अरब ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने ऐसे हमले जारी रखे, तो वह जवाबी कार्रवाई कर सकता है. इस बीच, कतर ने हमले की निंदा की है.

कतर ने इस हमले को इंटरनेशनल नियमों का गंभीर उल्लंघन बताया और चेतावनी दी कि इस तरह की हरकतें पहले से ही तनावपूर्ण क्षेत्रीय माहौल को और अस्थिर कर सकती हैं. बयान में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि आम लोगों की जगहों को निशाना बनाकर किए गए हमले इंटरनेशनल कानून को कमजोर करते हैं और पूरे वेस्ट एशिया में टकराव बढ़ने का खतरा पैदा करते हैं.

बयान में कहा गया, "कतर देश सऊदी अरब के अल-खारज में एक रिहायशी जगह को निशाना बनाकर किए गए ईरानी हमले की कड़ी निंदा करता है, जिसमें दो आम लोगों की मौत हो गई और दूसरे घायल हो गए." कतर के मुताबिक, यह घटना इंटरनेशनल लेवल पर माने गए कानूनी सिद्धांतों का साफ उल्लंघन है और इस इलाके में बढ़ते तनाव को लेकर चिंता पैदा करती है. देश ने चेतावनी दी कि अगर इंटरनेशनल नियमों और डिप्लोमैटिक बातचीत के ज़रिए इन कामों को नहीं सुलझाया गया, तो इससे बड़ी अस्थिरता पैदा हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

ईरान को लेकर कतर ने क्या कहा?

बयान में आगे कहा गया, "कतर इस हमले को इंटरनेशनल कानून और उसके सिद्धांतों का खुला उल्लंघन मानता है और इसे एक खतरनाक बढ़ोतरी मानता है जो इलाके की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है." यह टिप्पणी कतर के विदेश मंत्रालय ने जारी की, जिसने इलाके में हमले करने के लिए तेहरान की दी गई सफ़ाई को भी खारिज कर दिया. दोहा ने पड़ोसी देशों को निशाना बनाने या दुश्मनी बढ़ाने वाली कार्रवाइयों का विरोध दोहराया. मंत्रालय ने कहा, "विदेश मंत्रालय इस बात की पुष्टि करता है कि कतर इस इलाके के देशों को निशाना बनाने के लिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान की दी गई सफ़ाई को पूरी तरह से खारिज करता है."

ईरान को कतर ने दी ये सलाह

कतर ने इंटरनेशनल कानूनी सिस्टम का सम्मान बनाए रखने और इलाके के पड़ोसियों के बीच शांतिपूर्ण रिश्ते बनाए रखने की अहमियत पर भी ज़ोर दिया. अधिकारियों ने सभी पार्टियों से ऐसे कदम उठाने से बचने की अपील की जिनसे तनाव बढ़ सकता है या लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है. बयान में आगे कहा गया, "मंत्रालय इंटरनेशनल कानून के नियमों और अच्छे पड़ोसी होने के सिद्धांतों का सम्मान करने और ऐसी किसी भी चीज़ से बचने की ज़रूरत पर ज़ोर देता है जिससे इलाके में तनाव बढ़ सकता है."

यह भी पढ़ें:- सऊदी अरब में रिहायशी इलाके पर मिसाइल गिरने से 2 की मौत, एक भारतीय घायल