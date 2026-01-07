Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3066608
Zee SalaamMuslim Worldक्या गज़ा में लागू होगा सीजफायर का दूसरा चरण; कतर ने किया बड़ा खुलासा!

क्या गज़ा में लागू होगा सीजफायर का दूसरा चरण; कतर ने किया बड़ा खुलासा!

Israel Gaza Ceasefire Update: गज़ा और इजरायल के बीच सीजफायर का पहला चरण लागू है. इस बीच कतर सीजफायर के दूसरे चरण को लागू कराने की कोशिश कर रहा है. इस संबंध में कतर के विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने बीते 6 जनवरी को जानकारी दी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 07, 2026, 02:16 PM IST

Trending Photos

क्या गज़ा में लागू होगा सीजफायर का दूसरा चरण; कतर ने किया बड़ा खुलासा!

Israel Gaza Ceasefire Update: इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम जारी है. इसके बावजूद इजरायल गज़ा पट्टी पर हमले करता रहता है. इस बीच कतर ने गाजा पट्टी में युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण को लागू कराने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिया है. कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और प्रधानमंत्री के सलाहकार डॉ. माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी ने साफ कहा है कि कतर मध्यस्थ देशों के साथ मिलकर लगातार बातचीत कर रहा है, ताकि समझौते का अगला चरण जल्द से जल्द पूरा हो सके.

दोहा में 6 जनवरी को आयोजित विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में डॉ. अल अंसारी ने बताया कि इस प्रक्रिया में कतर के साथ मिस्र, तुर्किये और अमेरिका जैसे अहम मध्यस्थ देश शामिल हैं. इन देशों के सहयोग से गाजा में युद्धविराम को आगे बढ़ाने, रफाह सीमा चौकी को फिर से खोलने और वहां फंसे लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने पर काम किया जा रहा है.

डॉ. अंसारी ने कहा कि समझौते के दूसरे चरण तक पहुंचने के लिए बातचीत अभी जारी है. कुछ मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन अब भी कुछ अहम बाधाएं हैं, जिन पर चर्चा चल रही है. उन्होंने उम्मीद जताई कि निरंतर प्रयासों से इन अड़चनों को दूर किया जा सकेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने यह भी दोहराया कि कतर शुरू से ही इस बात पर जोर देता आया है कि किसी भी संघर्ष में मानवीय सहायता को राजनीतिक दबाव या ब्लैकमेल के हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. उनका कहना था कि गाजा के लोगों तक मदद पहुंचाना एक मानवीय जिम्मेदारी है और इसे किसी भी शर्त से नहीं जोड़ा जाना चाहिए.

गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित युद्धविराम समझौते पर हमास और इजरायल की सहमति बनी, जिसके बाद 10 अक्टूबर 2025 को सीजफायर लागू हो गया. अभी सीजफायर का पहला चरण चल रहा है. कतर सीजफायर के दूसरे चरण को लागू कराने की कोशिश कर रहा है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Israel Gaza Second Phase Ceasefirehamas israel conflictToday News

Trending news

Israel Gaza Second Phase Ceasefire
क्या गज़ा में लागू होगा सीजफायर का दूसरा चरण; कतर ने किया बड़ा खुलासा!
US Muslim Scholar UK Entry Ban
ब्रिटेन की मुस्लिम गृह सचिव ने मुस्लिम स्कॉलर की एंट्री पर लगाया बैन, जानें डिटेल
Ashoka University
प्रोफेसर अली खान देशद्रोह के आरोप से हो सकते हैं बरी, लेकिन SC ने रखी एक शर्त
jammu kashmir news
प्रतिबंधित संगठन जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ कार्रवाई
Piran Kaliyar
Dhami सरकार का एक और बड़ा एक्शन, Piran Kaliyar में मज़ार पर चला बुलडोजर
Turkman Gate Bulldozer Action
फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर चला तो भड़की जमात, प्रशासन से मांगा जवाब
Maksud Ansari Ram Mandir Blast Threat
राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले मकसूद अंसारी को जमानत
Congress Leader Hidayatullah Patel Murder
मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलते ही कांग्रेस नेता की हत्या, गले और सीने पर चाकू से हमला
Sharjeel Imam Bail Plea
जेल में बंद शरजील इमाम को आखिर किस बात की सता रही चिंता: भाई ने किया बड़ा दावा ?
turkman gate stone pelting
मस्जिद के पास पत्थबारी करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस ने 10 को दबोचा