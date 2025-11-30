Advertisement
Israel को 2 लाशों की वजह से नहीं रोकनी चाहिए डील, कतर विदेश मंत्री की बड़ी सलाह

Gaza Ceasefire Deal: कतर के विदेश मंत्री ने कहा है कि 2 लाशों की वजह से इजराइल को पीस डील को खराब नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि दोनों लाशें जरूरी हैं, लेकिन उनकी वजह से पीस डील नहीं रुकनी चाहिए.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 30, 2025, 12:01 PM IST

Gaza Ceasefire Deal: कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इजरायल दो बंधकों की लाशें अभी भी गाज़ा में होने का हवाला देकर सीजफायर योजना के अगले फेज में जाने में बाधा नहीं डाल सकता. यह बयान अल-अरबी अल-जदीद पॉडकास्ट को दिए एक इंटरव्यू में आया है. कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने कहा कि दो बाकी लाशों का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे समझौते को रोकने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए.

फिलिस्तीनी पक्ष कर रहा है पूरी कोशिश

उन्होंने कहा,"हम नहीं मानते कि इजरायल को इन दो शवों के कारण समझौते के क्रियान्वयन में रुकावट डालने की अनुमति दी जानी चाहिए, साथ ही, फ़िलिस्तीनी पक्ष भी शवों को वापस लाने की कोशिश कर रहा है ताकि इजरायल को कोई बहाना न मिल सके."

अंसारी ने कहा कि कतर और क्षेत्र के उसके साझेदारों की मौजूदा कोशिश है कि युद्धविराम योजना के पहले चरण से दूसरे चरण में आगे बढ़ा जाए, जिससे गाज़ा पट्टी में युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए एक स्थायी शांति स्थापित हो सके.

उन्होंने कहा,"इस सीजफायर फेज़ तक पहुंचने में बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन अब ध्यान इसे इतना लंबा बनाए रखने पर है कि एक राजनीतिक समाधान तक पहुंचा जा सके, इसमें क्षेत्र के सभी पक्षों, अंतरराष्ट्रीय समुदाय और अमेरिका की भूमिका महत्वपूर्ण है."

किन लोगों की लाशें अभी गाजा में है?

7 अक्टूबर 2023 को अगवा किए गए दो बंधकों के शव अभी भी गाज़ा में हैं- रान ग्विली, एक पुलिस अधिकारी, जो किबुत्ज़ अलूमिम में हमास हमले के दौरान मारे गए. सुद्थिसक रिन्थालक, थाई नागरिक, जिन्हें किबुत्ज़ से अगवा किया गया था, जहां वे खेती का काम कर रहे थे.

बता दें, ट्रंप के जरिए इजराइल और हमास के बीच सीजफायर हो पाया है. उनकी तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव के मुताबिक इजराइल को धीरे-धीरे पीछे हटना है और हमास को  बंधकों को वापस करना है और साथ ही हथियार छोड़ना है.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं.

