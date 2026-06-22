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Qatar Gas Explosion: पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में तकनीकी बातचीत चल रही है. इस बीच रविवार (21 जून) की रात कतर के मुख्य नेचुरल गैस एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा धमका हुआ है, जिसमें लगभग 54 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और लगभग 18 अन्य लोग लापता हैं. धमाका कतर के लाफ़ान इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ, जो दुनिया के सबसे अहम एनर्जी हब में से एक है, जिसकी प्रोडक्शन क्षमता लगभग 1.4 बिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट सेल्स गैस प्रतिदिन है.
इस घटना की वजह से बरज़ान गैस सप्लाई फैसिलिटी में भीषण आग लग गई. आग लगने की सूचना पर तुरंत इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें मौके पर पहुंचीं. इस धमाके में कितने लोगों की जान और कंपनी का आर्थिक नुकसान हुआ है, इसका कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है. कतर के गृह मंत्रालय ने पुष्टि की कि हताहतों की संख्या शुरुआती रिपोर्ट से कहीं ज़्यादा है. अधिकारियों ने बताया कि धमाके में कम से कम 54 लोग घायल हुए, जबकि घटना के कई घंटे बाद भी 18 लापता कर्मचारियों की तलाश जारी थी.
वहीं, अधिकारियों ने इस धमाके की वजह की जांच शुरू कर दी है, जबकि इमरजेंसी और सिक्योरिटी टीमें मौके पर खोज और बचाव अभियान चला रही हैं. अधिकारियों ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि धमाका गलती से हुआ या बाहरी कारणों से. इससे पहले भी ईरान-अमेरिका युद्ध के दौरान ईरान की ओर से गल्फ देशों में स्थित तेल के ठिकानों पर निशाना बनाया जा चुका है.
गौरतल है कि कई महीने तक मिडिल ईस्ट में चले संघर्ष और फैले अशांति के बाद तेल और एनर्जी कंपनियों ने फिर से काम करना शुरू किया था, जिसके बाद कतर के पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में तकनीकी बातचीत चल रही है. इस बीच रविवार (21 जून) की रात कतर के मुख्य नेचुरल गैस एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा धमका हो गया. अगर यह धमाका किसी देश द्वारा हमले की वजह से हुई है तो इलाके में फिर से तनाव फैल सकता है.