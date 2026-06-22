Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /कतर के गैस हब में बड़ा धमाका, 54 घायल और 18 लापता; मिडिल ईस्ट में बढ़ी चिंता

कतर के गैस हब में बड़ा धमाका, 54 घायल और 18 लापता; मिडिल ईस्ट में बढ़ी चिंता

Qatar Gas Explosion: कतर के लाफ़ान इंडस्ट्रियल एरिया स्थित प्रमुख गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए भीषण धमाके और आग ने चिंता बढ़ा दी है. हादसे में दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जबकि कई कर्मचारी लापता बताए जा रहे हैं. अधिकारी कारणों की जांच कर रहे हैं. इस घटना से क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 22, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:34 PM IST
कतर के गैस हब में बड़ा धमाका, 54 घायल और 18 लापता; मिडिल ईस्ट में बढ़ी चिंता

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कतर के गैस हब में बड़ा धमाका, 54 घायल और 18 लापता; मिडिल ईस्ट में बढ़ी चिंता
Qatar Gas Explosion12 min ago
2
muslim news42 min ago
3
Iran Football Performance2 hrs ago
4
Jantar Mantar protest2 hrs ago
5
Israel Deny Entry Greek Delegation3 hrs ago