इस घटना की वजह से बरज़ान गैस सप्लाई फैसिलिटी में भीषण आग लग गई. आग लगने की सूचना पर तुरंत इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें मौके पर पहुंचीं. इस धमाके में कितने लोगों की जान और कंपनी का आर्थिक नुकसान हुआ है, इसका कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है. कतर के गृह मंत्रालय ने पुष्टि की कि हताहतों की संख्या शुरुआती रिपोर्ट से कहीं ज़्यादा है. अधिकारियों ने बताया कि धमाके में कम से कम 54 लोग घायल हुए, जबकि घटना के कई घंटे बाद भी 18 लापता कर्मचारियों की तलाश जारी थी.